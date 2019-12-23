ЗАМАНА - В 2020 году Дагестан модернизирует более 90 коммунальных объектов

В 2020 году Дагестан модернизирует более 90 коммунальных объектов

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23 декабря, 2019. Понедельник 11:03
В 2020 году Дагестан модернизирует более 90 коммунальных объектов

В республике в 2020 году планируется увеличение объектов водоснабжения, ремонтируемых или же модернизируемых по проекту «Мой Дагестан - моя вода», а также по ряду иных направлений. Об этом сообщил начальник Управления коммунальной инфраструктуры Минстроя Дагестана Мавлуд Мусаев.

В 2020 году Дагестан модернизирует более 90 коммунальных объектов
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По его словам, в 2019 году в проект «Мой Дагестан – моя вода» вошли 48 объектов. «В текущем году из 48 объектов 30 должны быть сданы в этом году, их готовность достаточно высокая – 90%. Попутно формируются предложения на строительство в следующем году 70 объектов. Предусмотрена реализация и других проектов, исходя из возможностей федеральной поддержки», – сказал представитель Минстроя.

 

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