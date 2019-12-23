Итоги деятельности Муфтията РД за 2019 год

В историческом парке «Россия – моя история» прошло расширенное собрание религиозных деятелей, посвящённое подведению итогов деятельности Муфтията РД за 2019 год. В нём приняли участие учёные-богословы со всего Дагестана, политические и общественные деятели. Началось мероприятие с чтения аятов священного Корана в исполнении известного учёного Маъмуна Ар-Рави.

Начиная своё выступление, Муфтий РД шейх Ахмад Афанди воздал хвалу Всевышнему за большое количество учёных-богословов в Дагестане. Шейх поблагодарил всех религиозных деятелей за их самоотверженный труд во благо своей веры и Родины.

Далее шейх Ахмад Афанди, обращаясь к имамам, призвал тесно взаимодействовать с населением и быть ближе к людям, стараясь оказывать им помощь по мере своей компетентности. Также Муфтий РД призвал прилагать все усилия для объединения людей и воздерживаться от всего, что может внести раскол в общество.

В ходе мероприятия выступили все руководители отделов Муфтията РД, представив отчёт о проделанной за 2019 год работе. Первым от отдела фетв выступил Зайнулла Атаев. Он отметил, что сотрудники отдела в этом году издали 130 фетв.

В отдел примирения в этом году обратилось около тысячи человек, большинство вопросов были успешно решены. Как отметил руководитель отдела Мухаммад Арсланалиев, положительный результат работы связан с мудрым руководством Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди.

Руководитель департамента науки и образования Абакар Халунов рассказал об итогах деятельности Муфтията РД в образовательной сфере. Отдел науки и образования работал над переводом трудов известных арабских и дагестанских учёных Дагестана, одно из последних изданий – перевод на русский язык произведения известного арабского учёного-богослова Абдуль-Кадира ‘Иса Дийаба «Весы справедливости – для отличия истины от лжи» и биография Шейха Мухаммада Аль-Яраги.

Отдел просвещения Муфтията Дагестана функционирует во всех муниципалитетах республики. В этом году сотрудники отдела провели порядка 26 тысяч лекций, основная часть которых была посвящена профилактике экстремизма и терроризма в обществе. Далее выступил руководитель благотворительного фонда «Инсан» Мухаммадрасул Ахмедов. Он отметил, что фонд в этом году оказал помощь малоимущим в размере 125 миллионов рублей, и это, по словам Ахмедова, заслуга не только сотрудников фонда.

Выпускающий редактор русской версии газеты «Ас-Салам» Ансар Рамазанов рассказал о деятельности духовно-просветительского издания, тираж которой на сегодня составляет более 140 тысяч экземпляров. Также в ходе мероприятия прошла презентация нового мобильного приложения от Муфтията РД, предназначенного для облегчения доступа к достоверной канонической информации. Руководитель пресс-службы Муфтията РД Мавлид Мазукаев ознакомил присутствующих со всеми функциями нового приложения.

По завершении мероприятия состоялось торжественное награждение благодарственными письмами и часами от имени Муфтия РД шейха Ахмада Афанди представителей власти, оказывающих содействие в просветительской деятельности, и религиозных деятелей, отличившихся успехами в работе.