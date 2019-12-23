В Дагестане внедряют Автоматизированную информационную систему

Министерство экономики и территориального развития Дагестана в целях повышения оперативности и эффективности деятельности органов местного самоуправления и органов исполнительной власти республики создала электронную базу данных.

Эта база данных создана по поручению руководства Дагестан и содержит информацию о социально-экономическом развитии городов и районов республики.

«Электронная информационная система – база данных позволит сократить сроки сбора информации от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, сроки согласования их отчетов и сроки подготовки аналитической отчётности.

Предполагается, что уполномоченные работники администраций будут вносить запрашиваемые данные в единую базу данных, что упростит и ускорит процедуру сбора информации», - сообщили «АиФ Дагестан» в пресс-службе Минэкономразвития Дагестана.

Ранее начальник управления макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Дагестана Заур Гасанов совместно с коллегами принял участие в совещании по вопросу внедрения Автоматизированной информационной системы (АИС) для ведения баз данных. Участники встречи обсудили вопросы, возникающие у органов исполнительной власти при внедрении системы.