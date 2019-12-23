В Дагестане начнут производить композиционные материалы-полуфабрикаты

Глава Минэкономразвития республики Гаджи Султанов накануне посетил инвестиционную площадку «Уйташ» в моногороде Каспийск, где планируется реализация инвестпроектов «Каспийский завод стекловолокна» (производство стекловолокна) и компания «Дагполимер» (производство и переработка полиэтиленов).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, проекты в 2019 году были рассмотрены Советом при Главе Дагестана по улучшению инвестиционного климата в регионе.

«В ходе осмотра инициаторы проектов поднимали вопросы, касающиеся подготовки кадров для производств, инфраструктуры и дальнейшего развития стекольной отрасли в целом.

На сегодняшний день на площадке компании «Дагполимер» подготовлены металлоконструкции перекрытий для кровли предприятия, идут строительно-монтажные работы. Запуск производства запланирован на конец первого квартала 2020 года», - отметил источник.

По словам представителя ведомства, первый этап проекта «Каспийский завод стекловолокна» планируется запустить в 2020 году. Финансирование проекта в том числе осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

«Второй этап проекта предусматривает финансирование в объеме порядка 2,8 млрд рублей. На данный момент ведутся работы по подготовке проектной документации и проработке вопросов финансирования проекта через существующие институты развития, такие как «Фонд развития промышленности РД», «Фонд развития моногородов», АО «Корпорация развития Северного Кавказа»», - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что реализация проекта ООО «Каспийский завод стекловолокна» рассчитана на 2019-2021 годы. Его общая стоимость составляет 323,9 млн рублей. Предприятие будет выпускать в год более 2,3 тыс. тонн продукции.