ЗАМАНА - Специалисты каспийской стоматологической поликлиники оказывают помощь пациентам на дому по полису

Специалисты каспийской стоматологической поликлиники оказывают помощь пациентам на дому по полису

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22 декабря, 2019. Воскресенье 21:13
Специалисты каспийской стоматологической поликлиники оказывают помощь пациентам на дому по полису

Специалисты каспийской городской стоматологической поликлиники в числе первых в республике оказывает помощь пациентам на дому по полису ФОМС. В числе тех, кто инициировал этот проект главный врач каспийской стоматологической поликлиники, депутат городского собрания Махачкалы от Партии «Единая Россия» Джамалудин Кудаев.

Специалисты каспийской стоматологической поликлиники оказывают помощь пациентам на дому по полису
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«По роду своей деятельности часто сталкивался с проблемой добраться до стоматологов именно людям с ограниченными физическими возможностями. Программа по оказанию стоматологической помощи на дому для инвалидов разработана в связи с тем, что человеку с ограниченными физическими возможностями довольно непросто добраться в стоматологическую клинику самостоятельно. Не каждый жилой дом оборудован специальными пандусами, лифтами. Не говоря уже о городском транспорте –  учитывая это, запущен наш проект», - подчеркнул Джамалудин Кудаев.

Он также уточнил, что это и многое другое делается в рамках пилотного проекта «Бережливая поликлиника», это концепция медицинского управления, основанная на неуклонном стремлении к устранению всех видов потерь, предполагает вовлечение в процесс оптимизации медицинской деятельности каждого сотрудника и максимальную ориентацию на пациента.

В перечень предоставляемых услуг на дому входит первичный осмотр полости рта, удаление зубного камня, чистка зубного налета, шлифовка зубов, лечение кариеса, лечение болезней десен.

Получив вызов, специалисты берут с собой одноразовые инструменты или подготовленные заранее стерилизованные инструменты в крафт-пакетах, халаты и набор с лекарственными препаратами.

Для того, чтобы получить квалифицированную стоматологическую помощь на дому бесплатно, человек с инвалидностью должен иметь полюс обязательного медицинского страхования.

Пациент подает заявку в поликлинику по месту прописки о необходимости его осмотра врачом-терапевтом на дому, участковый врач дает заключение о состоянии здоровья пациента и необходимости предоставления ему стоматологической помощи, пациент оставляет заявку на получение стоматологических услуг на дому. Людей, не способных самостоятельно передвигаться, на очередь могут поставить их родственники, опекуны или социальные работники.

 

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