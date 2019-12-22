Специалисты каспийской стоматологической поликлиники оказывают помощь пациентам на дому по полису

Специалисты каспийской городской стоматологической поликлиники в числе первых в республике оказывает помощь пациентам на дому по полису ФОМС. В числе тех, кто инициировал этот проект главный врач каспийской стоматологической поликлиники, депутат городского собрания Махачкалы от Партии «Единая Россия» Джамалудин Кудаев.

«По роду своей деятельности часто сталкивался с проблемой добраться до стоматологов именно людям с ограниченными физическими возможностями. Программа по оказанию стоматологической помощи на дому для инвалидов разработана в связи с тем, что человеку с ограниченными физическими возможностями довольно непросто добраться в стоматологическую клинику самостоятельно. Не каждый жилой дом оборудован специальными пандусами, лифтами. Не говоря уже о городском транспорте – учитывая это, запущен наш проект», - подчеркнул Джамалудин Кудаев.

Он также уточнил, что это и многое другое делается в рамках пилотного проекта «Бережливая поликлиника», это концепция медицинского управления, основанная на неуклонном стремлении к устранению всех видов потерь, предполагает вовлечение в процесс оптимизации медицинской деятельности каждого сотрудника и максимальную ориентацию на пациента.

В перечень предоставляемых услуг на дому входит первичный осмотр полости рта, удаление зубного камня, чистка зубного налета, шлифовка зубов, лечение кариеса, лечение болезней десен.

Получив вызов, специалисты берут с собой одноразовые инструменты или подготовленные заранее стерилизованные инструменты в крафт-пакетах, халаты и набор с лекарственными препаратами.

Для того, чтобы получить квалифицированную стоматологическую помощь на дому бесплатно, человек с инвалидностью должен иметь полюс обязательного медицинского страхования.

Пациент подает заявку в поликлинику по месту прописки о необходимости его осмотра врачом-терапевтом на дому, участковый врач дает заключение о состоянии здоровья пациента и необходимости предоставления ему стоматологической помощи, пациент оставляет заявку на получение стоматологических услуг на дому. Людей, не способных самостоятельно передвигаться, на очередь могут поставить их родственники, опекуны или социальные работники.