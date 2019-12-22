Центру изучения родных языков исполнилось три года

Что сделано?

Перед Центром изучения родных языков был определен ряд важных задач как по популяризации и пропаганде родных языков, так и по научно-исследовательской работе, документированию и описанию дагестанских литературных языков, диалектов и фольклора. В связи с этим был разработан перспективный план развития на пять лет, который охватил все эти направления деятельности Центра. И то, что Центр функционирует на базе ведущего вуза республики, позволяет решать такое разнообразие задач.

За 3 прошедших года было подготовлено и издано 15 книг, в том числе словарей и разговорников по письменным и бесписьменным языкам, фольклору и литературе Дагестана: «Агульский язык», «Русско-агульский и агульско-русский словарь», «Словарь фразеологических и паремиологических единиц агульского языка», «Говорим по-агульски», «Говорим по-табасарански», «Табасаранские пословицы и поговорки», «Арчинские пословицы и поговорки», «Арчинские фольклорные тексты разных жанров», «Словарь кумыкских пословиц и поговорок», «Кумыкско-русский словарь личных имен», «Каратинские сказки», «Антология дагестанской постсоветской поэзии», «Фразеологический словарь даргинского языка», «Образ человека в дагестанских пословицах и поговорках: зооморфный и растительный коды культуры», «Цахурские пословицы и поговорки».

Большая часть тиража всех книг была передана в школы и библиотеки республики. Особое внимание Центр уделяет работе с малочисленными и бесписьменными языками, лингвистическая экология которых достаточно уязвима.

Приоритетная задача заключается в пропаганде родных языков в молодежной среде. Центр активно привлекает к работе не только студентов ДГУ, но и других вузов, а также учащихся общеобразовательных учреждений. В 2019 году, например, совместно с Фондом Расула Гамзатова Центр реализовал проект «Судьба языка – судьба народа» – это цикл мероприятий для детей и молодежи, посвященный языкам Дагестана, так как вопрос будущего наших языков во многом определяется тем, будет ли молодежь пользоваться родными языками. Поэтому важно всеми силами сохранить языковую преемственность и интерес к изучению родных языков. С этой целью на площадке Центра проходят встречи с дагестанскими поэтами и писателями, проводим презентации книг, обсуждаем проблемы современной национальной литературы.

Проводятся семинары и мастер-классы для учителей, оказывается методическая и консультативная помощь. Активно и плодотворно сотрудничает Центр с Управлением образования города Махачкалы, Ассоциацией учителей родных языков РД, а также с факультетом дагестанских языков Дагестанского государственного педагогического университета и Институтом языка, литературы и искусства ДФИЦ РАН.

В этом году Центр провел Международную научную конференцию «Языки и культуры народов России и мира», приуроченную к объявленному ЮНЕСКО Международному году коренных народов мира. Предполагается, что конференция под таким названием станет ежегодным и традиционным мероприятием Центра.

В 2018 году был подготовлен проект «Мой Дагестан», который получил грантовую поддержку Главы РД. Также Центр получил Всероссийскую премию за сохранение языкового разнообразия «Ключевое слово» за научный проект «Паремиологическая картина мира малочисленных народов Дагестана». Такая премия присуждается Федеральным агентством по делам национальных отношений. В рамках данного проекта были проведены полевые экспедиции и работа с информантами, в результате чего собран большой корпус материала агульского, рутульского, цахурского, арчинского и табасаранского языков (более 11 000 единиц). Он был обработан, систематизирован и описан в разных аспектах; создана электронная база дагестанских пословиц и поговорок. В настоящее время на базе Центра реализовывается грант Российского фонда фундаментальных исследований по арчинскому языку.

Перспективы, планы, что будет сделано?

С этнолингвистической точки зрения Дагестан представляет собой нетипичный для других российских регионов полиэтнический феномен. На территории России представлены около 150 языков и почти треть из них локализована в нашей республике, которая вслед за Новой Каледонией, Вануату и Соломоновыми островами в этом плане является рекордсменом, входя в первую десятку регионов мира по показателю соотношения язык/площадь: на общей площади 50,3 тыс. кв.км функционируют около четырех десятков языков. Но специалисты сегодня называют положение с национальными языками Дагестана предкатастрофическим. Поэтому работа по документированию языкового материала, очень важная для сохранения языкового и этнокультурного разнообразия нашего региона, будет продолжена и должна быть обозначена как актуальная проблема.

В соответствии с диалектной классификацией дагестанских языков учеными Москвы (МГУ, Институт языкознания РАН) будет продолжена работа по изучению лексики и грамматики диалектов и по издательской деятельности: в 2020 году запланирован выпуск нескольких книг. Предполагается подготовка научно-образовательных проектов для участия в конкурсах и грантах.

Какие положительные изменения вносит деятельность Центра

Центр способствует фиксации материалов бесписьменных языков и языков малочисленных народов, без чего невозможно осуществить создание исторических грамматик дагестанских языков, что имеет значение в плане образовательных программ, так и в плане научных исследований дагестанских языков.

В Центре изданы материалы (и планируется продолжение этой работы), которые имеют пограничный с фольклором и лингвокультурологией характер, без чего невозможно проводить исследования по национальным языковым картинам мира. Создавая двуязычные и национальные словари Центр ставит задачу помочь интенсификации преподавания лексики, фразеологии и паремиологии дагестанских языков как на факультете, так и в целом в научном плане.

Издавая разговорники по отдельным дагестанским языкам, Центр ставит задачу помочь изучить родные языки тем, кто не владеет по объективным или субъективным причинам родными языками. А привлечение молодежи к деятельности Центра имеет большое значение и перспективно направлено на патриотическое отношение к родным языкам.

Команда Центра стремится сделать организацию активно функционирующей площадкой для широкого обсуждения и обмена опытом в вопросах решения фундаментальных проблем сохранения, изучения и развития языкового разнообразия, его документации и описания, а также преподавания, поддержки и ревитализации дагестанских языков.

Какие проблемы

В настоящее время уже наметилась такая проблема, как недостаточное количество носителей дагестанских языков в качестве информантов, которые могли бы дать квалифицированную информацию, необходимую для разработки научных проблем. Это является объективным показателем снижения качества владения родными языками.

Существенной проблемой Центра является отсутствие постоянного финансирования и штатных сотрудников, что не позволяет проводить широкомасштабные исследования всех дагестанских языков и диалектов. Например, работу по созданию языковых корпусов или фонотеки дагестанских языков. Мы очень отстаем в плане корпусных и компьютерных технологий в изучении языковых явлений

Поддержка

Центр получает всецелую поддержку от ректора Муртазали Рабаданова и декана филологического факультета Шабана Мазанаева. В Дагестанском государственном университете всегда было особое отношение к родным языкам и созданы благоприятные условия для изучающих родные языки.

Центр был создан при активном содействии Министерства по национальной политике и делам религий РД, которое продолжает курировать нашу работу. Большинство книг, изданных по инициативе Центра, осуществлено при финансовой поддержке данного министерства.

Важно отметить и сложившийся творческий научный коллектив Центра – это единомышленники и энтузиасты, результат совместной работы которых, вносит немалый вклад в дело сохранения и развития национальных языков.