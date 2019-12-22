ЗАМАНА - Владимир Васильев поздравил иудейскую общину Дагестана с праздником Ханука

Владимир Васильев поздравил иудейскую общину Дагестана с праздником Ханука

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22 декабря, 2019. Воскресенье 16:26
Владимир Васильев поздравил иудейскую общину Дагестана с праздником Ханука

Глава Дагестана Владимир Васильев поздравил иудейскую общину республики с праздником Ханука.

Владимир Васильев поздравил иудейскую общину Дагестана с праздником Ханука
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«За свою многовековую историю праздник, связанный с героическими событиями в истории еврейского народа, стал символом доблести, надежды и стремления к свободе. В эти светлые дни верующие обращаются к истокам и ценностям богатейшего духовного наследия иудаизма, идеалам добра и справедливости, имеющих непреходящее общечеловеческое значение.

Уважение к обычаям, верованиям разных народов всегда было в характере дагестанцев. В республике благодаря деятельности религиозных организаций успешно поддерживается межрелигиозный диалог, конструктивное взаимодействие духовенства и органов власти. Иудейская община, являясь неотъемлемой частью дагестанского общества, вносит значимый вклад в сохранение духовных и культурных традиций республики, укрепление мира и согласия среди народов Дагестана.

Примите искренние пожелания здоровья, счастья и благополучия, успехов во всех благих делах и начинаниях», – говорится в поздравлении.

 

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