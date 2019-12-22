Определены победители конкурса грантов главы Дагестана в 2019 году

Стали известны имена победителей конкурса грантов главы Дагестана в 2019 году. Распоряжение о присуждении грантов опубликовано на сайте главы республики.

Согласно этому документу, гранты присуждены:

в области образования, науки, техники и инноваций:

Начальнику отдела дошкольного образования Управленияобразования администрации Махачкалы Анне Гришиной – на реализацию проекта «Использование современных инновационных технологий в социокультурном развитии детей дошкольного возраста»;

Профессору Дагестанского государственного университета Патимат Магомедовой — на реализацию проекта «Web-квест-технологии в профессиональной подготовке гуманитариев»;

Директору частной школы «Возрождение»МагомедхабибуХалидову— на реализацию проекта «Школьная методическая лаборатория (освоение новых образовательных технологий и совершенствование профессионального мастерства учителя)»;

Директору Станции юных натуралистов Кизляра Марине Лазаренко — на реализацию проекта «Воспитание труженика и гражданина на Кизлярской станции юннатов»;

Декану Дагестанского государственного университета Татьяне Ашурбековой – на реализацию проекта «Разработка образовательного web-проекта «Дагестан – моя Родина» для будущих учителей иностранных языков»;

Ученице многопрофильной гимназии № 38Махачкалы СарижатХарбиловой – на реализацию проекта «Достойный труд ученика и любовь к книге всходят цветами и светятся счастьем»;

Марату Байрамбекову, УздиятИсмаиловой– на реализацию проекта «Региональная образовательная программа дошкольного образования Республики Дагестан»;

Профессионально-педагогическому колледжу имени М.М. Меджидова– на реализацию проекта «Живая нить традиций»;

Ведущему научному сотруднику отдела археологии Института истории, археологии и этнографии (ДНЦ РАН) Людмиле Гмыре — на реализацию проекта «Новое монументальное оборонительное сооружение на реке Рубасв Южном Дагестане (VI век): изучение и проблемы интерпретации»;

Дагестанскому государственному медицинскому университету – на реализацию проекта «Стрептатест» как экспресс-метод ранней диагностики стрептококковой инфекции у детей, как способ предупреждения нерационального назначения антибактериальных препаратов»;

Дагестанскому государственному техническому университету– на реализацию проекта «Инновационные ресурсосберегающие технологии и аппараты для производства плодоовощных консервов»;

Гимназии № 4Махачкалы - на реализацию проекта «Модель инклюзивного образования»;

Директору Горногоботанического сада (ДНЦ РАН )ЗагирбекуАсадулаеву— на реализацию проекта «Издание монографии «Абрикосы Дагестана: биология и технология»;

Дагестанскому федеральному исследовательскому центру Российской академии наук — на реализацию проекта «Свод памятников фольклора народов Дагестана в 20 томах. Том «Необрядовая лирика»;

в области экономики и управления:

ВезирхануГираеву– на реализацию проекта «Малое предпринимательство, теневая экономика и налоговый потенциал муниципалитета»;

Ведущему научному сотруднику Института социально-экономических исследований (ДНЦ РАН) НабиюлеГачиеву– на реализацию проекта «Новая концепция роста экономики Дагестана»;

Дагестанскому государственному университету - на реализацию проекта «Модернизация инновационной системы Республики Дагестан в условиях цифровизацииэкономики»;

Дагестанскому государственному университету народного хозяйства — на реализацию проекта «Разработка и внедрение в работу «Фабрики процессов» ДГУНХ кейса по ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Техническому колледжу им. Р.Н. Ашуралиева — на реализацию проекта «Формирование системы бережливого мышления в образовательных учреждениях Республики Дагестан»;

Детскому саду № 31Махачкалы - на реализацию проекта «Бережливый детский сад»;

Дагестанскому государственному университету - на реализацию проекта «Проектное управление на принципах бережливости»;

в области культуры и искусства:

Русскому драматическому театру им. М. Горького - на реализацию проекта «Постановка детского спектакля «Сказка о золотом петушке» А.С. Пушкина»;

Республиканскому дому народного творчества — на реализацию проекта «Песни Великой Победы»;

Музею истории мировых культур и религий - на реализацию проекта «Десять строк - автор всем известен»;

Научному сотруднику Национальному музею Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи Магомеду Гаджиеву – на реализацию проекта «Становление музейного дела в Дагестане: архивные документы и материалы (к 95-летию открытия музея в Дагестане)»;

Ведущему научному сотруднику отдела истории искусств Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы(ДНЦ РАН) ГулизарСултановой - на реализацию проекта «Издание монографии «Дагестанская драматургия XX столетия»;

АидеДжафаровой – на реализацию проекта «К 40-летию творческой деятельности дагестанского композитора АидыДжафаровой. Издание музыкальных произведений и авторский концерт»;

Директору Республиканская школа искусств для особо одаренных детей МурадуКажлаеву – на реализацию проекта «Создание партитуры для флейты и камерного оркестра «Любимая мелодия»;

Профессору Дагестанскому государственному педагогическому университету Юрию Ханжову- на реализацию проекта «Исследовательский творческий проект «Музыкальное инструментальное искусство Дагестана»;

ХабсатИбрагимовой – на реализацию проекта «Фестиваль уличного искусства «Арт-маяк»;

в области молодежной политики:

Дагестанской региональной общественной организации «Центр развития молодежных инициатив» - на реализацию проекта «Фестиваль знаний о Великой Отечественной войне, приуроченный к 75-летию Великой Победы»;

ИсрафилуИсрафилову– на реализацию проекта «Волонтерский корпус «Феникс»;

в области физической культуры и спорта:

МухтаруМагомедову – на реализацию проекта «Развитие настольного тенниса для слепых в Республике Дагестан»;

Учительнице многопрофильной гимназии № 38Махачкалы Анне Гвиниашвили- на реализацию проекта «ГТО - шанс для каждого»;

в области общественной деятельности:

Дагестанскому региональному общественному движению «Конгресс Дагестанской интеллигенции» - на реализацию проекта «Социальная активность дагестанской национальной интеллигенции на современном этапе как ресурс обеспечения политической стабильности дагестанского общества»;

Доценту Дагестанскому государственному университету ФирузеАбиловой – на реализацию проекта «Инновационный культурно-просветительский центр «Диалог» как форма организации интеллектуального досуга учащейся молодежи в пространстве города»;

Спортивно-оздоровительному комплексу «Лотос» - на реализацию проекта «Организация летнего интенсива«Содействие» по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья на берегу Каспийского моря»;

Марине Ибрагимой – на реализацию проекта «Аудиокниги на родных языках»;

в области средств массовой информации:

Заместителю генерального директора РГВК «Дагестан»Магомеду Абдулхаликову – на реализацию проекта «Исчезающие аулы Дагестана: история и быт»;

Заместителю главного редактора газеты «Дагестанскаяправда» Эльдару Расулову – на реализацию проекта «WelcomeDagestan.ru - путеводитель по Стране гор»;

Рамазану Рашидову — на реализацию проекта «Неизведанный Дагестан»;

Ольге Красноперовой — на реализацию проекта «Инновации в туризме – этнотуризм»;

Гаджи Магомедову — на реализацию проекта «Серия инновационных публикаций о муниципальных образованиях Республики Дагестан на базе технологий VR, AR, 3D»;

Заурбеку Газиеву– на реализацию проекта «Простые истории»;

Журналистке ГТРК «Дагестан»Патимат Магомедовой — на реализацию проекта «Люди и их истории»;

Ведущему телеканала «ННТ»Гусейну Гусейнову — на реализацию проекта «Пороки общества — людские пороки»;

Чингизу Молдокулову - на реализацию проекта «Доступная среда. Дагестан 2020»;

Магистранту Дагестанского государственного технического университетаЗамфиреКардашовой – на реализацию проекта «Учитель цифровой образовательной среды»;

в области малого предпринимательства:

БурлиятИзутдиновой– на реализацию проекта «Профильные курсы по обучению людей с ограниченными возможностями «Я не инвалид»;

Дагестанскому государственному медицинскому университету — на реализацию проекта «Такси для колясочников»;

Эльдару Эльдарову - на реализацию проекта «Социальный магазин».