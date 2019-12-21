Определены победители конкурса на присуждение грантов Главы Дагестана в 2019 году

Как следует из документа, по результатам конкурса, проведенного в текущем году, гранты присуждаются:

в области образования, науки, техники и инноваций:

1) на поддержку педагогических работников образовательных учреждений, внедряющих инновационные технологии:

Гришиной Анне Викторовне, начальнику отдела дошкольного образования муниципального казенного учреждения «Управление образования» администрации городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» - на реализацию проекта «Использование современных инновационных технологий в социокультурном развитии детей дошкольного возраста»;

Магомедовой Патимат Ариповне, профессору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет» — на реализацию проекта «Web-квест-технологии в профессиональной подготовке гуманитариев»;

Халидову Магомедхабибу Магомедовичу, директору частного общеобразовательного учреждения «Средняя школа «Возрождение» — на реализацию проекта «Школьная методическая лаборатория (освоение новых образовательных технологий и совершенствование профессионального мастерства учителя)»;

2) на поддержку проектов по наставничеству и трудовому воспитанию подрастающего поколения:

Лазаренко Марине Викторовне, директору муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» г. Кизляра — на реализацию проекта «Воспитание труженика и гражданина на Кизлярской станции юннатов»;

3) на поддержку педагогических проектов образовательных организаций, внедряющих цифровые образовательные технологии:

Ашурбековой Татьяне Ивановне, декану факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет» - на реализацию проекта «Разработка образовательного web-проекта «Дагестан – моя Родина» для будущих учителей иностранных языков»;

4) на развитие интеллектуального потенциала обучающихся в образовательных учреждениях - победителей и призеров республиканских, всероссийских и международных олимпиад и конкурсов:

Харбиловой Сарижат Харбиловне, ученице муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильная гимназия № 38» г. Махачкалы - на реализацию проекта «Достойный труд ученика и любовь к книге всходят цветами и светятся счастьем»;

5) на осуществление издательских проектов в области образования:

Байрамбекову Марату Мирзоевичу, Исмаиловой Уздият Алиевне

- на реализацию проекта «Региональная образовательная программа дошкольного образования Республики Дагестан»;

6) на поддержку учреждений образования, развивающих традиционные народные промыслы:

государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Республики Дагестан «Профессионально-педагогический колледж имени М.М. Меджидова» - на реализацию проекта «Живая нить традиций»;

7) на выполнение инициативных научно-исследовательских и опытно­конструкторских работ по приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники:

Гмыре Людмиле Борисовне, ведущему научному сотруднику отдела археологии Института истории, археологии и этнографии - обособленного подразделения федерального государственного бюджетного учреждения науки Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук — на реализацию проекта «Новое монументальное оборонительное сооружение на реке Рубас в Южном Дагестане (VI век): изучение и проблемы интерпретации»;

Федеральному государственному бюджетному образовательному

учреждению высшего образования «Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации - на реализацию проекта «Стрептатест» как экспресс-метод ранней диагностики стрептококковой инфекции у детей, как способ предупреждения нерационального назначения антибактериальных препаратов»;

федеральному государственному бюджетному образовательному

учреждению высшего образования «Дагестанский государственный технический университет» - на реализацию проекта «Инновационные ресурсосберегающие технологии и аппараты для производства плодоовощных консервов»;

8) на финансирование инновационной деятельности:

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Гимназия № 4» г. Махачкалы - на реализацию проекта «Модель инклюзивного образования»;

9) на осуществление издательских проектов в области науки:

Асадулаеву Загирбегу Магомедовичу, директору Горного

ботанического сада - обособленного подразделения федерального государственного бюджетного учреждения науки Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук — на реализацию проекта «Издание монографии «Абрикосы Дагестана: биология и технология»;

федеральному государственному бюджетному учреждению науки Дагестанскому федеральному исследовательскому центру Российской академии наук — на реализацию проекта «Свод памятников фольклора народов Дагестана в 20 томах. Том «Необрядовая лирика»;

в области экономики и управления:

1) на поддержку исследований стратегических приоритетов, точек экономического роста и образа будущего Дагестана:

Гираеву Везирхану Камалиевичу - на реализацию проекта «Малое предпринимательство, теневая экономика и налоговый потенциал муниципалитета»;

Гичиеву Набиюле Сапиюлаевичу, ведущему научному сотруднику Института социально-экономических исследований — обособленного подразделения федерального государственного бюджетного учреждения науки Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук - на реализацию проекта «Новая концепция роста экономики Дагестана»;

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Дагестанский государственный университет» - на реализацию проекта «Модернизация инновационной системы Республики Дагестан в условиях цифровизации экономики»;

2) на поддержку проектов по внедрению технологии бережливого управления в деятельность организаций и учреждений Республики Дагестан:

государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» — на реализацию проекта «Разработка и внедрение в работу «Фабрики процессов» ДГУНХ кейса по ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Республики Дагестан «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» — на реализацию проекта «Формирование системы бережливого мышления в образовательных учреждениях Республики Дагестан»;

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 31» г. Махачкалы - на реализацию проекта «Бережливый детский сад»;

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Дагестанский государственный университет» - на реализацию проекта «Проектное управление на принципах бережливости»;

в области культуры и искусства:

1) на поддержку проектов творческих коллективов Республики Дагестан:

государственному бюджетному учреждению «Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького» - на реализацию проекта «Постановка детского спектакля «Сказка о золотом петушке» А.С. Пушкина»;

государственному бюджетному учреждению культуры «Республиканский дом народного творчества» — на реализацию проекта «Песни Великой Победы»;

2) на поддержку деятельности по развитию национальных культур Дагестана:

государственному бюджетному учреждению Республики Дагестан «Музей истории мировых культур и религий» - на реализацию проекта «Десять строк - автор всем известен»;

Гаджиеву Магомеду Гаджиевичу, научному сотруднику государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи» - на реализацию проекта «Становление музейного дела в Дагестане: архивные документы и материалы (к 95-летию открытия музея в Дагестане)»;

Султановой Гулизар Ахмедовне, ведущему научному сотруднику отдела истории искусств Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы - обособленного подразделения федерального государствен­ного бюджетного учреждения науки Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук - на реализацию проекта «Издание монографии «Дагестанская драматургия XX столетия»;

3) на поддержку творческой деятельности деятелей культуры и искусства Республики Дагестан:

Джафаровой Аиде Алиевне - на реализацию проекта «К 40-летию творческой деятельности дагестанского композитора Аиды Джафаровой. Издание музыкальных произведений и авторский концерт»;

Кажлаеву Мураду Магомедовичу, директору государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Дагестан «Республиканская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей» - на реализацию проекта «Создание партитуры для флейты и камерного оркестра «Любимая мелодия»;

Ханжову Юрию Геннадьевичу, профессору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный педагогический университет» - на реализацию проекта «Исследовательский творческий проект «Музыкальное инструментальное искусство Дагестана»;

4) на поддержку творческих проектов в области современного искусства:

Ибрагимовой Хабсат Ибрагимгаджиевне – на реализацию проекта «Фестиваль уличного искусства «Арт-маяк»;

в области молодежной политики:

1) на поддержку проектов детских и молодежных организаций в сфере патриотического воспитания:

Дагестанской региональной общественной организации «Центр развития молодежных инициатив» - на реализацию проекта «Фестиваль знаний о Великой Отечественной войне, приуроченный к 75-летию Великой Победы»;

2) на поддержку проектов по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности:

Исрафилову Исрафилу Раджабалиевичу - на реализацию проекта «Волонтерский корпус «Феникс»;

в области физической культуры и спорта:

1) на поддержку проектов, направленных на развитие физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в повышенной социальной защите:

Магомедову Мухтару Магомедшапиевичу - на реализацию проекта «Развитие настольного тенниса для слепых в Республике Дагестан»;

2) на поддержку деятельности по развитию физической культуры и спорта:

Гвиниашвили Анне Николаевне, учительнице муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильная гимназия № 38» г. Махачкалы - на реализацию проекта «ГТО - шанс для каждого»;

в области общественной деятельности:

1) на реализацию проектов в области гражданского общества и повышения социальной активности населения Республики Дагестан:

Дагестанскому региональному общественному движению «Конгресс Дагестанской интеллигенции» - на реализацию проекта «Социальная активность дагестанской национальной интеллигенции на современном этапе как ресурс обеспечения политической стабильности дагестанского общества»;

2) на поддержку деятельности, направленной на воспитание молодежи в духе национальной и религиозной терпимости, неприятия идеологии религиозно-политического экстремизма:

Абиловой Фирузе Абуталибовне, доценту федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет» - на реализацию проекта «Инновационный культурно-просветительский центр «Диалог» как форма организации интеллектуального досуга учащейся молодежи в пространстве города»;

3) на реализацию социально значимых проектов некоммерческих организаций в области благотворительной деятельности в Республике Дагестан:

автономной некоммерческой организации «Спортивно-­оздоровительный комплекс «Лотос» - на реализацию проекта «Организация летнего интенсива «Содействие» по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья на берегу Каспийского моря»;

4) на реализацию проектов, направленных на формирование интереса к изучению родных языков:

Ибрагимовой Марине Абдурежебовне - на реализацию проекта «Аудиокниги на родных языках»;

в области средств массовой информации:

1) на поддержку творческих проектов журналистов республиканских средств массовой информации на национальных языках:

Абдулхаликову Магомеду Куранбагомаевичу, заместителю генерального директора государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Республиканская государственная вещательная компания «Дагестан» - на реализацию проекта «Исчезающие аулы Дагестана: история и быт»;

2) на реализацию проектов, направленных на формирование и популяризацию положительного образа Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Расулову Эльдару Магомедовичу, заместителю главного редактора государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Редакция республиканской газеты «Дагестанская правда» - на реализацию проекта «WelcomeDagestan.ru - путеводитель по Стране гор»; .

Рашидову Рамазану Рашидовичу — на реализацию проекта «Неизведанный Дагестан»;

3) на поддержку творческих проектов журналистов на инновационную тематику:

Красноперовой Ольге Николаевне — на реализацию проекта «Инновации в туризме – этнотуризм»;

Магомедову Гаджи Алиевичу — на реализацию проекта «Серия инновационных публикаций о муниципальных образованиях Республики Дагестан на базе технологий VR, AR, 3D»;

4) на поддержку творческих проектов, направленных на воспитание культуры у молодежи:

Газиеву Заурбеку Газимагомедовичу - на реализацию проекта «Простые истории»;

5) на поддержку информационных проектов, направленных на разъяснение социальной опасности распространения идеологии и практики экстремизма:

Магомедовой Патимат Махачевне, журналистке филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» — «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Дагестан» - на реализацию проекта «Люди и их истории»;

6) на подготовку и размещение телевизионных и видеороликов на социально значимую тематику:

Гусейнову Гусейну Шарапутдиновичу, телеведущему телеканала «ННТ» — на реализацию проекта «Пороки общества — людские пороки»;

Молдокулову Чингизу Асиновичу - на реализацию проекта «Доступная среда. Дагестан 2020»;

7) на реализацию информационных проектов, направленных на повышение цифровой грамотности населения:

Кардашовой Земфире Рашидовне, магистранту федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный технический университет» - на реализацию проекта «Учитель цифровой образовательной среды»;

в области малого предпринимательства:

на поддержку предпринимательских проектов, направленных на трудоустройство лиц с ограниченными возможностями и других социально слабо защищенных лиц (вдов, сирот, пенсионеров, инвалидов и т.п.):

Изутдиновой Бурлият Арсаналиевне - на реализацию проекта «Профильные курсы по обучению людей с ограниченными возможностями «Я не инвалид»;

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации — на реализацию проекта «Такси для колясочников»;

Эльдарову Эльдару Магомедовичу - на реализацию проекта «Социальный магазин».