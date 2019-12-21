Как следует из документа, по результатам конкурса, проведенного в текущем году, гранты присуждаются:
в области образования, науки, техники и инноваций:
1) на поддержку педагогических работников образовательных учреждений, внедряющих инновационные технологии:
Гришиной Анне Викторовне, начальнику отдела дошкольного образования муниципального казенного учреждения «Управление образования» администрации городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» - на реализацию проекта «Использование современных инновационных технологий в социокультурном развитии детей дошкольного возраста»;
Магомедовой Патимат Ариповне, профессору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет» — на реализацию проекта «Web-квест-технологии в профессиональной подготовке гуманитариев»;
Халидову Магомедхабибу Магомедовичу, директору частного общеобразовательного учреждения «Средняя школа «Возрождение» — на реализацию проекта «Школьная методическая лаборатория (освоение новых образовательных технологий и совершенствование профессионального мастерства учителя)»;
2) на поддержку проектов по наставничеству и трудовому воспитанию подрастающего поколения:
Лазаренко Марине Викторовне, директору муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» г. Кизляра — на реализацию проекта «Воспитание труженика и гражданина на Кизлярской станции юннатов»;
3) на поддержку педагогических проектов образовательных организаций, внедряющих цифровые образовательные технологии:
Ашурбековой Татьяне Ивановне, декану факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет» - на реализацию проекта «Разработка образовательного web-проекта «Дагестан – моя Родина» для будущих учителей иностранных языков»;
4) на развитие интеллектуального потенциала обучающихся в образовательных учреждениях - победителей и призеров республиканских, всероссийских и международных олимпиад и конкурсов:
Харбиловой Сарижат Харбиловне, ученице муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильная гимназия № 38» г. Махачкалы - на реализацию проекта «Достойный труд ученика и любовь к книге всходят цветами и светятся счастьем»;
5) на осуществление издательских проектов в области образования:
Байрамбекову Марату Мирзоевичу, Исмаиловой Уздият Алиевне
- на реализацию проекта «Региональная образовательная программа дошкольного образования Республики Дагестан»;
6) на поддержку учреждений образования, развивающих традиционные народные промыслы:
государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Республики Дагестан «Профессионально-педагогический колледж имени М.М. Меджидова» - на реализацию проекта «Живая нить традиций»;
7) на выполнение инициативных научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники:
Гмыре Людмиле Борисовне, ведущему научному сотруднику отдела археологии Института истории, археологии и этнографии - обособленного подразделения федерального государственного бюджетного учреждения науки Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук — на реализацию проекта «Новое монументальное оборонительное сооружение на реке Рубас в Южном Дагестане (VI век): изучение и проблемы интерпретации»;
Федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации - на реализацию проекта «Стрептатест» как экспресс-метод ранней диагностики стрептококковой инфекции у детей, как способ предупреждения нерационального назначения антибактериальных препаратов»;
федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Дагестанский государственный технический университет» - на реализацию проекта «Инновационные ресурсосберегающие технологии и аппараты для производства плодоовощных консервов»;
8) на финансирование инновационной деятельности:
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Гимназия № 4» г. Махачкалы - на реализацию проекта «Модель инклюзивного образования»;
9) на осуществление издательских проектов в области науки:
Асадулаеву Загирбегу Магомедовичу, директору Горного
ботанического сада - обособленного подразделения федерального государственного бюджетного учреждения науки Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук — на реализацию проекта «Издание монографии «Абрикосы Дагестана: биология и технология»;
федеральному государственному бюджетному учреждению науки Дагестанскому федеральному исследовательскому центру Российской академии наук — на реализацию проекта «Свод памятников фольклора народов Дагестана в 20 томах. Том «Необрядовая лирика»;
в области экономики и управления:
1) на поддержку исследований стратегических приоритетов, точек экономического роста и образа будущего Дагестана:
Гираеву Везирхану Камалиевичу - на реализацию проекта «Малое предпринимательство, теневая экономика и налоговый потенциал муниципалитета»;
Гичиеву Набиюле Сапиюлаевичу, ведущему научному сотруднику Института социально-экономических исследований — обособленного подразделения федерального государственного бюджетного учреждения науки Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук - на реализацию проекта «Новая концепция роста экономики Дагестана»;
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Дагестанский государственный университет» - на реализацию проекта «Модернизация инновационной системы Республики Дагестан в условиях цифровизации экономики»;
2) на поддержку проектов по внедрению технологии бережливого управления в деятельность организаций и учреждений Республики Дагестан:
государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» — на реализацию проекта «Разработка и внедрение в работу «Фабрики процессов» ДГУНХ кейса по ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Республики Дагестан «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» — на реализацию проекта «Формирование системы бережливого мышления в образовательных учреждениях Республики Дагестан»;
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 31» г. Махачкалы - на реализацию проекта «Бережливый детский сад»;
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Дагестанский государственный университет» - на реализацию проекта «Проектное управление на принципах бережливости»;
в области культуры и искусства:
1) на поддержку проектов творческих коллективов Республики Дагестан:
государственному бюджетному учреждению «Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького» - на реализацию проекта «Постановка детского спектакля «Сказка о золотом петушке» А.С. Пушкина»;
государственному бюджетному учреждению культуры «Республиканский дом народного творчества» — на реализацию проекта «Песни Великой Победы»;
2) на поддержку деятельности по развитию национальных культур Дагестана:
государственному бюджетному учреждению Республики Дагестан «Музей истории мировых культур и религий» - на реализацию проекта «Десять строк - автор всем известен»;
Гаджиеву Магомеду Гаджиевичу, научному сотруднику государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи» - на реализацию проекта «Становление музейного дела в Дагестане: архивные документы и материалы (к 95-летию открытия музея в Дагестане)»;
Султановой Гулизар Ахмедовне, ведущему научному сотруднику отдела истории искусств Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы - обособленного подразделения федерального государственного бюджетного учреждения науки Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук - на реализацию проекта «Издание монографии «Дагестанская драматургия XX столетия»;
3) на поддержку творческой деятельности деятелей культуры и искусства Республики Дагестан:
Джафаровой Аиде Алиевне - на реализацию проекта «К 40-летию творческой деятельности дагестанского композитора Аиды Джафаровой. Издание музыкальных произведений и авторский концерт»;
Кажлаеву Мураду Магомедовичу, директору государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Дагестан «Республиканская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей» - на реализацию проекта «Создание партитуры для флейты и камерного оркестра «Любимая мелодия»;
Ханжову Юрию Геннадьевичу, профессору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный педагогический университет» - на реализацию проекта «Исследовательский творческий проект «Музыкальное инструментальное искусство Дагестана»;
4) на поддержку творческих проектов в области современного искусства:
Ибрагимовой Хабсат Ибрагимгаджиевне – на реализацию проекта «Фестиваль уличного искусства «Арт-маяк»;
в области молодежной политики:
1) на поддержку проектов детских и молодежных организаций в сфере патриотического воспитания:
Дагестанской региональной общественной организации «Центр развития молодежных инициатив» - на реализацию проекта «Фестиваль знаний о Великой Отечественной войне, приуроченный к 75-летию Великой Победы»;
2) на поддержку проектов по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности:
Исрафилову Исрафилу Раджабалиевичу - на реализацию проекта «Волонтерский корпус «Феникс»;
в области физической культуры и спорта:
1) на поддержку проектов, направленных на развитие физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в повышенной социальной защите:
Магомедову Мухтару Магомедшапиевичу - на реализацию проекта «Развитие настольного тенниса для слепых в Республике Дагестан»;
2) на поддержку деятельности по развитию физической культуры и спорта:
Гвиниашвили Анне Николаевне, учительнице муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильная гимназия № 38» г. Махачкалы - на реализацию проекта «ГТО - шанс для каждого»;
в области общественной деятельности:
1) на реализацию проектов в области гражданского общества и повышения социальной активности населения Республики Дагестан:
Дагестанскому региональному общественному движению «Конгресс Дагестанской интеллигенции» - на реализацию проекта «Социальная активность дагестанской национальной интеллигенции на современном этапе как ресурс обеспечения политической стабильности дагестанского общества»;
2) на поддержку деятельности, направленной на воспитание молодежи в духе национальной и религиозной терпимости, неприятия идеологии религиозно-политического экстремизма:
Абиловой Фирузе Абуталибовне, доценту федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет» - на реализацию проекта «Инновационный культурно-просветительский центр «Диалог» как форма организации интеллектуального досуга учащейся молодежи в пространстве города»;
3) на реализацию социально значимых проектов некоммерческих организаций в области благотворительной деятельности в Республике Дагестан:
автономной некоммерческой организации «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лотос» - на реализацию проекта «Организация летнего интенсива «Содействие» по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья на берегу Каспийского моря»;
4) на реализацию проектов, направленных на формирование интереса к изучению родных языков:
Ибрагимовой Марине Абдурежебовне - на реализацию проекта «Аудиокниги на родных языках»;
в области средств массовой информации:
1) на поддержку творческих проектов журналистов республиканских средств массовой информации на национальных языках:
Абдулхаликову Магомеду Куранбагомаевичу, заместителю генерального директора государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Республиканская государственная вещательная компания «Дагестан» - на реализацию проекта «Исчезающие аулы Дагестана: история и быт»;
2) на реализацию проектов, направленных на формирование и популяризацию положительного образа Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Расулову Эльдару Магомедовичу, заместителю главного редактора государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Редакция республиканской газеты «Дагестанская правда» - на реализацию проекта «WelcomeDagestan.ru - путеводитель по Стране гор»; .
Рашидову Рамазану Рашидовичу — на реализацию проекта «Неизведанный Дагестан»;
3) на поддержку творческих проектов журналистов на инновационную тематику:
Красноперовой Ольге Николаевне — на реализацию проекта «Инновации в туризме – этнотуризм»;
Магомедову Гаджи Алиевичу — на реализацию проекта «Серия инновационных публикаций о муниципальных образованиях Республики Дагестан на базе технологий VR, AR, 3D»;
4) на поддержку творческих проектов, направленных на воспитание культуры у молодежи:
Газиеву Заурбеку Газимагомедовичу - на реализацию проекта «Простые истории»;
5) на поддержку информационных проектов, направленных на разъяснение социальной опасности распространения идеологии и практики экстремизма:
Магомедовой Патимат Махачевне, журналистке филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» — «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Дагестан» - на реализацию проекта «Люди и их истории»;
6) на подготовку и размещение телевизионных и видеороликов на социально значимую тематику:
Гусейнову Гусейну Шарапутдиновичу, телеведущему телеканала «ННТ» — на реализацию проекта «Пороки общества — людские пороки»;
Молдокулову Чингизу Асиновичу - на реализацию проекта «Доступная среда. Дагестан 2020»;
7) на реализацию информационных проектов, направленных на повышение цифровой грамотности населения:
Кардашовой Земфире Рашидовне, магистранту федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный технический университет» - на реализацию проекта «Учитель цифровой образовательной среды»;
в области малого предпринимательства:
на поддержку предпринимательских проектов, направленных на трудоустройство лиц с ограниченными возможностями и других социально слабо защищенных лиц (вдов, сирот, пенсионеров, инвалидов и т.п.):
Изутдиновой Бурлият Арсаналиевне - на реализацию проекта «Профильные курсы по обучению людей с ограниченными возможностями «Я не инвалид»;
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации — на реализацию проекта «Такси для колясочников»;
Эльдарову Эльдару Магомедовичу - на реализацию проекта «Социальный магазин».