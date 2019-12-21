Срыва учебного процесса в Аргванинской средней школе Гумбетовского района не будет

В районе практикуется совместная работа с меценатами и другими благотворительными организациями, до сих пор не было случаев недопонимания. В 2018–2019 гг. по проекту «Сто школ» с участием финансов республиканского, районного бюджетов и средств меценатов отремонтированы шесть образовательных учреждений. Что касается обстановки в Аргванинской средней школе, то и здесь администрация Гумбетовского района создала благоприятные условия для деятельности меценатов. Во всех справочниках можно найти определение слову «меценат»: «Меценат – лицо, способствующее на безвозмездной основе развитию науки и искусства, оказывающее им материальную помощь из личных средств». В случае с Аргванинской средней школой меценаты выходят за рамки своей благотворительной деятельности, покушаются на муниципальное имущество, оказывают прессинг на педагогов. По действующим законам Российской Федерации частные лица не имеют права претендовать на движимое и недвижимое имущество государственных и муниципальных учреждений. На сегодняшний день и. о. директора Аргванинской средней школы является Магомед Алиев, который долгие годы руководил данным образовательным учреждением. Конкурс по отбору директора школы будет объявлен в дальнейшем. Руководство Гумбетовского района не допустит срыва учебного процесса, все возникшие вопросы будут решены в рамках законов Российской Федерации. Отметим, что в Гумбетовском районе успешно реализованы и реализуются федеральные и республиканские программы. По проекту «Сто школ», инициированному Главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым, в 2019 году в Гумбетовском районе проведен капремонт в Аргванинский, Арадирихской, Килятлинской, Тляратинской средних школах, меценат Магомед Сааев отремонтировал еще несколько образовательных учреждений. В Мехельтинской и Чиркатинской средних школах открыты образовательные центры в рамках проекта «Точка роста». Вопросы повышения уровня образования являются одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной власти, и глава МР «Гумбетовский район» Хаджимурад Магомедов держит их под личным контролем. Информационный отдел «Гумбет»