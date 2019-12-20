ЗАМАНА - В ДГТУ прошел Открытый студенческий кинофестиваль «Серебряная вилка»

В ДГТУ прошел Открытый студенческий кинофестиваль «Серебряная вилка»

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20 декабря, 2019. Пятница 16:13
В ДГТУ прошел Открытый студенческий кинофестиваль «Серебряная вилка»
X юбилейный Открытый студенческий фестиваль любительского кино «Серебряная вилка» состоялся накануне в Дагестанском государственном техническом университете.
В ДГТУ прошел Открытый студенческий кинофестиваль «Серебряная вилка»
Информация
Как сообщили информагентству в пресс-службе вуза, всего в рамках мероприятия было отобрано 7 проектов, которые были представлены на фестивале. Первый фильм был представлен студией ИВИЖ с работой «Современный ковбой». Далее свой проект представили студенты факультета магистерской подготовки ДГТУ «И что для нас важнее…». Следующие участники – студия «Росток» представила свой фильм «Мой город Каспийск». Затем студентами ДГУ была подготовлена документальная работа «Достучаться». Еще один фильм, снятый студентами ДГТУ, получил название «ОднОКлассники». Одна из конкурсных работ была прислана из Санкт-Петербурга. Студенты Российского государственного института сценического искусства представили фильм Ярослава Цапенко по мотивам произведения Джека Лондона «Убить человека». Завершил конкурсную программу фильм Аминат Магомедовой, представляющей студию «Мастер», – «Встреча». По итогам мероприятия жюри распределило номинации среди всех участников. А победителем в главной номинации фестиваля «Лучший фильм» стала лента из Санкт-Петербурга «Убить человека».

 

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