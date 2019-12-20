В Махачкале состоится премьерный показ документального фильма «Выжившая»
- Автор Зухра
- 20 декабря, 2019. Пятница 14:28
Премьера документального фильма «Выжившая», посвященного памяти жертв терактов, пройдет сегодня в одном из кинотеатров Махачкалы.
Как сообщили информагентству организаторы мероприятия, в сюжет картины войдут восемь историй дагестанских женщин, побывавших в центре терактов, в числе которых взрыв жилого дома в Каспийске, нападение бандформирований на Дагестан в 1999 году и другие.
Однако в рамках премьеры фильма будет показано всего 4 серии. Полная версия картины будет размещена в интернете после завершения презентации в Махачкале.
Отметим, что фильм снят на грант Главы Дагестана Владимира Васильева и направлен на профилактическую работу по борьбе с идеологией экстремизма и терроризма среди молодого поколения.
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