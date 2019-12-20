Как сообщили информагентству организаторы мероприятия, в сюжет картины войдут восемь историй дагестанских женщин, побывавших в центре терактов, в числе которых взрыв жилого дома в Каспийске, нападение бандформирований на Дагестан в 1999 году и другие.

Однако в рамках премьеры фильма будет показано всего 4 серии. Полная версия картины будет размещена в интернете после завершения презентации в Махачкале.

Отметим, что фильм снят на грант Главы Дагестана Владимира Васильева и направлен на профилактическую работу по борьбе с идеологией экстремизма и терроризма среди молодого поколения.