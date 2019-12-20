В Махачкале прошел III Республиканский молодежный антикоррупционный форум

В нем приняли участие представители Правительства РД, Следственного комитета, Общественной палаты, Прокуратуры, различных ведомств и вузов. На форуме обсуждают актуальные проблемы молодежи, связанные с коррупцией. В открытии форума принял участие декан юридического факультета ДГУНХ Даци Гаджиев. От лица руководства он поблагодарил Минмолодежи за организацию мероприятия. Участников он назвал людьми, которым небезразлична судьба Дагестана и России. По мнению Гаджиева именно ДГУНХ оказался в авангарде противодействия коррупции. «Университет доказал на локальном уровне, что можно сделать все для очищений от этой внутренней и внешней угрозы. Здесь создана прозрачная среда, созданы все условия для реализации студентов. Также высока общественно-политическая активность учащихся. Он отметил, что университет для борьбы с коррупцией использует тонкости дагестанского менталитета в совокупности с действующим законодательством. Также Гаджиев рассказал о договоре университета с Невско-волжской школой криминологии, благодаря которому будут вырабатывать новые методы борьбы с коррупцией. Начальник отдела Управления АГиП РД по вопросам противодействия коррупции Магомед Гусейнов также поприветствовал участников молодежного форума. Он подчеркнул, что руководство республики благодарно молодежи за активную гражданскую позицию в вопросах противодействия коррупции. «Приятно видеть, что в молодежной среде есть люди, не согласные с этим явлением, которые признают это и готовы бороться с данной проблемой», – сказал Гусейнов и заверил участников, что лучшие проекты, озвученные на форуме, будет взяты на рассмотрение. Гусейнов также напомнил, что скоро 11 лет исполняется со дня принятия закона о противодействии коррупции. Далее представитель республиканского Правительства рассказал о программах противодействия с данным явлением. Старший помощник руководителя следственного управления (по правовому обеспечению). Егор Балашов рассказал участникам о работе СКР по противодействию коррупции. Он подчеркнул, за последние девять месяцев в СКР поступило порядка 500 сообщений о преступлениях. Из них возбуждено больше 350 уголовных дел. Форум продолжился в формате панельных дискуссий. На них обсуждали антикоррупционную пропаганду в ОИВ, общественный контроль с коррупцией, а также коррупцию в образовании, науке и здравоохранение. В роли спикеров в дискуссиях участвовали опытные специалисты. Напомним, что форум организован министерством по делам молодежи РД.