В Махачкале прошла последняя в этом году сессия дагестанского парламента

Последняя в этом году сессия дагестанского парламента прошла сегодня в Махачкале. Открыл и вел ее председатель Народного Собрания Дагестана Хизри Шихсаидов.

В работе сессии приняли участие Глава региона Владимир Васильев, руководители органов исполнительной власти, представители общественных организаций, СМИ.

«Декабрьская» сессия прошла без выступлений фракций, сразу была рассмотрена повестка дня. Всего было рассмотрено 18 вопросов.

В частности, парламентарии приняли во втором окончательном чтении проект закона РД «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

С информацией об основных параметрах бюджета выступили председатель Комитета НС по бюджету, финансам и налогам Сейфулах Исаков и первый вице-премьер регионального Правительства Гаджимагомед Гусейнов.

В частности, было отмечено, что после первого чтения поступили 4 поправки от Главы Дагестана, а также 33 обращения от комитетов и депутатов Народного Собрания. В некоторых из них содержалось от 2 до 13 предложений, где в основном депутаты просили о поддержке включения в республиканский бюджет финансирования различных объектов социальной инфраструктуры. Также были предложения по увеличению доходной части бюджета, увеличению средств по некоторым ведомствам для решения отраслевых вопросов и т.д. Все предложения для изучения и принятия решения были направлены в Правительство Дагестана и профильные министерства, часть из них учтены в предложенных поправках.

Поправками, внесенными Главой республики, существенно меняются в сторону увеличения основные параметры республиканского бюджета. В частности, доходы по отдельным видам налоговых и неналоговых поступлений республиканского бюджета ко второму чтению уточнены с учетом заключений комитетов и Счетной палаты Дагестана на проект бюджета.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов в бюджете будущего года увеличен на 2,6 млрд рублей и составит свыше 33,2 млрд рублей.

Кроме того, уточнена в сторону увеличения финансовая помощь из федерального бюджета на 10,5 млрд рублей, из них дотации составляют 7,9 млрд рублей, субсидии и субвенции – 2,6 млрд рублей, при этом межбюджетные трансферты уменьшены на 20,7 млн рублей. Таким образом, общий объем доходов республиканского бюджета определен в сумме 138, 5 млрд рублей против 125,3 млрд рублей, принятых в первом чтении.

Общая сумма расходов также уточнена в сторону увеличения и составила 138,5 млрд рублей против принятого в первом чтении 129,9 млрд рублей. Основная часть дополнительных доходов направляется на «обнуления» дефицита, а также на решение социальных вопросов.

В ходе обсуждения документа выступили руководители всех трех фракций– первый вице-спикер дагестанского парламента Сайгидахмед Ахмедов, вице-спикеры Махмуд Махмудов и Камил Давдиев. В своих выступлениях они поддержали документ, назвав его социально ориентированным и направленным на улучшение жизни рядовых дагестанцев.

Свои мнения высказали также депутаты Народного Собрания. По просьбе парламентариев по ряду вопросов разъяснения дал премьер-министр Артём Здунов.

Подводя итоги по данному вопросу, Хизри Шихсаидов отметил, что только незрячий человек может не замечать тех преобразований, которые происходят сегодня в республике. Он призвал депутатов плотнее включиться в происходящие процессы, анализировать ситуацию, а также активнее принимать участие в обсуждении вопросов.

В рамках сессии парламентарии также во втором окончательном чтении приняли Закон РД «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Отмечалось, что доходы Территориального ФОМСа на 2020 год составит 34,1 млрд рублей, такая же сумма расходов. Средства Фонда в основном будут направлены на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в медицинских организациях Республики Дагестан, и на возмещение территориальным фондам субъектов Российской Федерации затрат по оплате медицинской помощи, оказанной в медицинских учреждениях других регионов, лицам, застрахованным в Дагестане.

Во втором окончательном чтении депутаты внесли изменения в Законы РД «О создании судебных участков и должностей мировых судей в Республике Дагестан», «О муниципальных выборах в Республике Дагестан», «О Перечне муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Республике Дагестан», «О племенном животноводстве в Республике Дагестан», «О туристской деятельности в Республике Дагестан» и другие.

Во втором окончательном чтении также был принят Закон РД «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Дагестан», которым определяется правовое положение, компетенция, порядок избрания на должность и освобождения от должности детского омбудсмена в республике, а также организационные основы его деятельности.

Сразу в двух чтениях были приняты изменения в Закон РД «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Речь идет об уточнении на 4,5 млрд рублей доходной части республиканского бюджета, что связано с дополнительными поступлениями средств из федерального бюджета, дотаций за достижение показателей социально-экономического развития Республики Дагестан, субвенций и т.д.

В первом чтении депутаты приняли изменения в Законы РД «О развитии сельского хозяйства в Республике Дагестан», «О регулировании некоторых вопросов адвокатской деятельности в Республике Дагестан».

Кроме того, была заслушана информация о Примерной программе законопроектной работы и контрольной деятельности Народного Собрания на 2020 год и Примерный план проведения «правительственного часа» на парламентских сессиях. Депутатов по данным вопросам проинформировал первый вице-спикер дагестанского парламента Сайгидахмед Ахмедов.

Хизри Шихсаидов со своей стороны выступил с докладом, в котором проинформировал участников сессии о проделанной депутатским корпусом работе за уходящий период.

В завершение выступил Глава Дагестана Владимир Васильев, который выразил благодарность дагестанскому парламенту за проводимую работу, а также дал оценку некоторым происходящим в республике процессам.