ЗАМАНА - По проекту Владимира Васильева в Дагестане отремонтированы 783 школы

По проекту Владимира Васильева в Дагестане отремонтированы 783 школы

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19 декабря, 2019. Четверг 11:58
По проекту Владимира Васильева в Дагестане отремонтированы 783 школы
Проект "100 школ", инициированный в Дагестане главой республики Владимиром Васильевым, в течение двух лет позволил отремонтировать уже 334 учебных заведения за счет средств регионального бюджета и финансовой поддирки меценатов, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.
"Министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов на выездном совещании правительства республики в Буйнакске сообщил, что в ремонте по всей республике нуждались 783 школы. За два года 334 школы были отремонтированы за счёт бюджетов республики и муниципалитетов. Также меценаты оказали спонсорскую помощь в размере 600 миллионов рублей. В следующем году по программе "100 школ" отремонтируют 302 объекта в 52 муниципалитетах", - говорится в сообщении пресс-службы.
По проекту Владимира Васильева в Дагестане отремонтированы 783 школы
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