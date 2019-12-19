ЗАМАНА - В Дагестане по программе устойчивого развития сельских территорий газифицировано еще одно село

В Дагестане по программе устойчивого развития сельских территорий газифицировано еще одно село

Автор
19 декабря, 2019. Четверг 11:38
В Дагестане по программе устойчивого развития сельских территорий газифицировано еще одно село

В среду, 18 декабря, в с. Мазада Тляратинского района, расположенном в Бабаюртовской зоне отгонного животноводства, состоялось открытие газопровода.

В Дагестане по программе устойчивого развития сельских территорий газифицировано еще одно село
Информация

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза Дагестана, объект был построен в рамках реализации государственной программы по устойчивому развитию сельских территорий. Общая протяженность газораспределительной сети в населенном пункте, где проживают выходцы из сел Мазада и Начада, превысила 13 км. Торжественная церемония прошла с участием главы Тляратинского района Раджаба Раджабова, первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Адильхана Ганакаева, заместителя начальника управления министерства промышленности и энергетики РД Дмитрия Бойко, заместителя ГКУ РД «Дагсельхозстрой» Нигматулы Имашова, представителей администрации района, жителей населенного пункта. Адильхан Ганакаев напомнил, что все работы в сельской местности проводятся в рамках госпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий и включают в себя не только газификацию населенных пунктов, но и строительство других объектов инженерной и социальной инфраструктуры. «В текущем году вводится 19 объектов газификации в различных населенных пунктах республики. Строительство газораспределительной сети в вашем селе было начато в 2016 году. Теперь она охватит еще более 120 хозяйств в зоне отгонного животноводства. С приходом в село «голубого» топлива у вас появляется возможность более активно и в более комфортных условиях», – сказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона.

 

Прочитано 23 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top