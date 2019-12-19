В Дагестане по программе устойчивого развития сельских территорий газифицировано еще одно село

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза Дагестана, объект был построен в рамках реализации государственной программы по устойчивому развитию сельских территорий. Общая протяженность газораспределительной сети в населенном пункте, где проживают выходцы из сел Мазада и Начада, превысила 13 км. Торжественная церемония прошла с участием главы Тляратинского района Раджаба Раджабова, первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Адильхана Ганакаева, заместителя начальника управления министерства промышленности и энергетики РД Дмитрия Бойко, заместителя ГКУ РД «Дагсельхозстрой» Нигматулы Имашова, представителей администрации района, жителей населенного пункта. Адильхан Ганакаев напомнил, что все работы в сельской местности проводятся в рамках госпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий и включают в себя не только газификацию населенных пунктов, но и строительство других объектов инженерной и социальной инфраструктуры. «В текущем году вводится 19 объектов газификации в различных населенных пунктах республики. Строительство газораспределительной сети в вашем селе было начато в 2016 году. Теперь она охватит еще более 120 хозяйств в зоне отгонного животноводства. С приходом в село «голубого» топлива у вас появляется возможность более активно и в более комфортных условиях», – сказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона.