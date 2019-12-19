Владимир Васильев поручил проработать вопросы создания машинно-тракторной станции в Табасаранском районе

Глава Минсельхозпрода в первую очередь обозначил стратегические проекты, которые позволят решить вопрос продовольственной безопасности республики и обеспечить дополнительные поставки части продукции в регионы России и на экспорт. В своем докладе руководитель ведомства подчеркнул, что как приоритетное направление развития сельского хозяйства в республике рассматривается мелиорация, которая способствует увеличению урожайности. Кроме того, всё большее внимание уделяется переработке продукции, что позволяет в разы увеличить доходность. «Например, если раньше непереработанный рис мы продавали за 8 - 13 рублей, то с вводом в эксплуатацию рисоперерабатывающих предприятий он уходит по 35 - 40 рублей. Кроме того, мы внедряем капельное орошение виноградников, что позволяет в 6 раз экономить воду. На 70% подняли субсидирование мелиорации, чего никогда в отрасли не было. Эти и другие меры позволили нам увеличить среднюю зарплату в отрасли сельского хозяйства на 18%. Также хочу привести пример, когда в Сулейман - Стальском районе на частной основе была создана машинно-тракторная станция, что стало большим подспорьем для сельхозпроизводителей. Последние 5 лет не было поддержки из бюджета в части сельхозтехники, но в этом году было заложено 46 млн рублей и мы смогли просубсидировать сельхозтехнику», - сказал министр. В этой связи Глава Дагестана поручил Абзагиру Гусейнову переговорить с главой района и заинтересованными лицами в части внедрения опыта МТС в Табасаранском районе. «Во время подобных встреч нужно отбирать самые востребованные населением проекты с минимальными вложениями и максимальной отдачей, чтобы реализовать их уже в следующем году. Один из таких - внедрение машинно-тракторных станций»,- подчеркнул Владимир Васильев. В продолжение выступления министр отметил, что в южных районах мелиорация тесно связана с садоводством. Кроме того, проектам в этой отрасли оказывается государственная поддержка и в части логистических центров, чтобы продукция, выращенная в сезон, не продавалась за бесценок. «Для реализации этой и других идей мы планируем проработать вопрос объединения наших селян, занятых в личных подсобных хозяйствах, кооперативах и т.д., чтобы они могли получать поддержку в рамках государственных программ и национальных проектов», - отметил министр. Отдельно остановился Абзагир Гусейнов на вопросах развития овцеводства, сообщив, что развитие убойных цехов внутри республики, в местах, где барашки набирают максимальный вес, позволит существенно увеличить доходы в этой отрасли и заработную плату. «Ещё одна важная отрасль, на которой хотел бы заострить внимание, - семеноводство, которое слабо развито в целом по стране и в частности в Дагестане. Если по рису на севере Дагестана уже три хозяйства обеспечивают себя и близлежащих контрагентов, то по овощам и зерновым нам предстоит сделать многое. В этом году в южной зоне одно предприятие получило господдержку для производства семян овощных культур. Мы планируем выделить три базовые производственные площадки по выращиванию семян в Левашинском, Дербентском и Тарумовском районах», - поделился руководитель ведомства. Участники встречи, члены советов старейшин задали все интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы от Главы РД и министра сельского хозяйства и продовольствия РД. В основном сельхозпроизводители интересовались сбытом продукции и её переработкой, а также возрождением заброшенных посевных площадей. Абзагир Гусейнов посоветовал мелким сельхозпроизводителям объединяться в кооперативы, в этом статусе они уже могут получать весь спектр государственной поддержки. Успешная практика уже есть в Магарамкентском районе. Что касается сбыта, министр сообщил, что сегодня надо начинать со строительства логистических центров с плодоовощными хранилищами, чтобы получать больше прибыли, хотя бы с непереработанных плодов и овощей. Резюмируя обсуждения, Владимир Васильев указал, что во всей этой работе должен участвовать глава района, так как не получится всегда напрямую связывать фермеров, министра и старейшин. Касательно же строительства логистических центров с плодоовощными хранилищами Глава Дагестана пояснил, что на эти цели бюджетные деньги не предусмотрены, но активно привлекается бизнес, для чего ему создаются комфортные условия и оказывается вся возможная господдержка.