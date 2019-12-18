До конца года в 49 муниципалитетах республики будет сдано 179 дорожных объектов

В ходе встречи Главы Дагестана Владимира Васильева с представителями советов старейшин Южного территориального округа в Табасаранском районе 18 декабря был рассмотрен проект «Мой Дагестан-мои дороги», предусматривающий улучшение качества дорог.

Перед участниками мероприятия выступил общественный координатор проекта Мухаммед Рашидов. Он доложил, что на сегодня поставленная Главой РД задача по реализации данного проекта почти выполнена. Осталось решить вопросы по документации.

«Впервые в Дагестане собранные транспортные налоги направлены на ремонт автодорог. Построено 179 объектов в 49 муниципалитетах и городских округах, а это 149 км дорожного покрытия. На 2020 год по сравнению с 2019 годом вырос сбор транспортного налога. Это значит, что в Дагестане будет построено в следующем году так необходимых нам качественных и безопасных дорог на 62% больше, чем в предыдущем», — добавил выступающий.

Касаясь Южного территориального округа, Мухаммед Рашидов в частности констатировал, что здесь по проекту строится 45 объектов на общую сумму 76 677 100 рублей.

«5 объектов в городе Дагестанские Огни, остальные — в Агульском, Ахтынском, Дахадаевском, Дербентском, Докузпаринском, Кайтагском, Курахском, Магарамкентском, Рутульском, Сулейман-Стальском, Табасаранском, Хивском районах», — заключил он.

Комментируя, Владимир Васильев поблагодарил Мухаммеда Рашидова и других координаторов, которые на общественных началах проводят эту работу. При этом он отметил, что в республике возрождается такая форма, как общественный контроль, когда люди, исходя из своих личных убеждений, совершают общественно полезные дела. Продолжая, он напомнил об ответственности каждого участника процесса за качество всех проводимых работ. Кроме того, увеличение показателя в части сбора транспортного налога, по словам Главы РД, приведёт к еще большему числу позитивных изменений.

«Ваши мнения, участие и позиция очень важны в этом вопросе», – обратился к присутствующим руководитель субъекта.