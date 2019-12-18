Владимир Васильев встретился со старейшинами Южного территориального округа Дагестана

В мероприятии приняли участие Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, министры, победители кадрового конкурса «Мой Дагестан».

Основными темами для обсуждения стали проекты «Мой Дагестан», призванные улучшить качество жизни населения региона, благодаря которым территориальный округ будет обеспечен водоснабжением, дорогами, а также общественными территориями.

Во вступительном слове руководитель субъекта указал, что в последнее время всё чаще дагестанцы регистрируют бизнес в республике, а соответственно и налоги уплачивают в республиканский бюджет, хотя раньше предпочитали делать это в других регионах. По его мнению, это связано с тем, что теперь можно в республике работать честно и открыто, так как произошло обновление кадров.

Большую роль в этом, по словам Владимира Васильева, сыграл и кадровый конкурс «Мой Дагестан», где принимали участие все желающие вне зависимости от региона проживания, были даже участники из других стран. Из 11 тысяч победителями стали всего несколько десятков человек, многие из которых заняли руководящие должности в различных департаментах и министерствах, что изменило их работу к лучшему.

«Кроме того, мы стали применять подходы, позволяющие экономить деньги при реализации тех или иных проектов и другом расходовании государственных средств. Когда же происходит уменьшение, то возникает необходимость корректировать, а потом защищать правки в проектно - сметной документации и порой на это физически не хватает времени. Плюс сейчас, в связи с переводом в Дагестан Каспийской флотилии, строится более двух тысяч квартир, а значит, нам нужно ещё больше школ и детских садов, чтобы покрыть существующую очередь и обеспечить семьи прибывающих военных», - сказал Владимир Васильев.

Что касается реализации приоритетных проектов, то в частности было отмечено, что в общем по проекту «Мой Дагестан - моя вода» расходы составили более 2 млрд рублей, в результате чего улучшится водоснабжение на территории, где проживает 500 тысяч человек. В Южном территориальном округе на эти цели было предусмотрено более 560 млн рублей.

Проект «Мой Дагестан - мои дороги» позволил охватить 149 км дорог и обошлось это в более чем 770 млн рублей. В Южном же территориальном округе на дороги было потрачено более 76 млн рублей.

И по проекту «Мой Дагестан - комфортная городская среда» в республике потрачено свыше 1 млрд рублей на 228 объектов, из которых 47 располагаются в Южном территориальном округе с финансированием более 167 млн рублей.

Далее выступил председатель Совета старейшин при Главе РД Абдулла Магомедов.

«Глава Дагестана рассматривает старейшин как один из серьёзных политических ресурсов республики и помощников. И это неслучайно, так как за вашими плечами огромнейший опыт, вы знаете большое количество людей. В Дагестане происходит омоложение управленческих кадров, но в трудной ситуации они придут за советом к старейшинам, так как почти все вы долгое время занимали высокие руководящие должности», - уверен Абдулла Магомедов.

Слово предоставили и члену совета старейшин Дагестана Магомеду Юнусову. Он отметил, что встреча со старейшинами и приезд в район Главы Дагестана – знаковые события, а также рассказал о ряде проблем, беспокоящих жителей Табасаранского района.

Глава Дагестана поручил профильным министерствам детально рассмотреть все озвученные вопросы и по возможности решить их.