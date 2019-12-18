Выгодными – инвестициями являются вложения в образование

Как известно, Республика Дагестан по итогам 2019 года за эффективную работу руководства региона получит более 1,2 млрд. рублей из федерального бюджета. Эту новость прокомментировал ректор Дагестанского Государственного университета Муртазали Рабаданов.

«То, что Республика Дагестан вошла в 50 регионов – получателей гранта, – прекрасная новость. В этом большая заслуга нашего руководства, это и оценка работы нашего руководства, нашего правительства.

Вторая новость – неравнодушные жители республики, гражданское общество, общественники будут вовлечены в обсуждение направлений, на которые будет израсходована эта сумма. Эта инициатива Главы Дагестана Владимира Васильева беспрецедентна, это показатель открытости руководства республики.

В копилке преподавателей и ученых Даггосуниверситета немало идей и проектов, которые будут весьма полезны для экономики и социально-культурного развития Дагестана. Со своей стороны отмечу, что во всём мире самыми выгодными инвестициями являются вложения в образование. У нас планируется проведение Конгресса дагестанской интеллигенции, где мы обсудим эту идею и дадим свои предложения.

Добавлю, что ДГУ готов организовать обсуждение этой инициативы в своих стенах с участием широкой дагестанской общественности».