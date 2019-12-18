«То, что Республика Дагестан вошла в 50 регионов – получателей гранта, – прекрасная новость. В этом большая заслуга нашего руководства, это и оценка работы нашего руководства, нашего правительства.
Вторая новость – неравнодушные жители республики, гражданское общество, общественники будут вовлечены в обсуждение направлений, на которые будет израсходована эта сумма. Эта инициатива Главы Дагестана Владимира Васильева беспрецедентна, это показатель открытости руководства республики.
В копилке преподавателей и ученых Даггосуниверситета немало идей и проектов, которые будут весьма полезны для экономики и социально-культурного развития Дагестана. Со своей стороны отмечу, что во всём мире самыми выгодными инвестициями являются вложения в образование. У нас планируется проведение Конгресса дагестанской интеллигенции, где мы обсудим эту идею и дадим свои предложения.
Добавлю, что ДГУ готов организовать обсуждение этой инициативы в своих стенах с участием широкой дагестанской общественности».