Напомним, что Дагестан вошел в список 50 субъектов федерации, которые заняли первые места в рейтинге регионов страны. Деятельность руководства Дагестана была высоко оценена федеральным центром, в связи с чем Президент РФ Владимир Путин издал Указ о дополнителном субсидировании республики.
"То, что Глава республики Владимир Абдуалиевич принял такое решение - спросить у общественности, на что лучше направить эти средства, можно сказать, - историческое событие для Дагестана. Такого еще не было, чтобы важные решения, связанные с финансированием, обсуждались с обществом. Это говорит о том, что власть считается с народом и, соответственно, доверие народа к власти тоже растет. Инициатива Главы республики - важный шаг, демонстрирующий истинно демократические ценности, это позволит и в дальнейшем развивать гражданское общество в Дагестане. Дагестану очень повезло, что ему выделили дополнительные средства, это позволит решить очень много накопившихся вопросов", - отметил Омаров.
Глава Сергокалинского района Магомед Омаров прокомментировал решение Владимира Васильева
- Автор Зухра
- 18 декабря, 2019. Среда 15:34
Глава Сергокалинского района Магомед Омаров прокомментировал решение руководителя Дагестана Владимира Васильева провести публичное обсуждение того, на какие цели будут направлены средства федерального гранта в размере 1,2 млрд рублей.
Напомним, что Дагестан вошел в список 50 субъектов федерации, которые заняли первые места в рейтинге регионов страны. Деятельность руководства Дагестана была высоко оценена федеральным центром, в связи с чем Президент РФ Владимир Путин издал Указ о дополнителном субсидировании республики.
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