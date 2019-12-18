ЗАМАНА - Глава Сергокалинского района Магомед Омаров прокомментировал решение Владимира Васильева

Глава Сергокалинского района Магомед Омаров прокомментировал решение Владимира Васильева

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18 декабря, 2019. Среда 15:34
Глава Сергокалинского района Магомед Омаров прокомментировал решение Владимира Васильева

Глава Сергокалинского района Магомед Омаров прокомментировал решение руководителя Дагестана Владимира Васильева провести публичное обсуждение того, на какие цели будут направлены средства федерального гранта в размере 1,2 млрд рублей.

Глава Сергокалинского района Магомед Омаров прокомментировал решение Владимира Васильева
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Напомним, что Дагестан вошел в список 50 субъектов федерации, которые заняли первые места в рейтинге регионов страны. Деятельность руководства Дагестана была высоко оценена федеральным центром, в связи с чем Президент РФ Владимир Путин издал Указ о дополнителном субсидировании республики.
"То, что Глава республики Владимир Абдуалиевич принял такое решение - спросить у общественности, на что лучше направить эти средства, можно сказать, - историческое событие для Дагестана. Такого еще не было, чтобы важные решения, связанные с финансированием, обсуждались с обществом. Это говорит о том, что власть считается с народом и, соответственно, доверие народа к власти тоже растет. Инициатива Главы республики - важный шаг, демонстрирующий истинно демократические ценности, это позволит и в дальнейшем развивать гражданское общество в Дагестане. Дагестану очень повезло, что ему выделили дополнительные средства, это позволит решить очень много накопившихся вопросов", - отметил Омаров.   

 

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