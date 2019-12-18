Глава Сергокалинского района Магомед Омаров прокомментировал решение Владимира Васильева

Напомним, что Дагестан вошел в список 50 субъектов федерации, которые заняли первые места в рейтинге регионов страны. Деятельность руководства Дагестана была высоко оценена федеральным центром, в связи с чем Президент РФ Владимир Путин издал Указ о дополнителном субсидировании республики.

"То, что Глава республики Владимир Абдуалиевич принял такое решение - спросить у общественности, на что лучше направить эти средства, можно сказать, - историческое событие для Дагестана. Такого еще не было, чтобы важные решения, связанные с финансированием, обсуждались с обществом. Это говорит о том, что власть считается с народом и, соответственно, доверие народа к власти тоже растет. Инициатива Главы республики - важный шаг, демонстрирующий истинно демократические ценности, это позволит и в дальнейшем развивать гражданское общество в Дагестане. Дагестану очень повезло, что ему выделили дополнительные средства, это позволит решить очень много накопившихся вопросов", - отметил Омаров.