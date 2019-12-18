ЗАМАНА - Владимир Васильев проинспектировал ход строительства водовода Кужник-Хучни в Табасаранский районе

Владимир Васильев проинспектировал ход строительства водовода Кужник-Хучни в Табасаранский районе

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18 декабря, 2019. Среда 15:16
Владимир Васильев проинспектировал ход строительства водовода Кужник-Хучни в Табасаранский районе Владимир Васильев проинспектировал ход строительства водовода Кужник-Хучни в Табасаранский районе Владимир Васильев проинспектировал ход строительства водовода Кужник-Хучни в Табасаранский районе Владимир Васильев проинспектировал ход строительства водовода Кужник-Хучни в Табасаранский районе Владимир Васильев проинспектировал ход строительства водовода Кужник-Хучни в Табасаранский районе

Сегодня, 18 декабря, Глава Дагестана Владимир Васильев прибыл с рабочим визитом в Табасаранский район.

Владимир Васильев проинспектировал ход строительства водовода Кужник-Хучни в Табасаранский районе
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В первую очередь руководитель региона совершил облёт строящегося водовода Кужник-Хучни, который будет способствовать улучшению водоснабжения шести сел Табасаранского района. 23 км составит общая протяженность водопровода, который будет обеспечивать водой всего  9 620 человек – жителей сел Пилиг, Ругуж, Ханаг, Хурик, Хучни и Цантиль. Водозабор будет обустроен в соседнем с селами ущелье. Проект предусматривает установку очистных сооружений и резервуаров для воды.

В течение 40 лет в этих селах остро стоит вопрос с нехваткой воды и только в этом году удалось сдвинуть его с мертвой точки, благодаря приоритетному проекту Главы  Дагестана «Мой Дагестан – моя вода» в рамках реализации  федерального проекта «Чистая вода». Всего на строительство этого водовода  выделено в текущем году 70 млн рублей.

Отрадно отметить, что реализация программы будет продолжена до тех пор, пока не удастся решить проблему с водой на всей территории региона. В рамках исполнения проекта «Мой Дагестан – моя вода» в 2020 году будут предусмотрены средства из республиканского бюджета на разработку ПСД еще 4-х объектов в районе.

В 2020 году в рамках РИП предусмотрено финансирование строительства в районе 2-х объектов водоснабжения: водоснабжение сел Кужник, Улуз, Караг, Шиле, Хапиль, Татиль (ввод в эксплуатацию в 2021 году) и водопровод в с. Сиртыч (ввод в эксплуатацию в 2020 году). Строительство данных объектов обеспечит качественным водоснабжением около 9 тыс. человек.

Вопрос обеспечения жителей республики качественной водой находится у Главы Дагестана на особом контроле.

В планах Владимира Васильева на сегодняшний день также посещение Хучнинской средней школы №1, где был выполнен капитальный ремонт корпуса-1 в рамках реализации проекта «100 школ».

После чего руководитель региона проведет встречу с представителями советов старейшин Южного территориального округа республики, на которой планируется обсудить актуальные проблемы, касающиеся улучшения качества жизни населения – это вопросы водоснабжения, строительства дорог, ремонта школ, обустройства площадок для досуга и многие другие.

 

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