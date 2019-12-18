Дагестан отчитался в Фонд ЖКХ о темпах расселения граждан из ветхого жилья

В государственной корпорации – Фонде содействия реформированию ЖКХ состоялось селекторное совещание. Участие в нем приняли представители от регионов, в числе которых Дагестан, Алтай, Ингушетия, Ставропольский край и ряд других.

Совещание в режиме видеоконференции провел заместитель генерального директора Фонда ЖКХ Олег Рурин.

Открывая селекторное совещание, посвященное выполнению показателей этапа 2019-2020 годов федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 2019-2024 годы, Олег Рурин отметил, что на него приглашены те регионы, которые в своих отчетах на 1 декабря 2019 года указали, что у них на отчетную дату не было переселено ни одного человека.

«Прошу доложить, изменилась ли ситуация за две недели, что будет сделано до конца года для выполнения целевых показателей федерального проекта, какова доля законтрактованных площадей в целом по этапу 2019-2020 годов», – обратился он к руководителям региональных органов власти, ответственных за реализацию программ переселения граждан из аварийного жилья в этих субъектах РФ.

В соответствии с прозвучавшими отчетами представителей региональных ведомств, принятые ранее меры начали давать свои плоды – расселение началось во всех регионах, кроме Еврейской автономной области. С учетом того, что в данных регионах целевые показатели по расселению аварийного жилья 2019 года относительно невелики, в большинстве регионов к концу года ожидается их выполнение и даже перевыполнение.

Олег Рурин напомнил, что не менее важной задачей является завершение конкурсных процедур и заключение контрактов, которые будут реализовываться в 2020 году.