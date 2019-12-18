В Республиканской клинической больнице внедрили новейший метод лечения рака

Пару лет назад мужчина перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки. На этот раз он поступил с метастазом в печени, который врастал в тощую кишку, забрюшинную клетчатку и правую почку. Благодаря профессиональной и слаженной работе врачей отделения онкологии и хирургии РКБ, пациенту с минимальной кровопотерей была проведена резекция всех поврежденных органов и удаление лимфатических узлов в пораженных участках.

Уникальность операции в том, что впервые в Дагестане врачи РКБ внедрили новейший для региона метод лечения рака – это интервенционная фотодинамическая терапия.

«В Москве мы были одними из пионеров по внедрению в клиническую практику фотодинамической терапии, - делится главный врач Республиканской клинической больницы Газияв Мусаев. – Теперь новейшие технологии мы привезли в Дагестан. В Республиканской клинической больнице созданы для этого все условия. В отделении хирургии и онкологии открыт суперсовременный фотодинамический кабинет, которому практически нет аналогов в стране. С его помощью хирурги могут проводить весь спектр фотодинамической терапии при лечении различных заболеваний всех органов и систем человека: от заболеваний кожи до поражения внутренних органов грудной и брюшной полостей, а также гинекологических заболеваний».

Сертификат на внедрение в клиническую практику фотодинамической терапии Республиканской клинической больнице выдал специально приехавший для этого в регион академик ЛАН, профессор Евгений Странадко. Он лично наблюдал за работой наших хирургов, высоко оценил качество работы врачей и созданные для этой работы условия.

Теперь пациентам нет необходимости выезжать за пределы региона для получения высококвалифицированной помощи.

Отметим, такой метод лечения, как фотодинамическая терапия, эффективен при опухолях, захвативших обширные участки кожи, при злокачественных новообразованиях, расположенных в труднодоступных зонах. Проводится с введением пациенту специального препарата, который накапливается в раковых клетках и делает их «видимыми» специальному лазеру, под действием которого начинается разрушающее воздействие на опухоль.

Такой метод лечения применяется как для лечения заболевания, так и для улучшения качества жизни пациентов.