На заседании Правительства РД под председательством премьер-министра Абдулпатаха Амирханова обсудили вопросы развития рыбохозяйственного комплекса Дагестана. Открывая работу заседания, Абдулпатах Амирханов отметил, что наличие береговой полосы протяженностью более 500 километров позволяет развивать прибрежное рыболовство в республике, обеспечивать экономическое развитие прибрежных населенных пунктов, а также развивать промышленное рыбоводство в акватории Каспийского моря.

Глава регионального Правительства сообщил, что в 2018 году начата реконструкция рыбного терминала Махачкалинского порта, что позволит многократно увеличить объемы добычи и переработки рыбы. Также он отметил, что вопросы рыбохозяйственного комплекса региона были подняты в рамках Дней Дагестана в Совете Федерации, в частности, была затронута тема восстановления Ачикольской системы озер.

Далее премьер-министр напомнил, что ежегодно республика выделяет субсидии для возмещения затрат в отрасли. Вместе с тем, определенные опасения вызывает процесс развития переработки в рыбохозяйственном комплексе. «Из-за отсутствия налаженной системы производства конечной продукции республика лишается налоговых отчислений и рабочих мест, вследствие чего значительная часть улова вывозится за пределы республики для дальнейшей переработки, что является неэффективным для экономики», - заявил Амирханов.

С основным докладом выступил врио министра природных ресурсов и экологии республики Рахман Гамидов.

Было отмечено, что по объемам добычи водных биоресурсов в Каспийском море и внутренних водоемах республики наблюдается положительная динамика. Так, по итогам 2019 года достигнут лучший показатель отрасли за последние 20 лет – более 10 тысяч тонн. А в 2020 году объемы добычи каспийской рыбы увеличились в 2,2 раза – до 22,3 тысяч тонн.

Врио министра напомнил, что в 2018 году начата реализация проекта по реконструкции и восстановлению Рыбного терминала морского порта Махачкалы. Рыбный порт в установленном порядке передан в долгосрочную аренду ООО «Порт-Петровск». После проведения капитальных работ и технического переоснащения инфраструктуры порта, «Порт-Петровск» предоставляет услуги комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, отвечающие потребностям работников рыбной отрасли. За период с начала 2018 года предприятие инвестировало в проект более 200 млн рублей, создано 50 рабочих мест.

Руководитель ведомства назвал предприятия, где в настоящее время реализуются проекты по переработке рыбной продукции. Среди них были названы ООО «Сулакский рыбзавод» (проект по приемке, сортировке, шоковой заморозке и хранению рыбной продукции), группа компаний «За Родину – Каспий» (проект по первичной переработке рыбы в Махачкале, общей стоимостью около 400 млн рублей), ООО «Нияро» (проект по созданию мощностей по шоковой заморозке рыбы) и другие.

Докладчик также рассказал о проводимой работе в части переработки рыбной продукции. Отмечалось, что в настоящее время уже налажено производство консервированной кильки в томате в ООО «Янтарное», которое начало функционировать в текущем году. На сегодняшний день предприятие уже вышло на мощность производства в 90 тыс. банок в месяц. Ввиду крайне высокого спроса на продукцию, сообщил Гамидов, планируется довести мощность производства до 500 тысяч банок в месяц, для этого оборудование уже поступило, монтаж запланирован на апрель текущего года.

«В перспективе, вместе с организацией вылова резервных видов рыб, таких как бычок, сельдь и кефаль, планируется организация их глубокой переработки. Кроме того, в ряде небольших цехов индивидуальными предпринимателями производится копченая килька. Как правило, это малые предприятия, пусть пока и не оказывающие значительного влияния на экономику республики, но обеспечивающие занятость населения.

Таким образом, общий объем создаваемых мощностей по первичной переработке рыбы на территории республики составляет около 105 тысяч тонн в год», - сообщил докладчик, добавив при этом, что совокупный объем привлекаемых в рыбоперерабатывающую отрасль инвестиций составляет 1,8 млрд рублей.

В своем выступлении врио министра подробно рассказал о проделанной работе в части развития аквакультуры, прудового и индустриального рыбоводства, выращивания наиболее ценных пород рыб и других направлениях.

Отдельно была отмечена проделанная работа по повышению инвестиционной привлекательности отрасли, что привело к активности предпринимателей в части реализации проектов в сфере аквакультуры. Так, с 2018 года количество предприятий аквакультуры увеличилось с 54 до 115.

В рамках заседания также говорилось о проблемах развития прудового рыбоводства в Дагестане. Среди них называлась недостаточная обеспеченность водой, что связано с высокой заиленностью подпитывающих каналов.

Начальник отделения по охране МБР ОБО службы в г. Каспийск ПУ ФСБ РФ по РД Михаил Шолохов в своем докладе остановился на проводимой работе по сохранению биоресурсов Каспия и пресечению браконьерской деятельности на территории Дагестана.

Отмечалось, что в 2020 году удалось предотвратить ущерб водным биологическим ресурсам на сумму более 60 млн рублей. Он также рассказал, что во взаимодействии с соответствующими органами соседних республик и государств пограничным управлением по республике организована работа по пресечению межрегиональных каналов поставки незаконно добытых биологических ресурсов особо ценных пород в центральные регионы страны. Всего таких каналов в 2020 году было выявлено четыре. Кроме того, обнаружено три крупные партии незаконно добытой икры, изъято более 60 тонн водных биологических ресурсов, в том числе 9 – осетровых, 479 килограмм – черной икры и т.д. Ущерб государству нанесен на сумму более 400 млн рублей.

В рамках заседания также выступил заместитель руководителя Северо-Кавказского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Курбан Курбанов, который отметил, что с 2015 года в республике наблюдается положительная динамика освоения водных биологических ресурсов.

«В 2020 году мы преодолели рубеж в 20 тысяч тонн и выловили 22 тысяч 276 тонн водных биологических ресурсов. С начала года выловлено уже более 14 тысяч тонн рыбы, это позволяет предположить, что будет улучшен показатель прошлого года. В 2020 году нами было выдано 241 разрешение на добычу водных биологических ресурсов, что больше на 16% чем годом ранее.

Из них 20 разрешений с использованием судов и 221 без использования. В 2020 году вылов осуществляли 109 организаций и индивидуальных предпринимателей, из них почти пятая часть не занималась ранее промыслом», - сообщил Курбанов.

Также было отмечено, что в прошлом году удалось установить 30 правонарушений в части незаконного промысла рыбы с признаками уголовного характера, из которых по 10 возбуждены уголовные дела. Кроме того, наложено больше 10 млн рублей штрафов, из которых взыскано более 5 млн рублей.

По итогам заседания Абдулпатахом Амирхановым дано поручение проработать вопрос по созданию проекта государственной программы РД «Развитие рыбохозяйственного комплекса на 2022-2025гг.». Кроме того, ряд поручений дан и профильным ведомствам в части реализации мер, направленных на улучшение ситуации по развитию отрасли.