Глава Минмолодежи РД Камил Саидов рассказал о проделанной работе и планах на 2021 год

16 марта глава Минмолодежи РД Камил Саидов выступил с докладом о проделанной ведомством работе за 2020 год и планах на 2021 год.

Выступление состоялось в рамках заседания коллегии министерства по делам молодежи Республики Дагестан в Республиканском молодежном центре. Рассказывая о проделанной работе, Камил Саидов отметил, что на итоговом совещании Росмолодежи министерство было награждено за информационное освещение государственной молодежной политики, а также за проведение работы по профилактике идеологии терроризма среди молодежи и реализации проектов в сфере добровольчества. В сумме в Дагестане за 2020 год было проведено более 800 онлайн и офлайн молодежных мероприятий.

Затем Саидов озвучил ведущие направления деятельности ведомства. Среди них развитие добровольчества в регионе, патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде. Особое внимание Камил Саидов уделил оказанию помощи населению в период пандемии и реализации акции #МыВместе.

Отметим, что «Волонтерский корпус акции «#МыВместе» в Дагестане насчитывает более 4000 человек. 700 из них оказывали помощь врачам дагестанских больниц в «красной» и «зеленой» зонах. В ходе акции в республике было роздано 110 000 продуктовых наборов.

После глава Минмолодежи РД сообщил, что в регионе было проведено 40 крупных всероссийских и республиканских проектов, посвященных юбилею Победы, 16 из них были адаптированы к возникшей эпидемиологической обстановке. Участниками мероприятий стали 500 000 человек. Кроме того, в республике продолжает свою деятельность движение «Юнармия», а также проходят военно-спортивные мероприятия, осуществляется поисковая деятельность.

В рамках профилактики распространения идеологии терроризма и экстремизма реализуются проекты «Мирный Кавказ» и «ИнтернетБЕЗопасности». Всего состоялось 139 мероприятий, в которых приняли участие 6758 человек. Кроме того, проводятся профилактические встречи с воспитанниками социально-реабилитационных центров и детьми, возвращенными из зон боевых действий Сирии и Ирака.

Также Саидов напомнил, что за 2020 год министерство совместно с ВОД «Волонтеры-медики» провели форум «Поколение ZОЖ». На нем в офлайн и онлайн-форматах собрались более 13 000 человек со всей России. Было отмечено, что министерство оказывает поддержку одаренным детям.

Так, в 2020 году делегация из Дагестана заняла призовые места на фестивале «Российская студенческая весна — Весна Победы». Кроме того, в прошлом году в Дагестане был сформирован новый состав Открытого молодежного Правительства по результатам конкурсного отбора. Говоря о планах развития молодежной политики в 2021 году, Саидов выделил проведение форума «Каспий-2021», обеспечение волонтерской поддержки онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий, создание волонтерского корпуса «Волонтеры переписи».

Также в планах министерства увеличение грантового фонда до 4 300 000 рублей, продолжение работы антинаркотической горячей линии и антинаркотического чат-бота в Telegram, создание личных кабинетов в АИС «Молодежь России» для всех муниципальных образований региона.