Во вторник, 16 марта, Первый заместитель Председателя Правительства РД Батыр Эмеев в режиме ВКС встретился с заместителем Председателя Согдийской области Республики Таджикистан Анваром Яъкуби. Участники встречи обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества.

Поприветствовав гостей, Батыр Эмеев отметил высокий потенциал в развитии торгово-экономических и гуманитарных связей.

«На сегодняшний день уровень развития торгово-экономического сотрудничества остается невысоким. Товарооборот между Дагестаном и Республикой Таджикистан в 2020 году составил более 173 тыс. долларов США и представлен только экспортом риса», - констатировал Эмеев и перечислил ряд перспективных направлений для сотрудничества.

В частности, первый вице-премьер РД предложил рассмотреть возможность проведения взаимной бизнес-миссии. «Мы готовы предложить поставки мяса птицы, безалкогольных напитков, обувной продукции, нарастить экспорт риса, а также услуги по строительству теплиц. У нас есть предприятия, которые уже являются действующими экспортерами и имеют желание и возможности для выхода на таджикский рынок», - сказал он.

Также Батыр Эмеев обозначил направления в сфере гуманитарного, научно-образовательного, культурного и спортивного сотрудничества.

Со своей стороны Анвар Яъкуби отметил, что Согдийская область Республики Таджикистан готова оказать содействие дагестанскому бизнес-сообществу в ознакомлении с инвестиционным и ресурсным потенциалом области и помочь в налаживании взаимовыгодных деловых связей.

«В вузах Дагестана обучаются десятки представителей Согдийской области, а также проходят переподготовку специалисты разных отраслей. Мы готовы к расширению сотрудничества и в этом направлении», - отметил Яъкуби.

Поддержку озвученным предложениям выразил и торговый представитель Российской Федерации в Республике Таджикистан Евгений Кореньков. Он подчеркнул, что важной составляющей партнёрства двух стран является межрегиональное взаимодействие. В 2020 году связи с Таджикистаном поддерживали порядка 65 субъектов РФ.

«Потенциал в этом направлении высокий, с учетом того, что Согдийская область – это один из передовых регионов Таджикистана, демонстрирующий высокие объёмы производства промышленной и сельхозпродукции. Мы полностью поддерживаем предложение о наращивании сотрудничества, в том числе за счёт расширения прямых контактов между представителями деловых кругов, более широкого привлечения российского бизнеса к реализации совместных проектов на территории Таджикистана», - заключил торгпред.

По итогам обсуждения стороны договорились о дальнейшей работе по активизации сотрудничества, организации совместных мероприятий и двусторонних визитов.

В мероприятии принял участие врио заместителя Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров, президент Торгово-промышленной палаты РД Бадрутин Магомедов, представители профильных министерств.