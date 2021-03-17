Сегодня, 17 марта, под руководством Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова состоялось заседание Оперативного штаба по организации водоснабжения жителей Махачкалы и Каспийска и предотвращению ухудшения ситуации санитарно-эпидемиологического характера из-за прекращения подачи питьевой воды. Его состав накануне утвердил врио Главы РД Сергей Меликов.

Комментируя проблемы с подачей воды в столицу республики, Абдулпатах Амирханов подчеркнул, что сложившаяся ситуация в первую очередь возникла из-за изношенности объектов водоснабжения и водоотведения, уже впоследствии – из-за погодных условий.

Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов, в связи со значительным ухудшением качества воды в КОРе приостановлена работа Юго-Восточных водоочистных сооружений и частично прекращена подача воды в Ленинском районе и части Советского района г. Махачкалы (это около 230 тыс. чел.), в 23 школы и 20 детских садов. Работа детсадов приостановлена, школам даны рекомендации для организации питания детей только буфетной продукцией с использованием бутилированной воды.

Николай Павлов доложил об усилении лабораторного контроля за качеством подаваемой воды, а также сообщил о необходимости проведения дополнительного комплекса мероприятий по ее обеззараживанию перед подачей. Населению рекомендовано использовать исключительно кипяченую воду.

О принимаемых мерах в городе доложил заместитель главы Администрации г.Махачкалы Эфенди Хайдаков, по его словам, в городе организован подвоз воды с использованием 18 единиц спецавтотранспорта, такое же количество локаций для раздачи воды. За ночь силами администрации города и волонтеров роздано порядка 7 тысяч бутылок объемом 5 литров. Эта работа будет продолжена.

Что касается подачи воды, как сообщил Эфенди Хайдаков, работы по устранению аварии на Миатлинском водоводе продолжаются. К утру 17 марта подготовлена к запуску 3-я нитка водовода Миатли-Махачкала, проводятся мероприятия по очистке воды КОРа.

По словам Хайдакова, обеспечить водоснабжением город при благоприятном исходе планируется к вечеру сегодняшнего дня, при неблагоприятном – понадобится дополнительное время.

В Каспийске для подвоза воды привлечено 12 единиц техники. По словам мэра города Бориса Гонцова, в учреждения здравоохранения и детские сады организован подвоз воды.

Также в ходе совещания была озвучена информация о готовности служб МЧС по РД и системы здравоохранения на случай ухудшения ситуации.

Абдулпатах Амирханов поручил увеличить число единиц автотранспорта и точек раздачи бутилированной воды в Махачкале, сформировать маршрутный график подвоза. Для обеспечения дополнительной техникой будут привлечены ресурсы муниципальных образований, Комитета по лесному хозяйству РД, Росгвардии, крупных предприятий республики.