ЗАМАНА - В Дагестане представили проект строительства дома для временного проживания выпускников интернатов

В Дагестане представили проект строительства дома для временного проживания выпускников интернатов

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17 марта, 2021. Среда 15:27
В Дагестане представили проект строительства дома для временного проживания выпускников интернатов В Дагестане представили проект строительства дома для временного проживания выпускников интернатов

В Минстрое Дагестана прошла презентация проекта строительства дома для временного содержания для выпускников интернатов. Как сказал инициатор проекта Дмитрий Цаур, под опекой находятся 18 детей-сирот, которые проживают в арендуемом доме в Махачкале. 

В Дагестане представили проект строительства дома для временного проживания выпускников интернатов
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Чтобы заработать себе на питание и аренду дома, ребята основали театральную студию, ставят детские спектакли. Со своей программой они выступают в школах и детских садах по всей республике. На сэкономленные средства в размере 150 тыс. рублей выпускники детских домов и интернатов в рассрочку приобрели недостроенный дом в селе Зеленоморск Карабудахкентского района. Общая стоимость участка земли в 10 соток и дома составляет 1,3 млн рублей. Ребята попросили помочь им выкупить землю и завершить строительство дома, так как самим им не осилить. В доме планируется заселить порядка 30 человек, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе из специального коррекционного интерната. Здесь будут работать специалисты, которые помогут в сборе документов на получение социального жилья, а также в профессиональной подготовке ребят и трудоустройстве. Каждый выпускник будет временно прописан в этом доме до получения своего жилья. Застройщики высказали свое профессиональное мнение по строительству объекта. Предстоит составить проектную документацию, исходя от первоначального проекта, и определиться со сметой. Для контроля процесса работ будет назначен прораб. Строительные организации по мере необходимости обещают доставлять на площадку все необходимые материалы. 

 

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