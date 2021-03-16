В Республике Дагестан стартовала Декларационная кампания -2021

С 1 января 2021 года стартовала декларационная кампания, в ходе которой физическим лицам необходимо отчитаться о доходах, полученных в 2020 году. Сделать это нужно не позднее 30 апреля 2021 года.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), как правило, уплачивается работодателями - налоговыми агентами за своих сотрудников автоматически – он удерживается из заработной платы. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ следует физическим лицам:

- зарегистрированным в установленном действующим законодательством порядке и осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - по суммам доходов, полученных от осуществления такой деятельности;

- нотариусам, занимающимся частной практикой, адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты и другим лицам, занимающимся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой, - по суммам доходов, полученных от такой деятельности;

- при получении дохода от продажи недвижимого имущества (например, квартиры, находившейся в собственности менее минимального срока владения; иного имущества, и транспортных средств, находившихся в собственности менее 3-х лет), от реализации имущественных прав (переуступка права требования);

- при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;

- при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;

- при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации и т.д.

Уплатить сумму НДФЛ, исчисленную в декларации, необходимо не позднее 15 июля 2021 года.

На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2020 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи декларации не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без каких-либо налоговых санкций. При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2020 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок - не позднее 30.04.2021.

Обращаем внимание, что штраф за непредставление декларации в срок - 5 % от неуплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30 % указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату в установленный срок НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.

Для заполнения налоговой декларации по доходам 2020 года наиболее удобно использовать специальную компьютерную программу «Декларация 2020», которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России и поможет вам правильно ввести данные из документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит правильность исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует документ для предоставления в налоговый орган.

Также для пользователей сервиса «Личный кабинет для физических лиц» доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ онлайн в интерактивном режиме без скачивания программы по заполнению с возможностью последующего направления сформированной декларации, подписанной усиленной неквалифицированной электронной подписью (которую можно скачать и установить непосредственно из «Личного кабинета»), а также прилагаемого к налоговой декларации комплекта документов в налоговый орган в электронной форме непосредственно с сайта ФНС России.

Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту своего учета (месту жительства). Адрес, телефоны, а также точное время работы Вашей инспекции Вы можете узнать на сайте ФНС России в разделе «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции».