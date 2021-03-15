… Вот откуда ажиотаж

В Дагестане число жителей, прошедших вакцинацию превысило 17 тысяч человек. В настоящий момент, компания по вакцинации продолжается.

Как отмечает заместитель главного врача Республиканского центра инфекционных болезней Муминат Джабраилова, сегодня в вакцинации особо нуждаются лица старшего возраста.

По ее словам, именно эта категория наиболее уязвима и подвержена осложнениям, которые может вызвать вирус. Вакцинация же позволит защитить старшее поколение от опасной инфекции и спасти кому-то жизнь.

Однако не теряют своей актуаль­ности и простейшие профилактические рекомендации, такие как ношение масок в общественных местах, социальная дистанция, отказ от посещения мероприятий с большим скоплением людей.

Муминат Джабраилова также отметила, что в последнее время число приверженцев вакцинации среди населения растет. Хотя по-прежнему немало тех, кто агитирует против, дагестанцы начинают осознавать важность иммунизации. «Спутник V» прошел все клинические испытания и доказал свою безопасность и эффективность, напомнила доктор.

Если говорить об эпидситуации в целом, то с момента начала пандемии с подтвержденным результатом заболевания COVID-19 в медучреждения республики поступило 30147 человек (+38 на 09.03.2021), 27894 (+42 за сутки) выздоровело, 1361 пациент (+1) скончался. Это данные регионального оперштаба.

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Цифры по заболевшим и выздоровевшим, конечно, не сравнить с пиковыми показателями в осенне-зимний период. Но мы знаем, что в зависимости от иммунной системы организма каждый человек переносит инфекцию по-разному: кто-то лежит в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ, кому-то предписали выполнять рекомендации медиков и лечиться в домашних условиях, а некоторые и не заметили, что переболели. То есть реально столкнувшихся с ковидом и его последствиями людей в разы больше. Сегодня уже не осталось, наверное, семьи, тухума, которых злосчастный вирус обошел стороной. А количество антител, как известно, со временем уменьшается. Поэтому такой ажиотаж вокруг вакцинации.

После болезни люди часто жалуются на проблемы с кожей, выпадение волос, слабость, непрекращающийся кашель, повышенную температуру и другие осложнения.

Это важно знать

Что нужно делать сразу после выздоровления, чтобы минимизировать вред для своего здоровья? Рассказывает Ирина Бабаян, заведующая терапевтическим отделением для больных с коронавирусной инфекцией НИИ им. Н.В. Склифосовского:

1. Сдать анализ на свертываемость крови, общий анализ крови и проконсультироваться со специалистом. Инфекция, особенно осложненная пневмонией, сопровождается сгущением крови, что может вызвать образование тромбов. Поэтому многие пациенты даже после стационара по назначению врача продолжают кроверазжижающую терапию.

2. Проверить показатели печеночных ферментов. После ковида они могут быть сильно повышены. В таком случае назначаются гепатопротекторы – препараты, защищающие печень. Принимать их нужно 2-4 недели после выписки из стационара (по рекомендации врача).

3. Принимать жирорастворимые витамины А, Е и в особенности D одновременно с основным лечением. Витамины защитят волосы и кожные покровы.

4. Чувствуете недомогание – после самоизоляции посетите врача. Остаточные явления от COVID-19 могут преследовать вас еще несколько месяцев, но провериться всё равно стоит. Осложнения могут появиться и после выздоровления. Если вас сильно беспокоит кашель, врач пропишет отхаркивающие препараты и ингаляции бронхорасширяющими медикаментами.

5. Чаще лежите на животе. Это улучшает оксигенирующую функцию легких.

6. Выполняйте упражнения. Лучше всего, если врач по лечебной физкультуре подберет комплекс исходя из ваших физических характеристик и истории болезни.

7. Если у вас была пневмония, то через определенное время по назначению врача нужно обязательно сделать контрольное КТ-исследование легких.

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