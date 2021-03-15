«Информатика становится популярнее среди выпускников школ нашего региона, и число сдающих этот предмет по выбору ежегодно увеличивается на 7-8%. Дагестанский госуниверситет традиционно является образовательным учреждением в республике, куда поступают лучшие выпускники школ, сдающих ЕГЭ по информатике и ИКТ с высокими балами. Мы хотим продолжить эти традиции, и работа Интенсива улучшит показатели в данном направлении», - отметил ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.
Интенсив по информатике и ИКТ - инновационная вузовская площадка, которая позволит максимально эффективно подготовиться к ЕГЭ по этим предметам в новых условиях его проведения. Преподаватели факультета информатики и информационных технологий ДГУ показали школьникам примеры задач из нового формата ЕГЭ по информатике, объяснили их решение, ответили на вопросы.