ДГУ будет бесплатно готовить дагестанских школьников к сдаче ЕГЭ по информатике и ИКТ – 2021

К ЕГЭ по информатике и ИКТ с 2021 года планируют сдавать на компьютерах. В экзамене появятся новые задания: практическое программирование, работа с электронными таблицами, информационный поиск. Дагестанский госуниверситет станет площадкой по организации обучающих курсов для школьников республики в целях подготовки к новому формату сдачи экзамена. На базе Точки кипения ДГУ прошел интенсив по информатике и ИКТ для подготовки к ЕГЭ-2021. Подобное мероприятие состоялось в республике впервые, и будет проходить с периодичностью 2 раза в месяц.

«Информатика становится популярнее среди выпускников школ нашего региона, и число сдающих этот предмет по выбору ежегодно увеличивается на 7-8%. Дагестанский госуниверситет традиционно является образовательным учреждением в республике, куда поступают лучшие выпускники школ, сдающих ЕГЭ по информатике и ИКТ с высокими балами. Мы хотим продолжить эти традиции, и работа Интенсива улучшит показатели в данном направлении», - отметил ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

Интенсив по информатике и ИКТ - инновационная вузовская площадка, которая позволит максимально эффективно подготовиться к ЕГЭ по этим предметам в новых условиях его проведения. Преподаватели факультета информатики и информационных технологий ДГУ показали школьникам примеры задач из нового формата ЕГЭ по информатике, объяснили их решение, ответили на вопросы.