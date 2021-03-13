Представители военно-морского флонта Минобороны РФ посетили Кизлярское оборонное предприятие

По инициативе руководства Каспийской флотилии, делегация военно-морского флота Минобороны в ходе визита в Дагестан посетила ОАО «Концерн КЭМЗ». На предприятие она прибыла вместе с руководителем патриотического движения Бессмертный полк по РД Эльдаром Кадиевым, встретившем ее в городе.

Генеральный директор ОАО «Концерн КЭМЗ» Ибрагим Ахматов провел представителей минобороны по участкам с высокотехнологичным и высокоточным современным оборудованием. Они побывали на заводе по выпуску энергоэкономных ламп. Ахматов ознакомил гостей и с выставкой изделий, выпускаемых заводом. Особое впечатление на них произвел новый цех для сборки многоцелевых легкомоторных самолетов и вертолетов, в том числе и МАИ-411. Руководитель предприятия подчеркнул, что новый корпус построили на собственные средства в рекордно короткие сроки для сборки самолетов. Как отметил Ахматов, общая площадь объекта превышает 10 тыс. кв. м. он также рассказал гостям, что концерн имеет свою авиакомпанию для развития малой авиации в республике. У авиакомпании «КЭМЗ АВИА» имеется сертификат эксплуатанта и в своем составе она имеет три самолета Ан-2, один самолет СЛ-2 и многоцелевой самолет МАИ-411.

«В минувшем году на собственные средства мы построили самую высокогорную взлетно-посадочную полосу в России на высоте 2 200 м над уровнем моря в селе Мачада Шамильского района. Отремонтировали взлетно-посадочную полосу длиной 600 м. в селении Голотль на высоте 780 м над уровнем моря. Наш самолет Ан-2 авиакомпании «КЭМЗ АВИА» успешно совершил тестовый полет по маршруту Кизляр - Мачада –Кизляр», - рассказал Ахматов.

Представителям ВМФ продемонстрировали мощный технический потенциал концерна, значительную долю которого занимает самое современное оборудование. После вручения Ахматовым памятных подарков с логотипом завода, гости посетили собор св.Георгия Победоносца, а также место трагической гибели прихожан. Они возложили цветы на могилы погибших. Встреча с отцом Павлом состоялась уже в самом соборе. Они признались, что им очень понравился Кизляр своей историей, самобытностью, гостеприимством, крепкими и дружными интернациональными межконфессиональным отношениями.

«В наше время-это уникальная редкость подобные добрые теплые взаимоотношения в обществе, которые нужно развивать и укреплять. Кизляр тому пример», - сказал полковник Михаил Николаенко.