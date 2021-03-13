Заседание проектного комитета по национальному проекту «Демография» состоялось в пятницу, 12 марта, под руководством врио заместителя Председателя Правительства РД Анатолия Карибова.

В рамках указанного нацпроекта реализуется пять региональных проектов. При этом за два месяца 2021 года в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в республике выплаты на «первенца» в размере 10,7 тыс. рублей в месяц осуществлены 38 198 нуждающимся семьям.

Этим же проектом также планируется проведение в 2021 году 1,6 тыс. циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, на эти цели будет выделено 166 млн рублей (за счет средств ТФОМС). На сегодняшний день проведено 203 такие процедуры.

Проектом «Старшее поколение» на этот год предусмотрена вакцинация против пневмококковой инфекции 95% лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, и оказание профилактической помощи пожилым людям. При этом осмотрами и диспансеризацией уже охвачено 22,8 тыс. лиц старшей возрастной группы; идет подготовка к проведению иммунизации пожилых людей.

По региональному проекту «Содействие занятости» в 2021 году запланировано строительство и ввод в эксплуатацию 57 объектов дошкольного образования на 9100 мест для детей до 3 лет. При этом, по информации Минстроя РД, в настоящее время по 12 детским садам завершены строительно-монтажные работы и получены заключения о соответствии, по пяти объектам получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

Кроме того, на этот год планируется повышение квалификации 1,5 тыс. специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, а также специалистов частных организаций, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе. По состоянию на 1 марта, на базе Дагестанского института развития образования прошли курсы повышения квалификации 109 специалистов.

В мероприятии приняли участие врио министра труда и социального развития Республики Дагестан Изумруд Мугутдинова, первый замминистра строительства РД Мурад Алиев.