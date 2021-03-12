На переоснащение сосудистых центров в Дагестане направят 140 млн рублей

Заседание проектного комитета по национальному проекту «Здравоохранение» состоялось сегодня, 12 марта, под руководством врио заместителя Председателя Правительства РД Анатолия Карибова. В Республике Дагестан в рамках данного национального проекта реализуется 7 региональных проектов. На текущий год в целом предусмотрено финансирование в объёме 2 млрд 628 млн рублей.

Было отмечено, что в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в текущем году предусмотрено развитие санитарной авиации в республике.

На эти цели выделено финансирование в объеме свыше 130 млн рублей. За истекший период текущего года в рамках развития санавиации осуществлено 12 вылетов вертолетом, обслужено 12 пациентов, из них детей – 3.

Следует отметить, что в 2020 году было осуществлено 185 вылетов вертолетом санитарной авиации в 39 муниципалитетах, обслужено 256 пациентов, доставлены в медицинские организации 252 человека.

Проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения с 198,1 случаев на 100 тыс. населения в 2017 году до 195 в 2024 году. Его реализация позволит расширить объемы и виды оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», улучшить качество жизни больных, получивших хирургическое лечение, снизить смертность от болезней системы кровообращения.

В рамках реализации данного проекта планируется переоснащение региональных сосудистых центров – это ГБУ РД «Республиканская клиническая больница», ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» и первичных сосудистых отделений - ГБУ РД «Городская клиническая больница» и ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница», включая оборудование для ранней медицинской реабилитации. На эти цели предусмотрено 139,445 млн рублей из федерального бюджета.

Также предусматривается обеспечить проведение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений лекарственными препаратами у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. На эти цели предусмотрено порядка 55 млн рублей.

На снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 67,7 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году направлен региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В рамках проекта в этом году предусмотрено открытие центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУ РД «Избербашская центральная городская больница». На переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» г. Махачкала, оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями, запланирована сумма в размере 249,151 млн рублей.

В обсуждении приняли участие замминистра здравоохранения РД Мазай Рамазанов, директор ТФОМС РД Ильяс Мамаев и другие.