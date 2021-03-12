В четверг, 11 марта, врио заместителя Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов с рабочим визитом посетил Ногайский район. Главной темой встречи стало развитие сельского хозяйства и проблема с опустыниванием земель. Также на совещании обсуждались вопросы обеспечения района социально-инженерной инфраструктурой.

Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что Ногайский район является крупным субъектом аграрного сектора республики. Одной из животрепещущих проблем Северной зоны республики является опустынивание Кизлярских пастбищ. Эта зона отгонного животноводства, по словам врио вице-премьера, постепенно превращается в пустыню.

«Данная проблема также была поднята в Совете Федерации РФ в рамках Дней Дагестана, в Минсельхозе России. Мы получили поддержку и понимание со стороны федерального центра, реализация соответствующих решений в большей части коснется земель Ногайского района.

Для решения проблемы необходимо принять ряд мер, в том числе по проведению почвенно-агроэкологического обследования и качественной оценки земель, геоботанического обследования, обеспечению финансирования агромелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, бурению более 120 артезианских скважин, созданию откормочных площадок, введению пастбище оборота путём чередования использования площадок, возобновлению работы питомника лесных насаждений», — сообщил врио вице-премьера, добавив, что уже в этом году на проведение агро- и фитомелиоративных работ средства в бюджете предусмотрены.

Также Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что в республику планируют приехать специалисты-ученые для изучения данной проблемы.

Заместитель руководителя Администрации и Правительства РД Арслан Сайпуллаев в свою очередь сообщил, что на газификацию двух сел района в республиканском бюджете заложены средства, это село Кунбатар — 86,5 млн рублей и Боранчи- 21,8 млн рублей.

«В начале апреля будет объявлен конкурс на определение подрядчика, работы планируется начать в начале июня. Ещё одним важным вопросом является бурение артскважин, на этот год они запланированы в селах Карагас, Эдиге и Орта-Тюбе».

В рамках совещания были обсуждены и другие вопросы социально-экономического развития муниципалитета, в том числе в части строительства социальных объектов, школ, ФАПов, индустриального парка.

Со своими предложениями выступили представители актива района, главы сельских поселений.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета по Ветеринарии РД Магомед Шапиев, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов, заместитель министра земельных и имущественных отношений Хабиб Джанаев, директор ГБУ РД «Управление отгонного животноводства» Наби Абдулгамидов, глава Ногайского района Мухтарбий Аджеков.