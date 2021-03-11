Татьяна Беляева представила на Форуме "Медицина Дагестана" главные задачи развития здравоохранения региона

Врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева представила на Форуме одну из главных задач развития здравоохранения региона в 2021 году - претворение в жизнь новой «Программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Дагестан на 2021-2025 годы».

В самом начале своего выступления она отметила, что успех реализации этой мультидисциплинарной программы возможен только при комплексном участии сразу нескольких важнейших ведомств - вместе с Минздравом в общей задаче задействованы органы исполнительной власти РД по строительству, транспорту, промышленности. Она также подчеркнула важность заинтересованной работы глав муниципалитетов республики.

«Хотелось бы сказать о том национальном проекте, который мы начинаем в этом году - это модернизация первичного звена здравоохранения. Что входит в это понятие - прежде всего, это строительство 54 объектов здравоохранения - модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащённых всем необходимым оборудованием в соответствии со стандартами Минздрава России и двух поликлиник в городе Махачкале. Это реконструкция объектов здравоохранения, закупка дополнительного автотранспорта и приобретение дополнительного оборудования, а также большую роль должна сыграть и подготовка кадров. Работа предстоит большая и останавливаться на достигнутом нельзя» - заявила врио министра.



Врио министра остановилась и на результатах реализации национального проекта «Здравоохранение» в Дагестане, который позволил существенно укрепить и переоснастить стационары и поликлиники республики. Благодаря этому в 2020 году зарегистрирован исторический минимум показателя младенческой смертности - 6,7 на 1000 родившихся живыми. За 6 лет он снизился почти в 2 раза, однако пока еще выше среднероссийского; снижается и детская смертность. С 2010 года ожидаемая продолжительность жизни жителей республики увеличилась на 5 лет.

За 2019-2020 годы построено и полностью оснащено медоборудованием 50 фельдшерско-акушерских пунктов, приобретено 55 передвижных мобильных медицинских комплексов.

В 32 поликлиниках республики внедрена новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь с оптимизацией рабочих процессов, повышением комфортности и сокращением времени ожидания. За минувшие два года самое современное медоборудование поступило и в сосудистые центры республики.

Нацропект позволил дооснастить новым оборудованием практически все детские поликлиники. В 2020 году Детская республиканская клиническая больница получила 2 аппарата МРТ и 2 КТ. 237 врачей неонатологов, акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов подготовлено на базе обучающих симуляционных центров.

«За время работы программы «Земский доктор» в Дагестане трудоустроено работать в сельской местности 1485 врача и 35 фельдшеров. На 2021 год в рамках программы мы планируем привлечь 170 врачей и 13 фельдшеров. Получает развитие в республике и медицинский туризм - пока в большей степени для граждан ближнего зарубежья. Снижение поступления в 2020 году вследствие ограничительных мер, связанных с пандемией, но тенденция привлекательности медицинской помощи в республике и рост финансовых поступлений в поддержку нашего здравоохранения уже отмечен» - подчеркнула Татьяна Беляева.

Особое внимание уделяется развитию онкологической службы. За 2019-2020 годы Республиканский онкологический центр был полностью переоснащен - здесь установлено 143 единицы оборудования последнего поколения, в том числе 2 линейных ускорителя, введен в эксплуатацию новый корпус с поликлиникой на 200 посещений в смену и стационаром на 40 коек. Планомерно развивается сеть центров оказания амбулаторной поликлинической помощи. В результате - достигнуто значимое снижение одногодичной летальности больных со злокачественными опухолями, увеличилось выявление новообразований именно на ранних стадиях.