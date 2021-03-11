ЗАМАНА - Татьяна Беляева представила на Форуме "Медицина Дагестана" главные задачи развития здравоохранения региона

Татьяна Беляева представила на Форуме "Медицина Дагестана" главные задачи развития здравоохранения региона

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11 марта, 2021. Четверг 22:53
Татьяна Беляева представила на Форуме &quot;Медицина Дагестана&quot; главные задачи развития здравоохранения региона Татьяна Беляева представила на Форуме &quot;Медицина Дагестана&quot; главные задачи развития здравоохранения региона Татьяна Беляева представила на Форуме &quot;Медицина Дагестана&quot; главные задачи развития здравоохранения региона

Сегодня, 10 марта начал свою работу научно-практический форум «Медицина Дагестана: вызовы и решения». В пленарном заседании форума приняли участие врио Главы Дагестана Сергей Меликов, врио заместителя Председателя Правительства РД Анатолий Карибов, врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева, ректор Даггосмедакадемии Сулейман Маммаев, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" им. П.А. Герцена главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, руководители смежных ведомств.

Татьяна Беляева представила на Форуме "Медицина Дагестана" главные задачи развития здравоохранения региона
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Врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева представила на Форуме одну из главных задач развития здравоохранения региона в 2021 году - претворение в жизнь новой «Программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Дагестан на 2021-2025 годы».
В самом начале своего выступления она отметила, что успех реализации этой мультидисциплинарной программы возможен только при комплексном участии сразу нескольких важнейших ведомств - вместе с Минздравом в общей задаче задействованы органы исполнительной власти РД по строительству, транспорту, промышленности. Она также подчеркнула важность заинтересованной работы глав муниципалитетов республики.
«Хотелось бы сказать о том национальном проекте, который мы начинаем в этом году - это модернизация первичного звена здравоохранения. Что входит в это понятие - прежде всего, это строительство 54 объектов здравоохранения - модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащённых всем необходимым оборудованием в соответствии со стандартами Минздрава России и двух поликлиник в городе Махачкале. Это реконструкция объектов здравоохранения, закупка дополнительного автотранспорта и приобретение дополнительного оборудования, а также большую роль должна сыграть и подготовка кадров. Работа предстоит большая и останавливаться на достигнутом нельзя» - заявила врио министра.
 
Врио министра остановилась и на результатах реализации национального проекта «Здравоохранение» в Дагестане, который позволил существенно укрепить и переоснастить стационары и поликлиники республики. Благодаря этому в 2020 году зарегистрирован исторический минимум показателя младенческой смертности - 6,7 на 1000 родившихся живыми. За 6 лет он снизился почти в 2 раза, однако пока еще выше среднероссийского; снижается и детская смертность. С 2010 года ожидаемая продолжительность жизни жителей республики увеличилась на 5 лет.
За 2019-2020 годы построено и полностью оснащено медоборудованием 50 фельдшерско-акушерских пунктов, приобретено 55 передвижных мобильных медицинских комплексов.
В 32 поликлиниках республики внедрена новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь с оптимизацией рабочих процессов, повышением комфортности и сокращением времени ожидания. За минувшие два года самое современное медоборудование поступило и в сосудистые центры республики.
Нацропект позволил дооснастить новым оборудованием практически все детские поликлиники. В 2020 году Детская республиканская клиническая больница получила 2 аппарата МРТ и 2 КТ. 237 врачей неонатологов, акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов подготовлено на базе обучающих симуляционных  центров.
«За время работы программы «Земский доктор» в Дагестане трудоустроено работать в сельской местности 1485 врача и 35 фельдшеров. На 2021 год в рамках программы мы планируем привлечь 170 врачей и 13 фельдшеров. Получает развитие в республике и медицинский туризм - пока в большей степени для граждан ближнего зарубежья. Снижение поступления в 2020 году вследствие ограничительных мер, связанных с пандемией, но тенденция привлекательности медицинской помощи в республике и рост финансовых поступлений в поддержку нашего здравоохранения уже отмечен» - подчеркнула Татьяна Беляева.

Особое внимание уделяется развитию онкологической службы. За 2019-2020 годы Республиканский онкологический центр был полностью переоснащен - здесь установлено 143 единицы оборудования последнего поколения, в том числе 2 линейных ускорителя, введен в эксплуатацию новый корпус с поликлиникой на 200 посещений в смену и стационаром на 40 коек. Планомерно развивается сеть центров оказания амбулаторной поликлинической помощи. В результате - достигнуто значимое снижение одногодичной летальности больных со злокачественными опухолями, увеличилось выявление новообразований именно на ранних стадиях.

 

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