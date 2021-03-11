Минэкономразвития Дагестана проводит отбор специалистов для обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров

Конкурсный отбор специалистов для подготовки в 2021/2022 учебном году по программам профессиональной переподготовки в области экономики и управления будет проводиться с 5 марта по 20 мая 2021 года. Для участия в программе приглашаются перспективные руководители высшего и среднего звена, рекомендованные организациями по укрупненной группе специальностей и направлений «Экономика и управление» и отвечающие следующим требованиям: возраст до 50 лет (предпочтительно); высшее образование; общий стаж работы не менее 5 лет; опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет; участие в реализации проекта развития организации. Реализация программы предусматривает подготовку (обучение) по дополнительным профессиональным программам, в том числе и за рубежом. Цель программы - обеспечение организаций народного хозяйства специалистами в области управления и организации производства, отвечающими современным требованиям экономики и образовательным стандартам. Обучение поможет молодым руководителям получить актуальные знания, погрузиться в среду единомышленников, наладить диалог между бизнесом и властью.

Более подробную информацию можно получить по ссылке, а также по телефону: 8(8722) 68-01-35.