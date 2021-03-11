ЗАМАНА - Минэкономразвития Дагестана проводит отбор специалистов для обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров

Минэкономразвития Дагестана проводит отбор специалистов для обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров

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11 марта, 2021. Четверг 22:48
Минэкономразвития Дагестана проводит отбор специалистов для обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров

Минэкономразвития Дагестана отбирает специалистов для обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров.

Минэкономразвития Дагестана проводит отбор специалистов для обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров
Информация

Конкурсный отбор специалистов для подготовки в 2021/2022 учебном году по программам профессиональной переподготовки в области экономики и управления будет проводиться с 5 марта по 20 мая 2021 года. Для участия в программе приглашаются перспективные руководители высшего и среднего звена, рекомендованные организациями по укрупненной группе специальностей и направлений «Экономика и управление» и отвечающие следующим требованиям: возраст до 50 лет (предпочтительно); высшее образование; общий стаж работы не менее 5 лет; опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет; участие в реализации проекта развития организации. Реализация программы предусматривает подготовку (обучение) по дополнительным профессиональным программам, в том числе и за рубежом. Цель программы - обеспечение организаций народного хозяйства специалистами в области управления и организации производства, отвечающими современным требованиям экономики и образовательным стандартам. Обучение поможет молодым руководителям получить актуальные знания, погрузиться в среду единомышленников, наладить диалог между бизнесом и властью.

Более подробную информацию можно получить по ссылке, а также по телефону: 8(8722) 68-01-35.

 

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