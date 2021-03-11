На сегодня в Дагестане не зафиксировано ни одного тяжелого поствакцинального осложнения

На повестке среди прочих традиционных вопросов, касающихся в том числе текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, была организация паломничества в 2021 году в условиях распространения COVID-19.

Участие в заседании приняли Председатель НС РД Хизри Шихсаидов, Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов, врио заместителя Председателя Правительства РД Анатолий Карибов, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Николай Павлов, врио министра здравоохранения республики Татьяна Беляева, врио министра по национальной политике и делам религий региона Энрик Муслимов, председатель Муфтията Дагестана Шамиль Алиханов, главы городов и районов.

Как отметил глава региона, открывая работу Оперштаба, в республике, как и в целом по стране, наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день заболеваемость на 100 тысяч населения – 969 человек, среднесуточный темп прироста – 0,1%. Это самое низкое значение с начала текущего года, а именно, уточнил руководитель субъекта, с начала второй волны.

В то же время, констатировал Сергей Меликов, много и очень часто говорилось и говорится о необходимости вакцинации населения, о плановых значениях прививочной кампании, организации этой работы и ее результатах.

Глава Дагестана уверен, что именно вакцинация – основной путь борьбы с эпидемией. И что важно, в отличие от других регионов на сегодня в республике не зафиксировано ни одного тяжелого поствакцинального осложнения.

«Вакцинация в Дагестане организована именно так, что она исключает тяжелые осложнения», – подчеркнул Меликов. Однако, по словам главы региона, несмотря на это, республика по числу вакцинированных занимает одно из последних мест среди субъектов России. Сегодня в Дагестане вакцинировано всего 2,2% от числа подлежащего контингента.

В ходе заседания руководители муниципалитетов с низкими темпами вакцинации рассказали о причинах такого положения дел, среди которых, прежде всего, тот факт, что по результатам тестирования у большого числа жителей муниципалитетов обнаружены антитела к коронавирусу. Напомним, ранее, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, прививке подлежали лишь те, в чьей крови не было обнаружено антител.

Сегодня, по словам глав районов, информационно-разъяснительная работа с населением ведется активно, но, несмотря на это, жители неохотно идут вакцинироваться.

В этой связи глава региона остановился на личном примере. Меликов заявил, что как только в его организме титр антител к COVID-19 снизится до минимального защитного уровня, он сразу отправится на прививку. «Наша главная задача – чтобы люди не болели. Для нас важно, чтобы не повторилась апрельская ситуация, а не то, на каком месте мы находимся по уровню вакцинации. Я ещё раз повторяю, что гонки никакой быть не должно, вакцинация должна проводиться планово», – сказал руководитель субъекта.

Вместе с тем есть районы, такие как Хасавюртовский, Карабудахкентский, Дербентский, где использована вся выделенная вакцина, что свидетельствует об эффективности принимаемых их руководством мер. Этот опыт проведения прививочной кампании должны перенимать и другие руководители МО. Привлечь к этой работе, рекомендовал Меликов, надо и волонтеров-медиков. «Мы не можем снимать ограничения, пока не будет выстроена четкая линия защиты», – высказал мнение глава субъекта.

Учитывая, что в целом по республике израсходовано лишь 70% поставленной вакцины, руководитель региона обратился к врио министра здравоохранения РД с поручением рассмотреть возможность перераспределения прививочного материала между лечебными учреждениями с учетом динамики вакцинации в районах и городах региона.

«Вакцинация сегодня – это безопасность республики. И на 90 процентов это зависит от присутствующих здесь руководителей органов власти», – заявил Меликов.

В этом контексте глава субъекта отметил, что практически не изменилась ситуация с вакцинацией сотрудников аппаратов органов исполнительной власти республики. По состоянию на 10 марта вакцинировано лишь 175 человек. При этом, напомнил глава региона, с момента начала масштабной прививочной кампании прошло почти 2 месяца.

В рамках затронутой темы Сергей Меликов отметил также слабое использование возможностей записи на вакцинацию через портал Госуслуг. Вместе с тем, по словам врио министра цифрового развития РД Сергея Снегирева, для этого созданы все технические условия: при желании каждый может воспользоваться порталом как наиболее удобным способом записи на вакцинацию. Там же работает дневник самонаблюдения, на страницу внесены все имеющиеся пункты вакцинации. Несмотря на это, из 250 тысяч граждан, ежемесячно пользующихся услугой «запись к врачу», только чуть более 300 дагестанцев записалось за эти месяцы на вакцинацию.

«Если бы население хотело, то активно использовало бы эти возможности, но не хочет. И, считаю, потому, что не должным образом информировано. При этом почти третью неделю подряд мы не можем уйти с отметки 38-45 заболевших ежедневно. То есть, мы не можем говорить об успешной динамике снижения заболеваемости. Причина в том, что еще нет достаточного количества людей с «антиковидным» иммунитетом. Все это, я считаю, может привести к возобновлению роста числа заболевших. Снизить уровень заболеваемости до минимального порога мы можем только за счет вакцинации», – еще раз подчеркнул Сергей Меликов.

В качестве одного из аргументов «за» вакцинацию глава региона привел информацию о том, что власти Саудовской Аравии не будут пропускать на свою территорию паломников без прививки от COVID-19.

В связи с изложенным Сергей Меликов заявил о необходимости пересмотреть стратегию прививочной кампании и значительно нарастить ее темпы, применяя дополнительные удобные форматы вакцинации населения.

Подробно о санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов. Было отмечено, что за истекшие сутки зарегистрировано 39 случаев заражения COVID-19. Среднесуточный темп прироста снизился до 0,1. Среднесуточный показатель за предыдущую неделю – 41 случай. Характеризуя ситуацию за последние три недели, глава Роспотребнадзора по РД отметил, что, хотя прирост не наблюдается, но и темп снижения замедлился.

Как отметил главный санитарный врач, ситуация во всех муниципалитетах разная: на 21 территории наблюдается стабилизация, на 10 – заболеваемость не зафиксирована вовсе.

В структуре заболеваний по-прежнему преобладает взрослое население в возрасте старше 40 лет. С начала года отмечается снижение показателя заболеваемости лиц в возрасте 65 лет и старше, однако за последнюю неделю отмечается рост. Павлов выразил обеспокоенность тем, что после снятия режима самоизоляции для этой категории, пожилые люди активно посещают места массового скопления граждан. В социальной структуре заболевших наибольший удельный вес приходится на безработных и пенсионеров.

Касаясь тестирования граждан, докладчик добавил, что за прошедшую неделю проведено около 48 тысяч исследований на коронавирус. Среднесуточное число за последнюю неделю составило 221 исследование на 100 тыс. населения.

Продолжая, главный санитарный врач предложил сохранить ограничения по режиму работы заведений общепита (с 23:00 до 6:00), масочному и дезинфекционным режимам.

Кроме того, Николай Павлов сообщил, что после проведения предыдущего заседания Оперштаба в Управление Роспотребнадзора по РД обратилась группа владельцев банкетных залов с требованием дать возможность открыть их для проведения торжеств.

Аргументируя свою позицию по этому поводу, Павлов сказал, что вопрос возобновления деятельности банкетных залов требует определенной проработки. Это, по его информации, связано с тем, что аналогичные попытки летом прошлого года в итоге привели к росту числа заболевших COVID-19. Из-за этого впоследствии было решено вновь приостановить работу банкетных залов и ограничить проведение массовых мероприятий, что способствовало снижению числа заболевших.

«Юридически владельцы банкетных залов выступают как арендодатели помещений, имущества и оборудования, и не являются субъектами самостоятельной хозяйственной деятельности. При передаче помещения арендодатель практически отстраняется от контроля за количеством людей, соблюдением противоэпидемических мероприятий. Мы не знаем, проходят ли там вообще дезинфекционные мероприятия до и после проведения торжеств», – сказал он. Заглядывая в будущее, Павлов предложил начать подготовку к открытию банкетных залов.

Комментируя, Сергей Меликов отметил, что он не против открытия банкетных залов и поддерживать бизнес нужно, но сегодня республика должна пройти через стагнацию в ситуации с коронавирусом. Только после этого возможны дальнейшие послабления. При имеющемся уровне вакцинации и отсутствии иммунной прослойки, уверен глава региона, открытие банкетных залов может повлечь за собой негативные последствия.

«Я готов пойти навстречу в отношении мечетей, пятничных намазов при соблюдении масочного режима и других требований. Люди устали, а мечеть сегодня – это не только место для молитвы, но еще и правильные проповеди, и общение между людьми», – сказал руководитель республики.

В продолжение темы Врио Главы РД поручил премьер-министру Дагестана Абдулпатаху Амирханову в ближайшее время встретиться с предпринимателями, которые занимаются ресторанным бизнесом, и разъяснить позицию власти. «Пока показатели заболеваемости не пойдут вниз, мы создавать условия риска для людей не можем. При правильном подходе, я думаю, что темпы снижения будут», – заявил Меликов, добавив, что главный посыл – думать в первую очередь о людях.

Более того, продолжил глава региона, послаблений в этой части нет и в других субъектах страны.

В контексте обсуждения Николай Павлов сообщил, что практически в 70% регионов не снят режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше и лишь в нескольких субъектах сняты ограничения по режиму работы заведений общепита.

«Поддерживать предпринимателей в ущерб всем остальным гражданам республики нельзя», – подытожил Сергей Меликов.

На теме оказания качественной медпомощи населению остановилась врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. Было озвучено, что в регионе сегодня развернуто 1017 коек для оказания помощи пациентам с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Беляева пояснила, что койки в настоящее время развернуты под оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Это касается и двух «ковидных» госпиталей. По информации врио министра, в стационарах республики находится 861 пациент, из которых 271 человек старше 65 лет. За истекшие сутки госпитализировано 63 пациента.

«Анализ показывает, что среднесуточная госпитализация в течение нескольких недель составляет 70-75 человек. То есть мы не имеем значительного снижения. Если в праздничные дни мы регистрировали порядка 40-45 госпитализированных, после праздников мы получили 80. То есть ситуация остается нестабильной», – проинформировала она.

«На сегодня мы располагаем 15,3% свободных коек, то есть 156 коек. Несмотря на то, что мы развернули койки в обычный режим работы, у нас всегда есть резервные койки», – констатировала Беляева. Она также сообщила, что в связи с перепрофилированием коек в обычный режим значительно сократили количество медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией.

Что касается вакцинации, то, по словам главы Минздрава, в Дагестане есть территории, где вакцина закончилась. «Надо понимать, что если с близлежащих территорий мы можем делать перераспределение, то на других территориях это затруднено из-за особых условий транспортировки. На сегодняшний день не установлена дата доставки следующей партии вакцины, но при первом же поступлении ее распределят на территории, которые находятся в режиме ожидания», – пояснила она.

По проведению разъяснительной работы медработниками, по словам Беляевой, регион занял одно из ведущих мест, вместе с тем темпы проведения вакцинации остаются низкими. Она рассказала, что накануне главным терапевтом был проведен прямой эфир с особым акцентом на необходимость вакцинации среди паломников в хадж. Было отмечено, что для того, чтобы паломники смогли спокойно выехать на поклонение, им следует пройти вакцинацию, после чего необходимо выдержать 42 дня. «Мы готовы к диалогу о том, где будущим паломникам удобен прием документов, и развернуть дополнительные пункты вакцинации», – заключила Беляева.

Последним вопросом стала организация паломничества в 2021 году в условиях распространения коронавируса.

Врио министра по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов сообщил, что Дагестан получил в этом году порядка 8 тыс. мест для паломников в хадж, а это 40% от общей квоты для страны. Из всех субъектов у Дагестана самый большой процент.

«С 2020 года организацией паломничества занимается непосредственно религиозная организация, а раньше прерогатива была у туристических компаний. Это было сделано для того, чтобы не было обманутых паломников. Кроме того, в текущем году Саудовская Аравия объявила о возможности проведения умры (малый хадж), в начале апреля для малого паломничества из Дагестана в Саудовскую Аравию поедет 175 человек. Также было озвучено, что есть возможность проведения хаджа», – заявил Энрик Муслимов. Вместе с тем он напомнил, что начало хаджа приходится на июль.

Энрик Муслимов добавил, что открытия культовых сооружений для посещения верующими при соблюдении требований Роспотребнадзора ждут представители всех религиозных объединений.

Председатель ЦИРО «Муфтият Республики Дагестан» Шамиль Алиханов сказал, что пока позиция по въезду в Саудовскую Аравию иностранных граждан для совершения хаджа неоднозначная, но известно одно обязательное условие – для допуска в страну паломник должен быть вакцинирован. «Правительство Саудовской Аравии в любой момент может объявить о решениях, принятых относительно паломничества. Что касается умры, то тут условия обязательного вакцинирования нет, но есть возрастные ограничения – от 18 до 50 лет», – заключил Шамиль Алиханов. Вместе с тем он заверил, что Муфтият готов всячески содействовать в вопросах качественной организации паломничества.

В рамках очередного заседания Оперштаба по предупреждению распространения нового коронавируса на территории Дагестана рассмотрена возможность открытия мечетей и храмов в республике.

С такой инициативой выступил Врио Главы РД Сергей Меликов. «Давайте мы дадим возможность гражданам посещать культовые учреждения при соблюдении требований Роспотребнадзора по РД – масочного режима, социальной дистанции и так далее», – сказал глава региона, отметив, что приближаются религиозные праздники. При этом Сергей Меликов подчеркнул, что открытие мечетей и храмов важнее, чем возобновление работы банкетных залов.

Вместе с тем руководитель республики попросил организовать в культовых сооружениях проповеди и разъяснительную работу с верующими о важности вакцинации, тем более что от нее зависит и участие людей в паломничестве по святым местам.

В этой связи врио министра по национальной политике и делам религий РД Энрику Муслимову поручено согласовать данный вопрос с руководителями религиозных объединений в Дагестане и главным санитарным врачом республики. Со своей стороны руководитель регионального управления Роспотребнадзора Николай Павлов заверил, что сегодня же подготовит документ, содержащий методические рекомендации, и направит его во все религиозные объединения.

Завершая, Сергей Меликов констатировал, что все остальные ограничения сохраняются, потому что оснований для их полного снятия еще нет.

«Все остальные ограничения будут сниматься только при условии снижения темпов заболевания коронавирусом», – обратился руководитель субъекта, попросив эту позицию поддержать, в том числе по линии Правительства РД и депутатского корпуса.