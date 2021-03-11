В Казани пройдет Международный форум KazanDigitalWeek - 2021

С 21 по 24 сентября 2021 года в г. Казани состоится Международный форум "Kazan Digital Week - 2021". Мероприятие планируется провести в смешанном (офлайн + онлайн) формате в современном Международном выставочном центре «Казань Экспо», который оснащен выставочными павильонами, сессионными залами, открытыми демонстрационными площадками, комфортной транспортной и рекреационной инфраструктурой.

Форум ориентирован на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг.

Основные тематические направления KDW– 2021:

«Интеллектуальные транспортные системы»; «Ситуационные центры»; «Цифровая индустрия 4.0»;

«Экосистема финтех»;

«Кибербезопасность»;

«Инновации, интегрированные в бизнес»;

«Цифровые технологии в сфере образования»;

«Цифровые технологии в сфере культуры»;

«Цифровые технологии в сфере здравоохранения».

Статьи от участников форума принимаются до 1 мая 2021 года в строгом соответствии с тематическими направлениями. Статьи предоставляются на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Впервые Форум прошел в 2020 году. За 4 дня в форуме Kazan Digital Week приняли участие более 10 тысяч участников из 64 стран мира, выступили 375 спикеров, прошло 37 секций, 4 мастер-класса, 5 круглых столов, 14 технических визитов и панельная дискуссия о цифровизации сферы культуры. В онлайн-выставке приняли участие 111 экспонентов.

Итоги форума KazanDigitalWeek – 2020 опубликованы на сайте kazandigitalweek.ru / kazandigitalweek.com. Здесь же будет размещена подробная информация о предстоящем событии

Контакты: по вопросам участия в форуме – Артем Сафин, ведущий специалист информационного отдела ГБУ «Безопасность дорожного движения», телефон: +7987 211-26-95, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.