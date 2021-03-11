Форум ориентирован на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг.
Основные тематические направления KDW– 2021:
«Интеллектуальные транспортные системы»; «Ситуационные центры»; «Цифровая индустрия 4.0»;
«Экосистема финтех»;
«Кибербезопасность»;
«Инновации, интегрированные в бизнес»;
«Цифровые технологии в сфере образования»;
«Цифровые технологии в сфере культуры»;
«Цифровые технологии в сфере здравоохранения».
Статьи от участников форума принимаются до 1 мая 2021 года в строгом соответствии с тематическими направлениями. Статьи предоставляются на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Впервые Форум прошел в 2020 году. За 4 дня в форуме Kazan Digital Week приняли участие более 10 тысяч участников из 64 стран мира, выступили 375 спикеров, прошло 37 секций, 4 мастер-класса, 5 круглых столов, 14 технических визитов и панельная дискуссия о цифровизации сферы культуры. В онлайн-выставке приняли участие 111 экспонентов.
Итоги форума KazanDigitalWeek – 2020 опубликованы на сайте kazandigitalweek.ru / kazandigitalweek.com. Здесь же будет размещена подробная информация о предстоящем событии
Контакты: по вопросам участия в форуме – Артем Сафин, ведущий специалист информационного отдела ГБУ «Безопасность дорожного движения», телефон: +7987 211-26-95, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.