23 марта текущего года в селе Эминхюр Сулейман-Стальского района пройдет масштабная олимпиада по лезгинскому языку в которой примут участие учащиеся 11-классов со всего Южного Дагестана.

Напомним, что организаторами данного мероприятия выступили благотворительный фонд «ЛЕКИ» и редакция республиканского национального еженедельника «Лезги газет» при поддержке администрации Сулейман-Стальского района.

Какую роль играют подобные олимпиады в процессе сохранения и развития родного языка? Что дают такие мероприятия молодежи, подрастающему поколению? По этим вопросам своими мнениями поделились эксперты в сфере национальной культуры известный лезгинский поэт, член СП и СЖ России, заслуженный работник культуры РФ и РД, редактор отдела литературы «Лезги газет» Мердали Джалилов и член Совета ФЛНКА Гусен Шахпазов.

Мердали Джалилов:

Зачем нужны олимпиады по родным языкам?

На мой взгляд, любая олимпиада предполагает выбор лучших по той или иной области знаний, умений и развития.

Соревнования по родным языкам помогут повысить интерес учащейся молодежи к приобретению новых знаний из кладези народной мудрости и истории прошлых поколений, без чего трудного развивать собственные навыки и умение мыслить, состязаться, доказать свою самобытность в огромном многообразии языков, культур и традиций.

Гусен Шахпазов:

«Сохранение родных языков в современном мире – проблема трудная и многогранная, требующая одновременно и глубокого теоретического осмысления, и регулярных практических шагов со стороны научного сообщества, государства и общественности. Очень многие языки находятся на грани исчезновения, у большого количества стремительно сокращается ареал. Эти тезисы применимы и к языкам народов Дагестана. На мой взгляд, огромной и недооценённой угрозой является не просто сокращение числа носителей языков народов Дагестана, в частности, моего родного лезгинского, но их вытеснение из большинства сфер жизни. Даже в районах моноэтнического проживания родной язык постепенно вымывается из официальной сферы, он мало присутствует на телевидении, в интернете, полностью отсутствует в делопроизводстве. И это все происходит в Дагестане, где существует очень хорошая нормативно-правовая, научная база, накоплен большой опыт изучения, сохранения и развития языков (хотя, к большому сожалению, далеко не всех). А если говорить о ситуации в соседней Азербайджанской Республике в контексте сохранения родных языков коренных народов, то я бы оценил ее как находящуюся на грани культурной катастрофы.

У этого процесса множества причин, каждая из которых требует отдельного анализа и выработки соответствующих решений, я лишь хочу сейчас обозначить остроту проблемы.

В создавшихся условиях чрезвычайно важен любой проект, нацеленный на сохранение и популяризацию родного языка, культивацию его использования и поощрение высокого уровня владения им. Яркие примеры подобных благих инициатив демонстрирует «Лезги газет» во главе с молодым, но уже весьма опытным руководителем Магамедом Ибрагимовым. Сейчас «Лезги газет» — это не просто крупнейшее национальное печатное СМИ Дагестана, а один из локомотивов в деле сохранения лезгинского языка, укрепления его престижа и роли в общественной жизни.

Совсем недавно, в канун Международного дня родного языка, редакция «Лезги газет» провела олимпиаду по родному языку среди учащихся Махачкалы и Каспийска.

А уже скоро, 23 марта, в Эминхюре пройдет ежегодная олимпиада по родному языку среди учащихся 11 классов со всего Юждага, проводимая «Лезги газет» и благотворительным фондом «ЛЕКИ» при поддержке администрации Сулейман-Стальского района.

Важно, что оба этих замечательных проекта стали регулярными, они проводятся ежегодно, растет их уровень и поддержка со стороны общественности и муниципальных властей. Это говорит не только о высоком энтузиазме, патриотизме и профессионализме организаторов, но и востребованности проектов среди родного народа, особенно подрастающего поколения, ради которого они реализуются.

Напомню, что, помимо прочего, Магамед Ибрагимов был награжден премией Федеральной лезгинской НКА в области лезгинской публицистики им.Рамиля Микаилова, чем был отмечен его высокий личный вклад в дело продвижения в публичном пространстве проблем и чаяний лезгинского народа, в том числе вопросов языка.

Лезгинская автономия, со своей стороны, регулярно поощряет и сама организует подобные культурно-просветительские проекты. Из последних примеров – конкурс на лучшее сочинение на родных языках народов Юждага, организованный Союзом молодежи Южного Дагестана и поддержанный ФЛНКА, проведенный в конце прошлого года конкурс чтецов стихотворений на языках народов Кавказа «Язык Победы» (порядка 1300 конкурсных работ) и многие другие. Особняком стоит международная просветительская акция «Лезги диктант», соорганизаторами которой выступают (наряду с рядом других организаций и СМИ) «Лезги газет» и ФЛНКА – в 2019 году акция объединила представителей лезгинского народа из шести стран.

Отмечу, что наши земляки (что особенно важно, большое количество молодежи) с удовольствием участвуют в конкурсах, олимпиадах, диктантах, загораются сами и зажигают других любовью к родному языку, своему народу, больше задумываются о его прошлом, настоящем и будущем.

Подытоживая сказанное, подчеркну, что именно подобные культурно-просветительские проекты, которые инициирует, организует и продвигает «Лезги газет», способны значительно улучшить положение родного языка. Родной язык – основа идентичности и самобытности любого народа: только сохраняя и оберегая его, мы остаемся самими собой».