Научно-практический форум «Медицина Дагестана: вызовы и решения» проходит в Махачкале

Также среди участников форума – Председатель Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов, врио заместителя Председателя Правительства РД Анатолий Карибов, гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн, врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева, ректор Дагестанского государственного медицинского университета Сулейман Маммаев, профессорско-преподавательский состав вуза, представители Минздрава России, республиканской и муниципальной власти, а также главные врачи медицинских организаций региона и волонтеры.

Открывая форум, ректор Дагестанского государственного медуниверситета Сулейман Маммаев сообщил, что он проводится по инициативе Врио Главы РД. Программа, добавил он, насыщенная: в нее вошло 17 секций, 3 «круглых стола», в общей сложности прозвучит более 90 докладов.

В своем приветственном слове Сергей Меликов в первую очередь поблагодарил всех собравшихся, особенно гостей из Москвы и других регионов, за то, что они нашли время принять участие в работе форума. «Конечно, хотелось бы особую благодарность выразить Министерству здравоохранения России за пристальное внимание к положению дел в дагестанской медицине. Дагестан всегда чувствовал поддержку всего медицинского сообщества страны, но в прошлом году, в условиях обострения пандемии, для нас это было особенно важно. Ведущие специалисты страны как могли помогали дагестанским медикам, проводили онлайн-консультации. В Ботлихе и Буйнакске были развернуты мобильные госпитали Минобороны России. По поручению Президента России Владимира Путина введены в эксплуатацию 3 многофункциональных медицинских центра, построенных Министерством обороны в Каспийске, Дербенте и Хасавюртовском районе», – напомнил руководитель республики.

Продолжая, Сергей Меликов высоко оценил работу дагестанских врачей: «Более 10 тысяч медиков в Дагестане работали во время первой волны. Ценой своей жизни они спасали людей, возвращали им здоровье, надежду, веру в будущее. Многие и сегодня продолжают самоотверженно трудиться в «ковидных» стационарах».

Тем не менее, констатировал глава региона, во время пандемии остро проявились проблемы, десятилетиями не решавшиеся в республиканском здравоохранении. Останавливаясь на них, Сергей Меликов отметил: «Одна из них – дефицит высококвалифицированных медицинских кадров. В первую очередь это касается сельской местности. И хотя в Дагестане действует программа «Земский доктор», развивается система целевого приема и целевого обучения в полной мере решить данную задачу не удалось. В рамках реализации программы «Земский доктор» в Дагестане трудоустроено 1485 врачей и 35 фельдшеров, в том числе в 2020 году – 181 врач и 25 фельдшеров». Однако этого количества, по мнению руководителя субъекта, недостаточно. В этой связи Сергей Меликов призвал приглашенных для участия в форуме глав муниципалитетов обозначить проблемы и дать предложения, которые позволят улучшить ситуацию в сфере.

«Я уже неоднократно говорил о важности земельного вопроса. Мы сегодня должны с вами понимать, что строительство лечебного учреждения или любых других пунктов подобного назначения решают проблему здравоохранения жителей нашей республики и подходить к этому нужно весьма серьезно. Я прошу, чтобы мы еще раз перезагрузили вопросы, связанные с развитием нацпроекта «Здравоохранение», особенно в части подбора земельных участков для строительства медучреждений. Именно от этой инфраструктуры зависит, поедут доктора и фельдшеры в районы или нет», – расставил приоритеты руководитель субъекта.

С учетом того, что многие медработники круглыми сутками, а порой и неделями находятся вдали от дома, спасая жизни, Сергей Меликов подчеркнул, что следует обеспечить достаточной заботой и вниманием их семьи. В этой связи руководитель республики обратил внимание глав муниципалитетов на приоритетность охвата детей медработников дошкольным образованием.

В рамках пленарного заседания Врио Главы РД назвал одной из ключевых задач внедрение новых технологий и цифровизацию системы здравоохранения.

«Новые технологии и методики, новейшее технологическое оборудование требуют специалистов новой формации, продвинутых и разносторонних, а от медицинских вузов и училищ – современного подхода к обучению будущих врачей. Сегодня нам необходимо менять ситуацию, когда жители республики зачастую предпочитают получать медицинскую помощь за ее пределами. Это не только материальная составляющая для нашего здравоохранения, но и репутационная задача. У нас огромное количество замечательных специалистов. Есть примеры, когда к нашим специалистам приезжают лечиться не только из других уголков нашей страны, но и из-за рубежа. Есть проблемы с использованием новых технологий не только непосредственно при лечении пациентов, но и при организации оказания медицинской помощи. Многие идеи по организации онлайн-записи на прием, ведению амбулаторных карт в электронном виде, уже реализованные в других регионах, у нас еще только внедряются», – констатировал глава региона.

В этой связи руководитель республики поручил врио министра цифрового развития РД Сергею Снегиреву активно подключиться к этой работе. «Мы с этой проблемой столкнулись и при вакцинации. Это касается многих других лечебных и профилактических мероприятий. К сожалению, в этом отношении мы с вами живем вчерашним, а может даже позавчерашним днем», – заявил Сергей Меликов.

В продолжение темы глава республики подчеркнул, что, несмотря на все трудности, в последние годы отчетливо наблюдаются положительные изменения в сфере здравоохранения Дагестана, улучшение качества медицинского обслуживания населения. «Это подтверждается таким показателем, как «продолжительность жизни». По этому индикатору Дагестан занимает второе место в стране и здесь есть явная позитивная динамика – с 73 лет в 2010 году до 79 в 2019 году. Также в 2020 году отмечен исторический минимум показателя младенческой смертности – 6,7 на 1000 родившихся живыми, это еще 34 спасенные детские жизни. Это тоже можно отметить как заслугу врачей, которые профессионально работают в этой сфере», – уверен глава региона.

Подробно остановился руководитель республики и на других позитивных изменениях. Так, в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в первичное звено сельского здравоохранения поступили 55 передвижных мобильных медицинских комплексов и построено 20 фельдшерско-акушерских пунктов. Сергей Меликов призвал глав муниципалитетов в кратчайшие сроки обеспечить подведение инженерных сетей и соответствующей инфраструктуры к вводимым объектам.

Также было отмечено, что в прошлом году приобретено 75 автомобилей скорой медицинской помощи, еще 30 автомобилей закуплено за счет средств федерального бюджета и направлены они в основном в сельские учреждения здравоохранения. Эту тему руководитель региона обозначил и в ходе выступления на пленарном заседании Совета Федерации 3 марта. Более того, Сергей Меликов попросил оказать помощь на федеральном уровне: «Обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи в республике в 3,5 раза ниже среднероссийского показателя. Рассчитываю, что наша просьба об увеличении количества бригад скорой помощи в пределах средств, предусмотренных на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Дагестан, уже услышана и будет в ближайшее время решена. Скорая медицинская помощь должна быть доступна для людей, больной не может ждать врача несколько часов».

Говоря о том, что сегодня серьезное внимание в республике уделяется проблемам лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, Сергей Меликов констатировал, что в этой связи организуются масштабные закупки оборудования и техники.

Однако при этом, уверен глава региона, следует заострить внимание на качестве закупок: «Проведя независимый анализ по ситуации в сфере закупок техники, к сожалению, приходится разочаровываться и думать, на то ли мы тратим огромные средства, нужно ли нам то оборудование, которое неделями, а то и месяцами простаивает на складах, ввиду того, что по техническим условиям его невозможно установить. И с другой стороны вы помните историю с Буйнакским районом, когда мы в течение полугода не могли поставить там аппарат для компьютерной томографии, который помог бы проводить диагностику «ковида». На мой взгляд, требуется пересмотреть подходы к закупкам. Возможно, необходимо на базе Минздрава комиссионно осуществлять контроль за потребностью в закупках. Мы иногда, не давая пациентам то, что им действительно нужно, закупаем оборудование, в котором сегодня нет необходимости. Анализ дает нам возможность задуматься: необходимо ли дорогостоящее оборудование приобретать для того, чтобы просто отчитаться о том, что оно у нас есть. На мой взгляд, «ковид» показал, что время отчетности уже давно позади. На смену отчетности должна прийти эффективность лечения и целесообразность принятия различных решений, в том числе и в сфере закупок».

В ходе своего выступления Сергей Меликов сообщил о том, что принято решение о строительстве в Дагестане современного республиканского онкологического центра. Конкретизируя, глава региона сказал: «Он разместится между Махачкалой и Каспийском, в районе аэропорта. Проект предполагается осуществить в формате государственно-частного партнерства с объемом инвестиций порядка 14 млрд рублей. Это очень большие инвестиции, которых в сфере медицины в Дагестане, на мой взгляд, еще не было. Поэтому необходимо подойти очень правильно к отработке медико-технического задания, в том числе по оснащению этого онкоцентра оборудованием для того, чтобы он отвечал современным требованиям уже завтрашнего дня. Потому что объект мы получим не в этом году, а несколько позже. Кроме того, считаю необходимым сохранить и существующий онкоцентр».

Обращаясь к собравшимся, руководитель региона отметил: «Вы, как никто другой, знаете, что обеспечить здоровье граждан только излечивая больных невозможно. Необходимо заботиться и о профилактике, о здоровых людях. Сегодня наиболее актуальной задачей в данном аспекте является вакцинация граждан от COVID-19. И здесь у нас в республике пока не все в порядке. По состоянию на 9 марта вакцинировалось 17064 человека. Мы занимаем одно из последних мест в стране по доле привитого населения. И хотя более подробно по этой теме мы поговорим на очередном заседании Оперативного штаба, где разберем качество разъяснительной и организационной работы, которая проводится в том числе с участием глав муниципалитетов, нельзя не отметить и роль врачебного сообщества в этой деятельности. Без участия медиков, специалистов преодолеть опасения людей достаточно непросто. Прошу вас внимательно отнестись к этому вопросу».

Сергей Меликов выразил уверенность, что озвученный Президентом России Владимиром Путиным тезис «Только объединяя усилия, можно добиться победы над коронавирусом» находит подтверждение и в Дагестане.

Акцентируя внимание на важности вакцинации в борьбе с COVID-19, глава региона сказал: «Мы с вами доказываем, что, объединяя усилия, побеждаем коронавирус. У нас ежедневно наблюдается снижение среднесуточного количества заболеваний. Вакцина на сегодняшний день может выстроить очень качественный барьер, чтобы люди не заражались друг от друга. Разъяснительная работа, которую ведет глава муниципального образования, очень важна, но не менее важно участие в ней медработника, профессионала, который может обосновать свои убеждения и ответить на любой вопрос, который поступает от населения. Я прошу отнестись к этому правильно. Низкий процент привитых людей не дает нам возможности принять радикальное решение по снятию ограничений. Мы боимся пока снимать ограничения, потому что это может спровоцировать рост числа зараженных».

В завершение Сергей Меликов выразил уверенность в том, что форум – это наиболее приемлемый и конструктивный формат общения врачей как самого высокого ранга, так и медиков «от земли», менеджеров медорганизаций, представителей медицинской науки и медицинских образовательных учреждений.

Затем собравшиеся почтили минутой молчания память дагестанских медиков, которые погибли в борьбе с коронавирусом.

С ключевыми моментами в вопросе кадрового обеспечения медицинской деятельности в Дагестане ознакомила участников форума замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова. Основной упор был сделан на оказание медпомощи и ее организации, в том числе в условиях пандемии. Остановилась замглавы ведомства и на развитии системы здравоохранения Дагестана в целом.

«Многие из обсуждаемых сегодня вопросов не вошли бы в повестку без результатов научных исследований и разработок, которые лежат в их основе. Научные достижения, разработки позволили создать технологическую платформу, на основе которой стало возможным создание непосредственно вакцины от коронавирусной инфекции. В среднем на создание вакцины требуется от 5 до 15 лет, России же удалось сделать это в рекордные сроки», – сказала она.

Татьяна Семёнова при этом отметила, что потенциал дагестанского здравоохранения не только в практике применения научных продуктов, но и в непосредственном участии в разработках.

Говоря непосредственно о вопросах кадрового обеспечения, Татьяна Семёнова отметила, что в 2019 году в целом по России на 10 тысяч населения приходилось 37 врачей и 85 медработников среднего звена, в Дагестане же эти цифры ниже. При этом амбулаторно-поликлиническая служба, по ее словам, представлена в республике достойно. «В среднем по стране очень хороший показатель укомплектованности участковой службы. В Дагестане это необходимо удержать, – подчеркнула замминистра здравоохранения РФ. – Сегодня кадровое обеспечение в Дагестане – это 10,5 тысяч врачей и 25 тысяч средних медработников. В 2019 году было принято всего 250 врачей. В амбулаторных условиях работает подавляющее большинство персонала – 59,1% от общего количества. Укомплектованность штатных врачебных должностей – 90% (1 врач на 1 ставку)».

Продолжая тему, Татьяна Семёнова обратила внимание и на то, что проект по модернизации первичного звена здравоохранения лично курируется Президентом РФ. На реализацию этой программы, проинформировала замминистра, заложено более 90 млрд. рублей ежегодно. Средний медперсонал – это одна из ключевых ударных армий здравоохранения, а здравоохранение, по мнению замминистра, становится адресным, практически индивидуализированным, поэтому и к каждому работнику нужно подходить адресно. В этой связи особое значение Семенова придала мерам социальной поддержки медработников.

В рамках форума выступил также гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Евгений Шляхто. Он отметил, что за последние годы в сфере здравоохранения отмечены значительные изменения, в том числе снижены показатели как по общей смертности, так и по сердечно-сосудистым заболеваниям. Также он обратил внимание на подготовленный кадровый состав республики, который показал свою эффективность в условиях борьбы с COVID-19.

Вместе с тем, считает эксперт, в медицине республики еще остается много нерешенных проблем, которые проявились в период пандемии. В своем выступлении Шляхто выделил три основные, которые «должны стать уроками пандемии», исходя из них республика должна сформировать стратегию выхода и дальнейшего развития регионального здравоохранения.

Первая проблема – коечный фонд. В условиях пандемии, как констатировал гендиректор медцентра, гибкие мобильные коечные фонды оказались крайне востребованы. В связи с этим он предложил в дальнейшем продумать вопрос о развитии специализированных коек. К данному вопросу, считает он, нужен профильный дисциплинированный подход, когда многие специальности могут быть реализованы в рамках одного коечного фонда. «Это очень важно, так как можно быть готовыми и к будущим вызовам», – подчеркнул эксперт.

Вторая проблема – кадровые вопросы. Он напомнил, что в условиях пандемии в стране резко возник спрос на специалистов, обладающих разными дополнительными компетенциями. «В одночасье кардиологи шли работать инфекционистами в стационар, как и реабилитологи, пульмонологи. Мы все довольно быстро приобретали дополнительные компетенции», – заметил специалист.

Следующая проблема, по мнению Евгения Шляхто, заключалась в том, что врачи не знали, кого, как и чем лечить. При этом, подчеркнул он, Россия в целом без больших проблем справилась с пандемией, что связано с тем, что в стране на высоком уровне была наука, инновация. «Мы своевременно изобрели вакцины, использовали тот опыт, который наработали в мире, принимали правильные решения и оперативно решали те вопросы, которые стояли перед нами», – добавил руководитель центра.

Отдельно он остановился на последствиях пандемии: «Мы сегодня видим долговременные эффекты пандемии, связанные с влиянием на психологию, социальные последствия, экономику, профессиональное выгорание в ряде случаев. Поэтому вопросы судьбы пациентов, которые перенесли COVID-19, – это не только острая ситуация, но и долговременные последствия, и об этом мы должны думать».

Шляхто далее сообщил, что в структуре заболеваемости в период пандемии преобладали болезни системы кровообращения, которые наряду с коронавирусной инфекцией были ведущими причинами прироста смертности в РФ. Исходя из этого, считает эксперт, и следует формировать стратегию развития здравоохранения.

В продолжение пленарной части выступила директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава РФ Оксана Драпкина. Она рассказала об организации первичной медико-санитарной помощи на современном этапе.

«Конечно, коронавирусная инфекция снизила градус внимания к диспансеризации и диспансерному наблюдению, а ведь по сути вся первичная медико-санитарная помощь – это качественный профилактический континуум. Как и во многие другие регионы, в Дагестан возвращается диспансеризация, но ее надо проводить по немного новым, измененным правилам, где обязательно соблюдаются все эпидемиологические меры предосторожности», – сказала она.

Кроме того, Оксана Драпкина затронула такую тему, как вакцинация: «Ни у кого не должно остаться сомнений в вакцине «Спутник V», особенно после того, как вышла публикация в авторитетнейшем журнале Lancet. Так, была определена эффективность вакцины в возрасте после 60 лет, которая равна 91,8%, а среди других возрастных групп – 91,6%. Но здесь не хватает еще одной цифры – в 100% случаев вакцина «Спутник V» предотвращает именно тяжелое течение новой коронавирусной инфекции. Надо помнить, что мы, граждане России, имеем возможность провакцинироваться быстро и не стоять в долгих очередях».

Об онкологической службе в условиях пандемии рассказал гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн. Прежде всего он отметил должное внимание, которое уделяет проблемам онкологии Сергей Меликов.

«В среднем в день от онкологических заболеваний, по данным ВОЗ, умирает 27 тысяч человек, и эти цифры, к сожалению, вырастут. Сейчас во всем мире болеет 18,1 млн человек, а к 2030 году их будет почти 30 млн. Это происходит потому, что люди с каждым годом живут все дольше, а раком чаще болеет старшее поколение. По данным наших коллег из других развитых стран, у онкологических больных риск смерти от коронавируса существенно выше, чем в общей группе: он колеблется в районе 11,35%, а в 70% случаев онкобольным требуется госпитализация, длительность которой составляет не менее двух недель», – сказал, в частности, Каприн.

Он также сообщил, что по СКФО отмечена динамика роста смертей от новообразований к прошлому году на 3,8 %, что составляет 413 человек. Наибольший рост наблюдается в Чечне, Ингушетии, Ставропольском крае и Дагестане. Лидерами же по приросту значений показателей доли злокачественных образований, выявленных на ранней стадии, стали Чечня и Дагестан, где прирост составил более 3%.

Андрей Каприн также рассказал о проводимой работе по оказанию помощи онкобольным. В 2020 году в СКФО были открыты все 9 из запланированных центров амбулаторной онкологической помощи, в том числе и в Дагестане. При этом финансирование данного направления увеличилось в 2020 году практически на 74%. В рамках же федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» всего запланировано медицинской помощи на 115 млрд руб.

Среди важных направлений развития в 2021 году выступающий назвал такие, как оснащение и переоснащение специализированных медучреждений, подключение всех медорганизаций к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения, внедрение информационных технологий, применение в работе возможностей телемедицины.

Врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева представила на Форуме одну из главных задач развития здравоохранения региона в 2021 году – претворение в жизнь новой «Программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Дагестан на 2021-2025 годы».

В самом начале своего выступления она отметила, что успех реализации этой мультидисциплинарной программы возможен только при комплексном участии сразу нескольких важнейших ведомств – вместе с Минздравом в общей задаче задействованы органы исполнительной власти РД по строительству, транспорту, промышленности. Она также подчеркнула важность заинтересованной работы глав муниципалитетов региона.

«Хотелось бы сказать о том национальном проекте, который мы начинаем в этом году – это модернизация первичного звена здравоохранения. Что входит в это понятие: прежде всего, это строительство 54 объектов здравоохранения – модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащённых всем необходимым оборудованием в соответствии со стандартами Минздрава России и двух поликлиник в Махачкале. Это реконструкция объектов здравоохранения, закупка дополнительного автотранспорта и приобретение дополнительного оборудования, а также большую роль должна сыграть и подготовка кадров. Работа предстоит большая, и останавливаться на достигнутом нельзя», – заявила врио министра.

Татьяна Беляева остановилась и на результатах реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Дагестане, который позволил существенно укрепить и переоснастить стационары и поликлиники республики. Благодаря этому в 2020 году зарегистрирован исторический минимум показателя младенческой смертности – 6,7 на 1000 родившихся живыми. За 6 лет он снизился почти в 2 раза, однако пока еще выше среднероссийского; снижается и детская смертность. С 2010 года ожидаемая продолжительность жизни жителей республики увеличилась на 5 лет.

За 2019-2020 годы построено и полностью оснащено медоборудованием 50 ФАПов, приобретено 55 передвижных мобильных медицинских комплексов.

В 32 поликлиниках региона внедрена новая модель медорганизации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь с оптимизацией рабочих процессов, повышением комфортности и сокращением времени ожидания. За минувшие два года самое современное медоборудование поступило и в сосудистые центры республики.

Нацпроект позволил дооснастить новым оборудованием практически все детские поликлиники. В 2020 году Детская республиканская клиническая больница получила 2 аппарата МРТ и 2 КТ. 237 врачей неонатологов, акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов подготовлено на базе обучающих симуляционных центров.

«За время работы программы «Земский доктор» в Дагестане трудоустроено в сельской местности 1485 врачей и 35 фельдшеров. На 2021 год в рамках программы мы планируем привлечь 170 врачей и 13 фельдшеров. Получает развитие в республике и медицинский туризм – пока в большей степени для граждан ближнего зарубежья. Снижение поступления в 2020 году вследствие ограничительных мер, связанных с пандемией, но тенденция привлекательности медицинской помощи в республике и рост финансовых поступлений в поддержку нашего здравоохранения уже отмечен», – подчеркнула Татьяна Беляева.

Особое внимание уделяется развитию онкологической службы. За 2019-2020 годы Республиканский онкологический центр был полностью переоснащен – здесь установлено 143 единицы оборудования последнего поколения, в том числе 2 линейных ускорителя, введен в эксплуатацию новый корпус с поликлиникой на 200 посещений в смену и стационаром на 40 коек. Планомерно развивается сеть центров оказания амбулаторной поликлинической помощи. В результате – достигнуто значимое снижение одногодичной летальности больных со злокачественными опухолями, увеличилось выявление новообразований именно на ранних стадиях.

Завершая пленарную часть форума, глава региона поблагодарил представителей Минздрава России за внимание к республике: «Для нас действительно важно, что ведущие кардиолог, терапевт, онколог страны приняли участие в форуме. Это на самом деле те направления медицины, которые сегодня наиболее важны и тем более актуальны в период борьбы с пандемией. Мы не должны ослаблять внимания к пациентам, потому что в период COVID-а действительно важно не упустить людей, которые страдают хроническими заболеваниями. Здоровье и жизнь населения – это наше национальное богатство», – сказал Меликов и обозначил три этапа дальнейшей работы. Прежде всего, по словам руководителя субъекта, необходимо по результатам форума определиться с тем, что нужно сделать немедленно, уже сегодня, в целях модернизации системы здравоохранения, не дожидаясь каких-либо программ. Второе направление – это корректировка задач на 2021 год. «Это важно. Потому что здравоохранением не может сегодня заниматься только Минздрав. Работа других министерств и ведомств, а также комитетов Народного Собрания тоже очень важна. К примеру, чтобы построить ФАП, глава должен выделить участок земли, Минимущество – утвердить его, Роспотребнадзор и МЧС – дать необходимое заключение. Таким образом, небольшой ФАП становится задачей всего Правительства, всех нас. Если кто-то не выполнит свою часть, то мы получим медучреждение вдали от населенного пункта на необустроенном участке земли без коммуникаций.

Давайте подходить к решению вопросов комплексно. Если мы в этом году создадим такую систему, то она будет работать и дальше», – убежден глава региона. Также руководитель субъекта предложил наметить задачи, которые будут внесены в Стратегию развития региона на период до 2024 и на плановый период до 2030 года в части здравоохранения.

При этом Сергей Меликов, говоря о достижении медучреждениями установленных показателей, отдельное внимание уделил частным клиникам: «У них должно быть свое место в здравоохранении. Без частной медицины мы вряд ли сможем сегодня реализовывать некоторые задачи. Но мы должны четко понимать: для кого ее услуги доступны, а для кого нет. И делать так, что определенные услуги возможны только в частной клинике, – неправильно. Мы не должны людей лишать доступности медицины», – подчеркнул глава республики.

Касаясь темы незавершенного строительства в сфере здравоохранения, Сергей Меликов в качестве ключевой обозначил не только задачу завершения самого строительства объектов, но и решение вопроса с актуализацией закупок оборудования, которое должно соответствовать современным требованиям.

«К этому нужно подойти очень внимательно и комплексно. Закупки оборудования не должны становиться прецедентом разного рода неправильных действий. Такого рода примеры не должны присутствовать в медицине, в работе тех, кто обязан бороться за жизнь людей», – выразил уверенность Меликов.

Еще одним пунктом, который требует рассмотрения и коллективного решения, назван вопрос, связанный с заработной платой медиков. «Буквально сегодня Президент России дал поручение Правительству проработать вопрос по исполнению майских указов 2012 года, один из которых говорил о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы, в том числе и медработников. Мы это будем делать. Надо предусмотреть возможности материального стимулирования. На эти цели можно найти средства, но для этого нужно руководствоваться законностью, принципиальностью и здравым смыслом», – сказал глава Дагестана.

Говоря о подготовке кадров, Сергей Меликов высказал мнение, что в основе любого образования должна лежать практическая плоскость: «Не будет поэтапной практики по специальности, не будет, соответственно, и качественного специалиста».

Форум пройдет в течение двух дней, его итоги будут подведены 11 марта, планируется разработать резолюцию, которая станет своего рода программным документом для развития здравоохранения региона на ближайшие годы.

«Цель этого документа, как и настоящего форума, – повышение качества медицинского обслуживания жителей республики», – заключил Меликов.