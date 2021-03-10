Абдулпатах Амирханов поручил проработать вопросы строительства объектов инженерной инфраструктуры на переселенческой территории Новолакского района

Совещание по вопросу реализации мероприятий по переселению лакского населения Новолакского района на новое место жительства состоялось во вторник, 9 марта, под руководством Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова.

Премьер-министр республики нацелил руководителей профильных ведомств к поэтапному решению вопросов переселения: «Нерешённых проблем еще много, мы наблюдаем частые перебои в подаче электроэнергии, газа, имеются проблемы с ливневой канализацией. Вопрос переселения тянется уже почти 30 лет, надо принять конкретные решения, чтобы качественно изменить ситуацию».

О том, как реализуется соответствующая госпрограмма и ключевых проблемных вопросах доложил начальник Управления Правительства РД по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района Гаджи Султанов.

Он отметил, что одним из вопросов, требующих первоочередного решения, является бесперебойное электроснабжение населенных пунктов переселенческого Новолакского района. Существующая пропускная способность электросетей не позволяет обеспечить надежное электроснабжение. Для решения проблемы необходимо построить высоковольтную линию электропередачи от подстанции Шамхал до села Новолакское и новую подстанцию и ответвлениями до населенных пунктов.

Учитывая большой объём потребных средств, Минэнерго РД поручено проработать с ПАО «Россети» возможность финансирования строительства данного объекта за счет средств указанной компании.

Другой вопрос – строительство систем ливневой канализации, отсутствие которых приводит к частым подтоплениям населенных пунктов и, соответственно, к разрушению имеющихся грунтовых дорог. Аналогичная ситуация произошла в начале текущего года. Для принятия оперативных мер Правительством РД из резервного фонда было выделено порядка 11 млн рублей на обеспечение мероприятий, связанных с отведением поверхностных вод в селе Новокули и прилегающих территорий, с очисткой и восстановлением водоотводящих каналов.

Было отмечено, что вопрос реконструкции улично-дорожной сети, на которую потребуется более 3,5 млрд рублей, обсуждался в рамках Дней Республики Дагестан в Совете Федерации. Указанные средства предлагается направить на ремонт дорожного покрытия. В целом стоимость работ по проведению ливневой канализации и реконструкции отдельных участков водопроводной сети на переселенческой территории, по предварительным подсчётам, составит свыше 8 млрд рублей.

Абдулпатах Амирханов поручил начать разработку проектно-сметной документации реконструкции улично-дорожной сети и благоустройства населенных пунктов и подготовить заявку для включения в федеральную адресную инвестиционную программу.

В рамках совещания также были рассмотрены и другие вопросы, связанные со строительством коммунальной и инженерной инфраструктуры, незавершенного строительства жилых домов. По каждому вопросу профильным министерствам и ведомствам были даны соответствующие поручения.