Ситуацию на продовольственных рынках республики и стабилизацию цен на продовольственные товары в республике обсудили на совещании во вторник, 9 марта, под руководством врио заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова. В обсуждении в режиме ВКС приняли участие главы администраций ряда муниципальных районов.

Врио вице-премьера Дагестана сообщил, что на сегодняшний день потребительские цены на социально значимые продовольственные товары на рынках республики остаются относительно стабильными. Вместе с тем, в последние 2-3 недели наблюдается повышение цен на баранину с 330 рублей до 420-440 рублей в среднем.

Как пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов, на рост повлиял ряд факторов, среди которых: сезонное уменьшение объемов производства, проблемы с зимовкой овцепоголовья, а также рост цен на корма.

«В целях сдерживания роста цен на мясо баранины в республике предусмотрен ряд мероприятий при содействии Минсельхоза России. Так, в рамках реализации мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, завершается разработка региональных Правил предоставления субсидий на возмещение части затрат за реализованное на переработку мяса на территории региона.

Сегодня мы считаем целесообразным также возобновить практику по функционированию постов на выезде из республики по соблюдению действующих ограничений Международного эпизоотического бюро (МЭБ)», - сказал Батталов.

Также было озвучено, что Минсельхозпродом РД совместно с Минпромторгом РД была проведена встреча с представителями крупного ритейла, где обсуждались вопросы сдерживания цен на социально значимые продукты. Ритейлу было предложено производить закупки напрямую от производителей товаров, что позволит снизить розничные цены, исключив звено перекупщиков.

Учитывая, что проведение сельхозярмарок может быть одним из механизмов стабилизации цен на продукцию, в республике налажена работа по их проведению с предоставлением бесплатных торговых мест.

Абдулмуслим Абдулмуслимов назвал ситуацию с ростом цен недопустимой и призвал представителей администраций муниципалитетов подключиться к работе и провести работу с сельхозтоваропроизводителями.

Подводя итоги, Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил Минисельхозпроду РД в оперативные сроки провести мониторинг хода производства, переработки и реализации скота и птицы в регионе. Комитету по ветеринарии РД поручено принять срочные меры по соблюдению ветеринарно-санитарных правил при производстве, переработке и реализации скота и птицы в регионе в рамках ограничений, принятых МЭБ, а также подготовить предложения о совместном дежурстве ветеринарных специалистов и сотрудников МВД России по РД в местах ввоза и вывоза продукции животноводства.

Управлению Россельхознадзора по Республике Дагестан рекомендовано ужесточить ветеринарный и фитосанитарный надзор вывозимой продукции животноводства в рамках ограничений, принятых МЭБ.

В совещании приняли участие представители руководства Комитета ветеринарии республики, Россельхознадзора по РД, УФАС по РД и другие.