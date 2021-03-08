Хамис Казиева: "Труд это бальзам и лекарство от всех недугов"

Женщины, горянки, чьи судьбы неразрывно связаны с Дагестаном, стали героинями публикаций на сайте газеты "Замана". Сегодня мы представляем вам очерк о Герое Социалистического Труда, депутате Верховного совета СССР Хамис Абдусаламовне Казиевой.

Родившись в селении Усиша Акушинского района, в большой семье (у Абдусалама и Патимат было семеро детей), Хамис с детства чувствовала поддержку родителей в своем стремлении учиться, получать знания.

Собственным примером, родители пытались воспитать в детях трудолюбие. «Ты должна, Хамис, быть первой во всем. Для этого нужно много трудиться. Труд это бальзам, лекарство от всех недугов. Он излечите бедность изгоняет лень и влияет в человека любовь к жизни», - вспоминает Хамис Абдусаламовна слова отца.

Такое воспитание давало свои плоды. Школьная учительница Асият Магомедова вспоминала, что Хамис с детства отличалась от остальных.

«Заводная была очень. Старалась мальчишкам не уступать. Учиться любила. Тогда ведь у нас всего пара девочек в школу ходило, это сейчас уже много. Но все равно Хамис забыть не могу», - говорила она.

Решение Хамис поступить в Дербентское педагогическое училище было тепло встречено семьей. Родители понимали, что у дочери есть педагогические и организаторские способности, она сможет стать примером для подрастающего поколения. Окончив училище в 1948 году, она вернулась в Акушинский район. Местом ее первой работы стал детский дом, в который свозили детей-сирот со всего Дагестана. Не простой опыт для молодого специалиста. Особенно для Хамис, которая выросла в родительской заботе и всегда приходила к ним за советом. На этой работе Хамис сразу повзрослела. Вспоминая, как растила ее мать, она старалась окружить всех материнской любовью и теплотой. Она всецело принадлежала этим беззащитным и одиноким детям.

Желание учиться дальше не отпускало Хамис. Она поступила в Дагестанский женский учительский институт, выбрав в качестве специализации русский язык и литературу. После окончания института Хамис Абдусаламовна год работала учительницей в селе Сабнова Дербентского района. Через год ее перевели в Дербент, где она проработала следующие два года. но в глубине души не оставляла надежды вернуться в родное село.

Когда в 1958 году в Усиша решено было построить интернат горянок, руководство района не сомневалось, что именно Хамис Абдусаламовна должна возглавить его. Хамис Казиева ездила по селам и уговаривала родителей отпустить своих дочерей учиться, убеждая, насколько это важно. И родители отпускали девочек, доверяя Хамис. Она была удостоена почетного звания «Заслуженный учитель школы ДАССР», ее избрали депутатом районного Совета народных депутатов. Школа-интернат стала тем учебным заведением, куда приезжали со всей республики за опытом. Она разрабатывала новые методы, чтобы заинтересовать учащихся.

Ее труд был удостоен высшей награды СССР звания «Герой Социалистического Труда». Тогда ей предложили работу в райкоме партии, однако она отказалась, отметив, что ей больше по душе работа с детьми.

Когда ей предложили должность секретаря Президиума Верховного Совета ДАССР, отцу удалось убедить дочь, что на государственном посту она сможет принести народу больше пользы.

К ней обращались избиратели с надеждой и верой, что она их проблемы доведет до логического завершения. Достаточно отметить, что по ее апелляции семнадцать человек были помилованы. Ее фамилия стояла под важнейшими документами Президиума Верховного Совета ДАССР.

Хамис Абдусаламовна с теплотой свою деятельность в Народном Собрании и до сих пор интересуется работой парламента, смотрит сессии и заседания.