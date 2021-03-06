Творческий и жизненный путь Аминат Ибрагимовой

Аминат Ибрагимова родилась в канун Великой Октябрьской социалистической революции в 1917 году, в городе Порт-Петровске (Махачкале). Любовь к музыке, песне, танцу зародилась у нее еще в раннем детстве. Будучи еще девочкой-подростком, она жадно вслушивалась в волнующие народные мелодии, которые она слышала из уст матери, родных, знакомых.

Вскоре, она и сама начинает подпевать понравившимся мотивам. Ее пение подкупает теплотой, сердечностью, глубоким проникновением в сущность создаваемого образа, будь то лирическая композиция, шуточная песня или плач. Товарищи, работники радиокомитета уговаривали Аминат выступить перед микрофоном, но она не решалась на этот серьезный шаг, противоречащий обычаям. Работая на махачкалинской текстильной фабрике, она все больше и больше осознавала, что жизнь ее вне искусства, вне сцены подобна длительному наказанию. Она не чувствовала радости, не испытывала удовлетворения от своей работы, не могла преодолеть внутреннее ощущение, что занимается не своим делом. Наконец, Аминат поддавшись уговорам, решает впервые выступить перед микрофоном. И на всеобщее удивление, первое же ее исполнение вызывает отклик у слушателей. В адрес редакции радиопрограмм приходят просьбы почаще передавать песни в ее исполнении.

Певица начинает вести активную работу над своим исполнениям, над расширениям репертуара. Эта поддержка слушателей дала ей силы и уверенность в том, что все она делает правильно. В 1935 году, по решению правительства, создается ансамбль песни и танца Дагестана. Аминат Ибрагимова становится его первой солисткой. Она изучает языки почти всех народов Дагестана, исполняет песни не только на родном даргинском языке, но и кумыкском, лакском, лезгинском и аварском.

Аминат принимает деятельное участие в борьбе коллектива за искусство, за воспитание народа, за культуру.

В трудных условиях бездорожья, они с ансамблем разъезжают по аулам и высокогорным селениям Дагестана, неся подлинное народное пение и пропагандируя его. В 1940 году правительство ДАССР присвоило Аминат Ибрагимовой почетное звание Заслуженной артистки республики.

В год начала войны, у Аминат Омаровны родился третий ребенок.Не смотря на грудного малыша, днем она вместе со всеми ходила рыть окопы, а вечером выступала с концертами.

Не раз Аминат Ибрагимова в составе концертной бригады выезжала выезжала в районы Дагестана Вместе с концертной бригадой Аминат Ибрагимова выезжала в районы Дагестана. Заставить людей улыбнуться в такой непростой ситуации было сложной задачей. В 1943 году, концертная бригада с Аминой Омаровной была направлена на фронт.

«Ехала я с опаской. Сердце сжимала тревога за детей вдруг не вернусь, погибну, останутся они сиротами. Но поехала. Помню, как долго мы добирались, меняли поезда. Тряслись в полуторках. И попали сразу в пекло Центрального фронта»,- вспоминала она позднее.

Фронтовые гастроли продолжались более полугода. Артисты не редко встречали фронтовиков-дагестанцев, и радовались этим встречам. Через концертную бригаду, фронтовики передавали приветы и послания родителям и семьям.

В 1950 году, Аминат Ибрагимовой было присвоено звание Народной артистки ДАССР. Она награждена орденом «Трудового красного знамени», медалями «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в Великой отечественной войне», почетными грамотами Верховного Совета ДАССР.