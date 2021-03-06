Женщины, горянки, чьи судьбы неразрывно связаны с Дагестаном, стали героинями публикаций на сайте газеты "Замана", в преддверии главного праздника начала весны. Сегодня мы представляем вам очерк о женщине в белом халате, всей душой влюбленной в свою профессию. Педиатр высшей категории, Заслуженный врач РД Перизат Яхьяевна Яхьяева.

Перизат Яхьяевна родилась 1953 году, в селе Харбук Дахадаевского района. Начальную школу она окончила в районном центре, селе Уркарах. Отец ее в те годы работал в Уркарах на различных руководящих должностях. Позднее семья вернулась в Харбук и Перизат Яхьяевна стала выпускницей Харбукской средней школы в 1970 году. Тогда же она поступила в Дагестанский Медицинский Институт, из педиатрического факультета которого успешно выпустилась в 1976. Отметим, что за историю института это был второй всего-лишь второй выпуск данного факультета.

О Перизат я узнала от ее односельчан, живущих со мной по соседству. Слушая, как они с любовью отзываются о ней, ее профессиональных и личностных качествах, мне захотелось познакомиться с этим добрым человеком. По их рассказам, Перизат настолько любила людей и стремилась помочь, что несмотря на время суток, личные причины, буквально за 5-10 минут после обращения за помощью могла оказаться у постели больного.

Говорили они так же о том, что и сейчас, хотя проживают в Махачкале, часто созваниваются с ней и консультируются по поводу здоровья внуков и конечно, не упускают возможности показать ей их, когда притихает в Махачкалу навестить детей.

Когда я узнала, что Перизат в городе, не могла не попросить о приеме со своей дочкой. После осмотра у нас состоялся разговор по душам. Первым же вопросом я спросила у нее, почему она работает в селении, когда все дети проживают в городе. Ведь для нее, профессионала такого уровня, в Махачкале точно бы нашлось, где применить свой опыт и знания.

Перизат, с присущей ей скромностью, начала рассказывать, что дом их, когда они жили в Уркарахе, находился рядом с больницей. И работать там было ее детской мечтой.

"Будучи маленькой девочкой, я всегда видела плачущих родителей, у которых умирали дети. Особенно от кори, тогда ведь вакцины еще не было. Это сильно меня подтолкнуло к решению стать врачом. Именно детским. Тяжело было смотреть на горе родителей", - поделилась Перизат. Дальше она продолжила свой рассказ, а я не уставала слушать ее и удивляться ее стремлению к учебе и новым знаниям.

- В школу тогда принимали детей только с 7 лет. Я была младше, но очень хотела. Уходила со старшими сестрами в школу, садилась за последнюю парту и внимательно слушала. Так, без записи в журнале, я посещала школу полгода. Моим первым учителем был Багомед Ибрагимович. Я очень ему благодарна за то, что не выгнал меня, не пожаловался руководству, а поддержал это стремление к учебе. Спустя полгода он включил меня в состав класса и я стала учиться на общих правах.

- Но почему ты все же не решилась остаться в городе, после окончания института?

- Мне нравилось в горах, я стремилась туда. К этим людям, атмосфере, природе. Я всегда на практику приезжала в район, а начиная с 3-го курса ездила на все вызовы с врачами. Тогда скорой помощи не было и вызовы обслуживали врачи по профилю. Когда окончила институт мне было предложено остаться работать преподавателем в Каспийском мед.училище, но я не хотела связать судьбу преподаванием, а хотела практиковать, лечить людей. Так меня направили вв Дахадаевское ЦРБ где я проработала около полутора лет в стационаре. Потом по просьбе односельчан в ноябре 1977 года была командирована в родное село и как командированный врач работала до 1986 года. А когда была открыта врачебная амбулатория, перешла туда.