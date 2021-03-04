В Совете Федерации обсудили вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ на примере Дагестана

Вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов России на примере Дагестана в режиме видеоконференцсвязи обсудили на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. В нем приняли участие руководитель министерства финансов РД Юнус Саадуев и другие представители органов государственной власти Дагестана.

Выступая с основным докладом, Саадуев подчеркнул, что фактический уровень дотационности Дагестана на протяжении последних лет сохраняется в пределах 50%. По расчетам Минфина России, в 2021 году Дагестан по уровню налогового потенциала находится на предпоследнем месте среди регионов России.

Доходная часть бюджета республики в преобладающей части формируется за счет НДФЛ, удельный вес которого в составе налогов и сборов в 2020 году составил 49,5%.

«В республике в сложном положении остаются бюджеты муниципальных образований, поскольку их доходы в основном обеспечены за счет отчислений от НДФЛ. А поступления местных налогов, а также налогов по специальным режимам (УСН, ЕНВД, патент, ЕСХН) незначительны. И в общем объеме налогов и сборов бюджета республики они занимают лишь 3-3,8% соответственно.

Конечно, принимаются меры, направленные на сбалансированность и устойчивость бюджета, поддержание общего объема финансовых ресурсов на уровне, необходимом для исполнения функций и обязательств.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета в республике проводится комплекс мероприятий по увеличению собственных налоговых и неналоговых доходов», – рассказал министр.

Министр финансов Дагестана проинформировал сенаторов о реализуемом Плане мероприятий по мобилизации доходов и выявлению скрытых источников налогообложения и Программе финансового оздоровления и социально-экономического развития на 2020-2024 годы.

В рамках программы планируется расширить налоговую базу по имущественным налогам, легализовать предпринимательскую деятельность, уменьшить задолженности и сократить недоимки по платежам в бюджет, а также снизить неформальную занятость населения.

«В рамках работы по реализации Плана мероприятий по мобилизации доходов в муниципальных районах и городских округах проводится системная работа по погашению задолженности по налогам бюджетных учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, а также по имущественным налогам с физических лиц.

В результате принимаемых мер наблюдается стабильная положительная динамика роста налогов и сборов консолидированного бюджета, которые за 2018-2020 годы возросли на 8-13%.

Но, несмотря на принимаемые меры, доля налогов и сборов в составе общих доходов бюджета республики без субвенций, которые в 2020 году сложились в сумме 163,3 млрд рублей, незначительна, составляет 28,6% или 46,7 млрд рублей и обеспечивает только 26% расходов, общая сумма которых – 179,6 млрд рублей», – сообщил Саадуев.

Говоря о доходах граждан республики, глава Минфина РД отметил, что, несмотря на принимаемые меры по увеличению заработной платы, размер среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2020 год составил 24 тыс. рублей, а также размер среднемесячной заработной платы в целом по экономике – 30 тыс. рублей. Эти показатели являются одними из самых низких не только по Российской Федерации, но и среди субъектов СКФО.

«При использовании указанного показателя дополнительная потребность на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы республики на 2021 год составит 3,9 млрд рублей», – подчеркнул Юнус Саадуев.

В целях снижения нагрузки на бюджет республики министром было предложено предусмотреть ежегодную компенсацию в полном объеме дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, в том числе – для устранения межрегиональной дифференциации в оплате труда.

«Полагаем целесообразным рассмотреть возможность использования в регионах Северо-Кавказского федерального округа показателя среднемесячной зарплаты работников в целом по экономике.

Кроме того, предлагаю обеспечить передачу на федеральный уровень полномочий по уплате страховых платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения за отдельные категории граждан: детей в возрасте до 17 лет; неработающих пенсионеров», – сказал он.

Кроме того, Юнусом Саадуевым предложено внести соответствующие изменения в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в целях обеспечения более корректного формирования бюджетов всех субъектов России по следующим основаниям в части доходов и исполнения расходных обязательств.

При расчете стоимости Территориальной программы госгарантий оказания медицинской помощи и дефицита программы предложено учитывать обеспеченность регионов соответствующими больничными, амбулаторно-поликлиническими учреждениями и дневными стационарами, а также штатную численность работников и уровень средней заработной платы в регионе.

«В этой связи считаем необходимой проработку Министерством здравоохранения Российской Федерации вопроса установления индивидуальных нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, либо корректирующих коэффициентов для каждого региона», – заявил министр.

В связи с необходимостью исполнения государственных обязательств по поддержке социально незащищенных категорий граждан руководителем Минфина РД предложено предусмотреть существенное увеличение федеральных субсидий (субвенций) на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ветеранов боевых действий в Афганистане и членов семей погибших участников боевых действий в Афганистане.

Напомним, что с 1 по 3 марта в Москве проходят Дни Республики Дагестан в Совете Федерации Федерального Собрания России.

Мероприятие приурочено к 100-летию образования Дагестанской АССР и проводится с целью презентации социально-экономического и культурного потенциала региона перед сенаторами РФ и участниками заседаний комитетов. Делегацию возглавил врио Главы Дагестана Сергей Меликов.