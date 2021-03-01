Сергей Меликов: «Мы сегодня обозначаем те вопросы, по которым решение нужно принимать немедленно»

В Москву для участия в мероприятиях прибыла делегация Дагестана, которую возглавил руководитель республики Сергей Меликов. Основная цель – презентация социально-экономического и культурного потенциала региона.

Первым мероприятием с участием Сергея Меликова и представителей органов госвласти региона стало расширенное заседание Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, где обсуждались механизмы решения некоторых проблем социально-экономического развития республики.

Заседание прошло под руководством зампредседателя Совета Федерации Ильяса Умаханова и первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко.

Предваряя обсуждение, Андрей Шевченко расставил приоритеты: «Нам очень важно услышать мнения представителей Дагестана о путях решения имеющихся в регионе вопросов. Со своей стороны мы готовы оказать необходимую помощь в реализации предложений региона. По итогам сегодняшней совместной работы мы примем решения комитета, содержащие предложения о включении ряда рекомендаций в проект постановления Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан».

Строительство коллектора в Махачкале

Одним из важнейших вопросов на сегодняшний день для региона является водоснабжение и водоотведение. На заседании Комитета, в частности, речь шла о завершении строительства махачкалинского коллектора и решении проблем загрязнения канала им. Октябрьской революции (КОР). На проблемных аспектах данного вопроса остановился Первый вице-премьер Дагестана Батыр Эмеев.

Он констатировал, что в настоящее время по причине отсутствия в городах и районах республики канализационных очистных сооружений, дефицита мощностей коллекторов и существующих очистных сооружений, износа технологического оборудования около 75 млн куб. м стоков ежегодно без очистки сбрасывается в водные объекты. И прежде всего, острой остается проблема сброса неочищенных канализационных стоков в акваторию Каспийского моря. При этом уровень загрязнения морской воды превышает допустимые нормы более чем в 30 раз.

Вместе с тем, по словам Эмеева, существующие канализационные очистные сооружения мощностью 122 тыс. куб. м/сутки были построены в конце 70-х годов и рассчитаны на население численностью 300 тыс. человек, а сегодня фактически в городах Махачкала и Каспийск проживает более 1,1 млн человек. Проект, о котором идет речь, был разработан еще в конце 80-х годов прошлого столетия. Им предусматривалось строительство коллектора и расширение очистных сооружений для очистки сточных вод г.Махачкалы и г. Каспийска в объеме 350 тыс. куб. м в сутки.

С 2006 года в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» ФЦП «Жилище» на 2002-2015 годы выполнены работы по реконструкции канализационных очистных сооружений городов Махачкала-Каспийск с доведением их мощности со 122 до 240 тыс. куб. м. в сутки, построен тоннельный коллектор протяженностью 9,7 км. (65,5% от общей протяженности). Однако с 2016 года финансирование в рамках указанной программы не осуществляется.

Для решения вопроса продолжения финансирования объекта были обращения в адрес Президента и Правительства Российской Федерации о включении объекта «Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Махачкала, Каспийск» в действующие государственные программы Российской Федерации.

В 2019 г. распоряжением Правительства РФ ФГУП «ГВСУ №4» Минобороны России определено единственным исполнителем работ по проектированию и строительству объекта «Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Махачкала, Каспийск». Провести мероприятия планируется в несколько этапов, что в конечном итоге для начала обеспечит транспортировку и очистку сточных вод южной части Махачкалы и Каспийска в объеме 300 тыс. куб. м в сутки, а затем – транспортировку и очистку сточных вод северной части столицы республики и прилегающих населенных пунктов в объеме 200 тыс. куб. м в сутки.

За счет средств республиканского бюджета уже разработана ПСД на 1 этап строительства. В настоящее время ФАУ «Главгосэкспертиза России» проводит проверку документации. По 2 этапу за счет средств региона также ведется разработка ПСД, завершение и получение экспертизы планируется в августе 2021 г.

«Мы понимаем, стоимость проекта очень значительна. При этом в разработанном проекте предусмотрено строительство коллектора в северной части Махачкалы протяженностью 15,7 км, увеличение мощности очистных сооружений до 500 тыс.куб.м. в сутки, применение технологий в целях сокращения зон санитарной охраны, а также строительство нового участка вместо построенного по предыдущему проекту коллектора протяженностью более 7 км. Даже при условии ежегодного финансирования в объеме 5-7 млрд рублей срок строительства составит 10-15 лет, что еще больше ухудшит санитарно-эпидемиологическую ситуации в прибрежной полосе», – подчеркнул Батыр Эмеев. При этом он заметил, что совместно с Минстроем России ведется работа над оптимизацией принятых проектных решений с целью снижения стоимости строительства, в том числе за счет возможности использования, с учетом безопасной эксплуатации, построенной части тоннельного коллектора протяженностью более 7 км путем его восстановления.

«Учитывая неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в прибрежной полосе Махачкалы и Каспийска, а также с учетом передислокации Каспийской флотилии и необходимости их обустройства, Правительство РД просит реализацию 1 этапа рассмотреть в рамках госпрограмм РФ или в рамках внепрограммных мероприятий, либо рассмотреть возможность финансирования объекта из резервного фонда Правительства России, начиная с 2021 г.», – сказал Эмеев.

Вопрос загрязнения КОРа

Предложения по решению проблемы загрязнения КОРа озвучил в ходе заседания Комитета врио вице-премьера РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Напомним, основное назначение Канала им. Октябрьской революции – транспортировка воды для орошения земель в Кизилюртовском, Кумторкалинском, Кировском (г. Махачкала), Карабудахкентском и Каякентском районах. Кроме того, из Канала получают воду (не питьевую) коммунальные предприятия городов Махачкала и Каспийск.

«Общая протяженность канала – 91 км, в том числе по территории, относящейся к Махачкале, – более 30 км. Участки магистрального канала проходят в стесненных условиях города, а на отдельных участках строения расположены практически на бровке существующего канала. Канал пересекает многочисленное количество коммуникаций – уличные сети, водопроводы, канализации, газопроводы, сети электроснабжения и телекоммуникаций. Трасса канала проходит в открытом русле, большая часть облицована железобетоном. Протяженность облицованной части канала составляет 78 км. Расход воды на участке Махачкалы и Каспийска для нужд населения без орошения составляет семь кубических метров в секунду», – рассказал Абдулмуслимов.

Говоря о значимости объекта в повседневной жизни населения региона, он предложил меры по приведению КОРа в надлежащее состояние.

В рамках заседания Комитета было вынесено на обсуждение предложение о выделении бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию мероприятия по реконструкции Канала в черте Махачкалы, предусмотрев строительство водовода из труб большого диаметра.

О сбалансированном пространственном развитии Дагестана

С докладом на тему «Сбалансированное пространственное развитие Республики Дагестан» выступил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству РД Незир Гусейнов.

В нем главный архитектор республики отметил, что реализуемые в стране национальные проекты – это уникальный шанс изменить наши города к лучшему.

«Строительный бум предыдущих 20 лет превратил наши города в каменные джунгли без какого-либо архитектурного облика. Сбалансированное пространственное развитие территорий подразумевает под собой создание качественной инфраструктуры, комфортной городской среды, достойное жилищное строительство, транспортную сеть, развитие туризма. При этом главным сдерживающим фактором развития махачкалинско-каспийской агломерации является сброс неочищенных стоков в море, что приводит к экологической катастрофе. Потому пусковым механизмом развития махачкалинско-каспийской агломерации является городской коллектор, работа которого повлечет за собой улучшение экологии, развитие туризма, улучшение работы сферы ЖКХ и грамотное развитие жилищного сектора», – подчеркнул Незир Гусейнов.

Помимо этого, в своем докладе главный архитектор республики рассказал о способах ревитилизации промышленных зон Махачкалы и Каспийска, развитии транспортной инфраструктуры. В частности, было отмечено о необходимости модернизации улично-дорожной сети: организации платных парковок, создании парковочного пространства, озеленении улиц, внедрении велосипедной инфраструктуры, создании пешеходно-ориентированных улиц, установлении красных линий УДС. Реализовывать предлагается частично в рамках нацпроекта «БКАД» и других городских, республиканских и инвестиционных программ.

Кроме того, была подчеркнута значимость развития приморского туристического кластера Дагестана. Для этого необходимо ввести единый стандарт предоставляемых услуг, увеличить число объектов размещения (гостиниц, домов отдыха и пр.), строить объекты сервиса. «Необходимо благоустраивать общественные пространства, парковые и приморские зоны, обеспечивать транспортно-коммуникационные связи территорий, развивать инженерную инфраструктуру», – заявил Незир Гусейнов.

Он также предложил создать «Парк федерации» под кураторством Совета Федерации, где будут расположены торгово-развлекательные площадки, музейные комплексы, где смогут обмениваться опытом и практическими знаниями его гости.

Проблемы оползневых зон и сейсморайонирования

О решении проблем переселения и обустройства граждан, проживающих в оползневых зонах Дагестана, проинформировал врио министра строительства РД Малик Баглиев.

Он напомнил, что территория Дагестана характеризуется высокой степенью опасности, обусловленной экзогенными геологическими процессами, а также занимает 2 место в России по сейсмоопасности. И, прежде всего, руководитель регионального министерства обратил внимание на оползневые процессы.

Согласно научным данным, на территории республики находится около 500 населенных пунктов, так или иначе подверженных этим геологическим процессам, и более чем в 100 из них сложилась критическая ситуация. При этом в 20 населенных пунктах требуется принятие безотлагательных мер по переселению их жителей, а их свыше 12 тысяч человек. В следствие оползневых процессов в городах и районах республики имеются разрушения построек и домов, приведших в том числе и к человеческим жертвам.

С целью недопущения впредь чрезвычайных ситуаций, изложил позицию Малик Баглиев, нужно организовать систематическое наблюдение за опасными участками, что позволит госструктурам контролировать эти районы. Для этого необходимо среди прочего обследовать опасные участки и составить соответствующий реестр зон, на основе новейших технологий осуществлять постоянный контроль за состоянием тех или иных экзогенных процессов, создать единый центр по обработке поступающей информации.

В связи с этим республика обратилась с законодательной инициативой о принятии документа, предусматривающего порядок переселения и обустройства граждан, проживающих в оползневых зонах, включающий в себя механизм финансирования, и не только в пределах субъектов СКФО, но и других регионов, которые испытывают такие же проблемы.

Другой не менее важной проблемой Дагестана является высокая сейсмичность территории: половина республики находится в 9-ти бальной зоне.

Одним из трагических примеров является Кумторкалинское землетрясение с силой толчка в 9 баллов, в результате которого пострадало 25 % территории региона. Были разрушения в 257 населенных пунктах, а некоторые села разрушены полностью. Погибло много людей. «За исторические и современные периоды Дагестан неоднократно подвергался сотрясением, и никто не может гарантировать, что подобное не повторится, – заявил Баглиев. – Учитывая изложенное, а также необходимость строго соблюдать правила и нормативы при проектировании и строительстве новых зданий и сооружений, прокладке путепроводов, линий электропередач и других объектов нам необходимо провести детальное сейсморайонирование всей территории Дагестана с последующим нанесением полученных данных на карту общего сейсморайонирования. Кроме того, важно провести работы по микросейсморайонированию, в первую очередь, прибрежной и предгорной части республики, включая г. Махачкалу, где сосредоточена большая часть инфраструктуры Дагестана, которая не проводилась более 30 лет», – сказал врио министра строительства РД.

Комплексное развитие Дербента

На заседании Комитета речь шла и о реализации мероприятий комплексного развития Дербента на период 2021-2025 годов.

Детально ознакомил участников мероприятия с планами глава города Рустамбек Пирмагомедов.

Глава городского округа отметил, что сегодня Дербент интересен с точки зрения туристической отрасли, а также наличия большого числа памятников истории и объектов Всемирного наследия «ЮНЕСКО».

Говоря о мероприятиях, которые вошли в комплексный план, мэр Дербента отметил, что в их числе планы по строительству объектов социальной инфраструктуры, а именно строительство детских садов, новой городской больницы, спортивных сооружений и так далее.

«Крупным блоком являются мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства. В целях исключения несанкционированных выпусков сточных вод в Каспийское море предусматривается реконструкция Северных очистных сооружений. Кроме того, в связи с активной текущей и перспективной застройкой южной части города возникла необходимость строительства Южных очистных сооружений сточных вод», – сказал Рустамбек Пирмагомедов.

Он также представил планы по развитию городских территорий, озеленения и формирования комфортной городской среды, строительства новой объездной дороги, обновления и реконструкции дорожной сети в муниципальном образовании.

«Часть представленных мною проектов уже реализуется или находится на стадии проектирования. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Республики Дагестан. Хочется отметить, что объем средств, требуемых для реализации всех мероприятий «Комплексного плана развития Дербента», превышает финансовые возможности города и республики. Таким образом, представленный вам Комплексный план развития города Дербента на период до 2025 года предусматривает мероприятия, требующие финансовой поддержки федерального бюджета», – заявил мэр города.

Дополняя его, врио Главы Дагестана Сергей Меликов также отметил, что сегодня многие инвесторы проявляют интерес с целью инвестирования в проекты развития города: «Это проекты, которые нужны для населения Дагестана», – подчеркнул глава субъекта.

Зампредседателя Совета Федерации Ильяс Умаханов констатировал: Дербент прописан отдельно в повестке мероприятия неслучайно.

«Нам всем нужно подумать о том, чтобы провести выездное заседание в Дербенте, изучить промежуточное исполнение тех или иных поручений. Благодарю за отношение к республике, это действительно важно», – отметил Умаханов.

Директор Департамента реализации инвестиционных проектов и организации бюджетного процесса Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Баринов выступил с комментарием относительно продолжения строительства коллектора в Махачкале. По его словам, реализация этого проекта находится под пристальным вниманием Правительства РФ и Министра строительства РФ Ирека Файзуллина.

«Реализация проекта разделена на три этапа, мы ждем ответа от Главгосэкспертизы. Общая стоимость проекта порядка 72 млрд рублей. Нам нужно комплексно рассматривать этот вопрос, в том числе и через подключение ресурсов Внешэкономбанка и реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства, а также в рамках нацпроектов «Чистая вода» и «Жилье и городская среда», – пояснил он.

В рамках заседания также выступила директор Департамента территориального планирования Северо-Кавказского федерального округа Министерства экономического развития Российской Федерации Ольга Рухуллаева. Она отметила, что объекты водоснабжения и водоотведения в городах Кизляр и Южно-Сухокумск сейчас в соответствии с заявкой планируются к включению в федеральную программу на 2022-2023 годы.

«Что касается планов комплексного развития Дербента, то в этом направлении мы также тесно сотрудничаем с мэрией города и руководством республики. Документ сейчас находится на рассмотрении в Правительстве РФ. Надеемся, что мы сможем заявляться на финансирование в рамках других отраслевых программ и федеральной адресной инвестпрограммы уже в 2022 году».

По ситуации с оползневыми зонами Дагестана выступил директор Департамента территориального планирования Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития РФ Иван Безменов, который заявил, что этот вопрос неоднократно был изучен в разрезе всего Северо-Кавказского федерального округа: «Мы совместно с Минстроем России изучили те оползневые территории, на которых возможно новое строительство. В законодательстве есть нормы, которые позволят предотвратить новое строительство на таких опасных участках. А где уже есть жилые дома, и они подвержены рискам, в этой части работают механизмы по признанию таких объектов аварийными». Он заявил, что есть подпрограммы, которые охватывают вопросы переселения граждан из таких территорий, как это есть в Чеченской Республике.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко предложил коллегам еще раз встретиться с представителями органов власти республики по направлениям и провести работу по ускорению принятия решений.

Напомним, по итогам заседаний отраслевых Комитетов запланирован выпуск постановления Совета Федерации РФ о государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан, который подготовлен для принятия за основу на 500-м заседании Совета Федерации. «В течение двух недель мы будем дорабатывать проект и в целом предложим принять его на 501 пленарном заседании СФ, которое состоится 17 марта текущего года. Документ, который мы сегодня видим, отражает очень многие пути решения обозначенных проблем. И наша задача – сделать так, чтобы наша работа, которая проходит в рамках Дней Дагестана в СФ, принесла пользу всей республике», – сказал Андрей Шевченко.

Завершая, Сергей Меликов поблагодарил представителей федеральных органов власти за оказываемую республике поддержку, выразив надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие: «Мы сегодня обозначаем именно те вопросы, по которым решение нужно принимать, на мой взгляд, немедленно. Мы говорили о тех вызовах или рисках, которые у нас есть. За период исполнения мною обязанностей главы трижды возникали ситуации с отравлением жителей питьевой водой. Это сигнал SOS, на который нужно немедленно реагировать. Абсолютно я согласен и с вопросами, связанными с оползневыми зонами, с Каналом имени Октябрьской революции. Курирующий вице-премьер страны Марат Хуснуллин подсказал нам пути решения этих вопросов, в том числе через концессию, поддерживаемую Банком Развития. Пока, к сожалению, мы не видим конечного результата. А это важно, в том числе и для того, чтобы эту ситуацию непростую довести до жителей Дагестана. Если у нас уже будет какая-то программа и перспективы, и люди будут их видеть, то это во многом снизит накал, в том числе общественно-политической и иной активности, которая, к сожалению, имеет место быть в регионе. Мы готовы работать с федеральными органами исполнительной власти и по индивидуальным задачам, и по решению комплексных проблем. Мы поднимаем эти вопросы только для того, чтобы повысить уровень социально-экономического развития Дагестана и уровень благосостояния его жителей. Люди этого заслуживают», – выразил мнение Сергей Меликов.

Кроме того, заявлено, что осенью текущего года планируется выездное заседание Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в Дагестане.