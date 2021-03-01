Вопросы комплексного развития Дербента рассмотрены на заседании в Совете Федерации РФ

Одним из вопросов, вынесенных на обсуждение, было комплексное развитие Дербента на период 2021-2025 годов. Детально ознакомил участников мероприятия с планами глава города Рустамбек Пирмагомедов. Глава городского округа отметил, что сегодня Дербент интересен с точки зрения туристической отрасли, а также наличия большого числа памятников истории и объектов Всемирного наследия «ЮНЕСКО».

Говоря о мероприятиях, которые вошли в комплексный план, мэр Дербента отметил, что в их числе планы по строительству объектов социальной инфраструктуры, а именно строительство детских садов, новой городской больницы, спортивных сооружений и так далее. «Крупным блоком являются мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства. В целях исключения несанкционированных выпусков сточных вод в Каспийское море предусматривается реконструкция Северных очистных сооружений. Кроме того, в связи с активной текущей и перспективной застройкой южной части города возникла необходимость строительства Южных очистных сооружений сточных вод», – сказал Рустамбек Пирмагомедов. Он также представил планы по развитию городских территорий, озеленения и формирования комфортной городской среды, строительства новой объездной дороги, обновления и реконструкции дорожной сети в муниципальном образовании.

«Часть представленных мною проектов уже реализуется или находится на стадии проектирования. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Республики Дагестан. Хочется отметить, что объем средств, требуемых для реализации всех мероприятий «Комплексного плана развития Дербента», превышает финансовые возможности города и республики. Таким образом, представленный вам Комплексный план развития города Дербента на период до 2025 года предусматривает мероприятия, требующие финансовой поддержки федерального бюджета», – заявил мэр города. Дополняя его, врио Главы Дагестана Сергей Меликов также отметил, что сегодня многие инвесторы проявляют интерес с целью инвестирования в проекты развития города: «Это проекты, которые нужны для населения Дагестана, которые нуждаются в них». Зампредседателя Совета Федерации Ильяс Умаханов констатировал: Дербент прописан отдельно в повестке мероприятия не случайно.

«Нам всем нужно подумать о том, чтобы провести выездное заседание в Дербенте, изучить промежуточное исполнение тех или иных поручений. Благодарю за отношение к республике, это действительно важно», – отметил Умаханов.

В свою очередь директор Департамента реализации государственной программы социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития РФ Ольга Рухуллаева заметила, что многие заявленные властями Дербента проекты при наличии соответствующей проектно-сметной документации смогут рассчитывать на получение финансирования уже в 2022 году.

Дополнительные пояснения и комментарии по этому вопросу также озвучил директор Департамента реализации инвестиционных проектов и организации бюджетного процесса Минстроя РФ Сергей Баринов.